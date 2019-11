Обзор AeroCool KCAS PLUS 500W. Недорогой блок питания с 80Plus Bronse

С линейкой недорогих блоков питания KCAS PLUS мы уже знакомились на примере модульного AeroCool KCAS PLUS 650M . Сегодня мы рассмотрим недорогую модель AeroCool KCAS PLUS 500W из этой же линейки, но с несъемными кабелями. Его мощности будет достаточно для систем с видеокартами начального и среднего ценового сегмента, а также рабочих станций с встроенной графикой.

AeroCool KCAS PLUS 500W обзор

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает силовой кабель, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Сам блок питания дополнительно защищен вспененной пленке. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнен в классическом корпусе из стали, окрашенным в черный цвет. На боковые грани нанесены декоративные наклейки с названием линейки.

На основании подробная информация по линиям. Здесь можно обратить внимание на сертификат 80Plus Bronse.

Вентилятор AeroCool KCAS PLUS 500W защищен съемной решеткой гриль. В этой модели отсутствуют элементы с подсветкой.

Применен несъемный кабель-менеджмент. Линии защищены оплеткой. Длина позволит подключить в корпусах с нижним и верхним расположением блока питания.

Одна линия с двумя PCI разъемами, по одной на процессор и материнскую плату. Три кабеля с набором из семи SATA и четырьмя MOLEX.

Начинка

На тыльной стенке гнездо под силовой кабель и механический тумблер питания.На входе в AeroCool KCAS PLUS 500W один X и два Y конденсатора. Есть предохранитель.

Основной конденсатор JunFu 180мкФ 400В. Четыре транзистора в модуле активной коррекции коэффициента мощности.

Линии 5.5 и 3В с DC-DC преобразователям на отдельной плате. Пара алюминиевых радиаторов с оребрением.

За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Тесты AeroCool KCAS PLUS 500W

Уровень шума:

Данные Простой 31 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 82 250W 83 350W 85 500W 83

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 500W 12 12,21 12,12 12,03 5 5.02 5.01 4.98 3,33 3.32 3.30 3.28

Итоги по AeroCool KCAS PLUS 500W

AeroCool KCAS PLUS 500W станет хорошим выбором при поиске надежного и недорого источника питания в рабочую станцию или игровую сборку под Full HD и 2К разрешения. Высокий КПД, хорошая стабильность по линиям, сертификат 80Plus Bronze, кабели в защитной оплетке.