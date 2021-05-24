Обзор AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W. Блок питания с высокой эффективностью и ARGB-подсветкой

С линейкой блоков питания KCAS от AEROCOOL мы знакомились на примере нескольких моделей. Для них характерно сочетание невысокой стоимости и хорошего технического оснащения. Не так давно вышла обновленная серия с сертификатом 80Plus Gold в схемотехнике которой используются японские конденсаторы. Отдельно отмечается совместимость с высокопроизводительными процессорами AMD и Intel.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Сегодня поделимся опытом эксплуатации AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W и примером сборки системы с этим источником питания.

Комплектация

Упакован в коробку с подробным описанием особенностей работы и подробных данных по техническим характеристикам.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Комплект включает винты для крепления в шасси корпуса, силовой кабель и подробная инструкция.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Внешний вид

Выполнен в корпусе из окрашенной в черный цвет стали. В отличие от AeroCool KCAS PLUS 650M 650W применен несъемный способ фиксации кабелей.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W На одну из боковых сторон нанесена наклейка с таблицей по силе тока и мощности по линиям. Можно обратить внимание, что на 12В линию рассчитана нагрузка до 54А с мощностью 648W.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Еще по 20А для 3.3В и 5В. 120W для этих линий. Эффективность соответствует требования сертификации 80 Plus GOLD.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

120 мм вентилятор с полупрозрачными лопастями защищен решеткой-гриль. Ее можно будет снять не разбирая корпус полностью. Это будет полезно для очистки от пыли.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Многоцветная ARGB-подсветка. Два варианта работы, это встроенный контроллер в AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W с переключением цветов и эффектов с помощью кнопки на тыльной стенке, а также синхронизация с остальными компонентами через программное обеспечение материнских плат.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Создается эффект фоновой подсветкой в основании системного блока. Выглядит аккуратно, не раздражает.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Скорость оборота вентилятора регулируется в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. При отсутствии нагрузки скорость вращения снижается, уменьшая уровень шума.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Кабели с плоской оплеткой, сечение 16AWG. Аккуратная укладка в условиях ограниченного пространства корпуса не затруднительна.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Для организации дополнительного питания процессора доступно сразу два 8-пиновых коннектора. Такое исполнение не характерно для моделей недорогого и среднего ценовых сегментов.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Под питание видеокарты сразу две ветки с двумя 8-пиновыми PCIe на каждой. Запитать можно более одной видеокарты или использовать дополнительную ветку для материнских плат с усилением линий PCI.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Три MOLEX и шесть SATA для питания накопителей и периферий. Общий набор разъемов решает возможные задачи при сборке системы.

Начинка

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Построен блок питания с применение высококачественных твердотельных конденсаторов. Схема DC-DC со стабилизацией напряжения по трем линиям в отдельности.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Применена эффективная фильтрация помех. Основные японские конденсаторы рассчитаны на температуру до 105 градусов.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Тесты

Система собиралась на базе платформы AMD с материнской платой ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II и видеокартой GeForce RTX 3060.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Длина кабелей позволила организовать аккуратную укладку кабелей в корпусе.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Согласно требованиям ATX12V отклонения не должны превышать 5% по линиям. При нагрузочных тестах AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W были получены следующие данные.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

150W350W650W
1212,1112,0411,91
55.15,084,98
3,333.373.343.32
КПД соответствует сертификации 80Plus Gold. Тесты велись в сети 230В. Максимальный уровень эффективности демонстрирует в диапазоне от 250 до 500 Вт.

AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W

Данные
150W90
250W91
350W92
500W93
650W91

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool KCAS PLUS GOLD 650W – блок питания с высокой эффективностью и оснащенный японскими конденсаторами, при этом его на фоне конкурентов выделяет невысокая стоимость. К плюсам отнесем высокую мощность по линии 12В, синхронизируемая подсветка, плоские кабели, стабильные напряжения, соответствие 80Plus Gold, два 8-пиновых разъема для процессора и четыре PCIe для видеокарты.
AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AeroCool KCAS PLUS GOLD 650W
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