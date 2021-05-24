Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой

Сегодня поделимся опытом эксплуатации AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W и примером сборки системы с этим источником питания.
КомплектацияУпакован в коробку с подробным описанием особенностей работы и подробных данных по техническим характеристикам.
Комплект включает винты для крепления в шасси корпуса, силовой кабель и подробная инструкция.
Внешний видВыполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. В отличие от AeroCool KCAS PLUS 650M 650W применен несъемный способ фиксации кабелей.
На одну из боковых сторон нанесена наклейка с таблицей по силе тока и мощности по линиям. Можно обратить внимание, что на 12В линию рассчитана нагрузка до 54А с мощностью 648W.
Еще по 20А для 3.3В и 5В. 120W для этих линий. Эффективность соответствует требования сертификации 80 Plus GOLD.
120 мм вентилятор с полупрозрачными лопастями защищен решеткой-гриль. Ее можно будет снять не разбирая корпус полностью. Это будет полезно для очистки от пыли.
Многоцветная ARGB-подсветка. Два варианта работы, это встроенный контроллер в AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W с переключением цветов и эффектов с помощью кнопки на тыльной стенке, а также синхронизация с остальными компонентами через программное обеспечение материнских плат.
Создается эффект фоновой подсветкой в основании системного блока. Выглядит аккуратно, не раздражает.
Скорость оборота вентилятора регулируется в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. При отсутствии нагрузки скорость вращения снижается, уменьшая уровень шума.
Кабели с плоской оплеткой, сечение 16AWG. Аккуратная укладка в условиях ограниченного пространства корпуса не затруднительна.
Для организации дополнительного питания процессора доступно сразу два 8-пиновых коннектора. Такое исполнение не характерно для моделей недорогого и среднего ценовых сегментов.
Под питание видеокарты сразу две ветки с двумя 8-пиновыми PCIe на каждой. Запитать можно более одной видеокарты или использовать дополнительную ветку для материнских плат с усилением линий PCI.
Три MOLEX и шесть SATA для питания накопителей и периферий. Общий набор разъемов решает возможные задачи при сборке системы.
Начинка
Построен блок питания с применение высококачественных твердотельных конденсаторов. Схема DC-DC со стабилизацией напряжения по трем линиям в отдельности.
Применена эффективная фильтрация помех. Основные японские конденсаторы рассчитаны на температуру до 105 градусов.
ТестыСистема собиралась на базе платформы AMD с материнской платой ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II и видеокартой GeForce RTX 3060.
Длина кабелей позволила организовать аккуратную укладку кабелей в корпусе.
Согласно требованиям ATX12V отклонения не должны превышать 5% по линиям. При нагрузочных тестах AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W были получены следующие данные.
|150W
|350W
|650W
|12
|12,11
|12,04
|11,91
|5
|5.1
|5,08
|4,98
|3,33
|3.37
|3.34
|3.32
|Данные
|150W
|90
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|93
|650W
|91
ИтогиAeroCool KCAS PLUS GOLD 650W – блок питания с высокой эффективностью и оснащенный японскими конденсаторами, при этом его на фоне конкурентов выделяет невысокая стоимость. К плюсам отнесем высокую мощность по линии 12В, синхронизируемая подсветка, плоские кабели, стабильные напряжения, соответствие 80Plus Gold, два 8-пиновых разъема для процессора и четыре PCIe для видеокарты.
AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".