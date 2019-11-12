Обзор AeroCool KCAS PLUS 500W. Недорогой блок питания с 80Plus Bronse

2019-11-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AeroCool KCAS PLUS 500W; [168]
С линейкой недорогих блоков питания KCAS PLUS мы уже знакомились на примере модульного AeroCool KCAS PLUS 650M. Сегодня мы рассмотрим недорогую модель AeroCool KCAS PLUS 500W из этой же линейки, но с несъемными кабелями. Его мощности будет достаточно для систем с видеокартами начального и среднего ценового сегмента, а также рабочих станций с встроенной графикой.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AeroCool KCAS PLUS 500W обзор

Комплектация

Комплект включает силовой кабель, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Сам блок питания дополнительно защищен вспененной пленке. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Внешний вид

Выполнен в классическом корпусе из стали, окрашенным в черный цвет. На боковые грани нанесены декоративные наклейки с названием линейки.

AeroCool KCAS PLUS 500W

На основании подробная информация по линиям. Здесь можно обратить внимание на сертификат 80Plus Bronse.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Вентилятор AeroCool KCAS PLUS 500W защищен съемной решеткой гриль. В этой модели отсутствуют элементы с подсветкой.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Применен несъемный кабель-менеджмент. Линии защищены оплеткой. Длина позволит подключить в корпусах с нижним и верхним расположением блока питания.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Одна линия с двумя PCI разъемами, по одной на процессор и материнскую плату. Три кабеля с набором из семи SATA и четырьмя MOLEX.

AeroCool KCAS PLUS 500W

На тыльной стенке гнездо под силовой кабель и механический тумблер питания.

Начинка

На входе в AeroCool KCAS PLUS 500W один X и два Y конденсатора. Есть предохранитель.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Основной конденсатор JunFu 180мкФ 400В. Четыре транзистора в модуле активной коррекции коэффициента мощности.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Линии 5.5 и 3В с DC-DC преобразователям на отдельной плате. Пара алюминиевых радиаторов с оребрением.

AeroCool KCAS PLUS 500W

За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

AeroCool KCAS PLUS 500W

Тесты AeroCool KCAS PLUS 500W

Уровень шума:

AeroCool KCAS PLUS 500W

Данные
Простой31
Нагрузка41

КПД

AeroCool KCAS PLUS 500W

Данные
150W82
250W83
350W85
500W83

Уровень напряжения на линиях

AeroCool KCAS PLUS 500W

150W350W500W
1212,2112,1212,03
55.025.014.98
3,333.323.303.28

Итоги по AeroCool KCAS PLUS 500W

AeroCool KCAS PLUS 500W станет хорошим выбором при поиске надежного и недорого источника питания в рабочую станцию или игровую сборку под Full HD и 2К разрешения. Высокий КПД, хорошая стабильность по линиям, сертификат 80Plus Bronze, кабели в защитной оплетке.

Комментарии и отзывы AeroCool KCAS PLUS 500W
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