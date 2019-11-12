Обзор AeroCool KCAS PLUS 500W. Недорогой блок питания с 80Plus Bronse

С линейкой недорогих блоков питания KCAS PLUS мы уже знакомились на примере модульного AeroCool KCAS PLUS 650M. Сегодня мы рассмотрим недорогую модель AeroCool KCAS PLUS 500W из этой же линейки, но с несъемными кабелями. Его мощности будет достаточно для систем с видеокартами начального и среднего ценового сегмента, а также рабочих станций с встроенной графикой.
Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AeroCool KCAS PLUS 500W обзор
КомплектацияКомплект включает силовой кабель, винты крепления, руководство пользователя и гарантийный талон. Сам блок питания дополнительно защищен вспененной пленке. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам.
Внешний видВыполнен в классическом корпусе из стали, окрашенным в черный цвет. На боковые грани нанесены декоративные наклейки с названием линейки.
На основании подробная информация по линиям. Здесь можно обратить внимание на сертификат 80Plus Bronse.
Вентилятор AeroCool KCAS PLUS 500W защищен съемной решеткой гриль. В этой модели отсутствуют элементы с подсветкой.
Применен несъемный кабель-менеджмент. Линии защищены оплеткой. Длина позволит подключить в корпусах с нижним и верхним расположением блока питания.
Одна линия с двумя PCI разъемами, по одной на процессор и материнскую плату. Три кабеля с набором из семи SATA и четырьмя MOLEX.
На тыльной стенке гнездо под силовой кабель и механический тумблер питания.
НачинкаНа входе в AeroCool KCAS PLUS 500W один X и два Y конденсатора. Есть предохранитель.
Основной конденсатор JunFu 180мкФ 400В. Четыре транзистора в модуле активной коррекции коэффициента мощности.
Линии 5.5 и 3В с DC-DC преобразователям на отдельной плате. Пара алюминиевых радиаторов с оребрением.
За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
Тесты AeroCool KCAS PLUS 500W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|41
КПД
|Данные
|150W
|82
|250W
|83
|350W
|85
|500W
|83
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|500W
|12
|12,21
|12,12
|12,03
|5
|5.02
|5.01
|4.98
|3,33
|3.32
|3.30
|3.28