Обзор Akenori VN800. Поршневой беспроводной компрессор

Воздушные компрессоры используются не только для накачивания колес автомобилей, но и самокатов, велосипедов, а также различного инвентаря, например мячей и матрасов. При этом не всегда есть возможность подключить к прикуривателю или розетке, на помощь в таких сценариях придет беспроводной умный компрессор Akenori VN800.

Akenori VN800

Его уже можно приобрести на маркетплейсах за 3500 рублей.

Комплектация

Akenori VN800

Получает покупатель его в коробке из плотного картона с полиграфией хорошего качества. Комплект его включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке, адаптер для широкого ниппеля, иглу для мяча, спортивный ниппель.

Akenori VN800

Внешний вид

Корпус компрессора выполнен из пластика с матовым покрытием. Сборка проведена качественно, элементы конструкции плотно подогнаны к друг другу.

Akenori VN800

Габариты компактные. Свободно поместится в бардачке автомобиля, сумке на раме велосипеда или небольшом рюкзаке. Габариты у него 104х152х46 мм и вес 573 грамма.

Akenori VN800

Плюс производитель продумал вопрос удобства транспортировки, шланг укладывается в паз вдоль боковой грани и не выступает за его пределы. Не будет мешаться и исключается риск его случайного повреждения.

Akenori VN800

Панель управления на лицевой стороне корпуса. Тут пять механических кнопок, используемых для переключения режимов работы, регулировки целевого давления, а также включения фонарика.

Контролировать процесс можно с помощью цифрового дисплея. Отображаются оставшийся уровень аккумулятора, активный режим, а также давление, как целевое, так и текущее в шине. Манометр у Akenori VN800 цифровой, точность высокая.

Akenori VN800

На верхнем торце яркий светодиодный фонарик. Удобно подсвечивать рабочую зону или найти место расположения ниппеля.

Akenori VN800

Для восстановления заряда встроенного аккумулятора используется разъем USB-C. Скрывается он под резиновой заглушкой, предотвращающей попадание пыли.

Akenori VN800

В комплекте производитель изначально предусмотрел переходники для двух видов ниппелей, а также мячей, матрасов и спортивного инвентаря.

Akenori VN800

Тесты

В Akenori VN800 установлен поршень с высоким ресурсом службы и производительностью, в отличие от распространённых в этом ценовом сегменте компрессоров с мембраной. Его можно будет эксплуатировать в зимнее время без риска повреждения. Мощность 80 Вт с максимально создаваемым давлением до 3.5 бар. Этого достаточно для накачивания колес легковых автомобилей. Для тестирования колесо автомобиля Lada Granta диаметром 14 дюймов было предварительно сдуто, на полное восстановление до 2 атмосфер ушло 2 минуты.

Akenori VN800

Колесо электросамоката заняло 15 секунд.

Akenori VN800

Велосипедное колесо полностью накачали за 35 секунд.

Akenori VN800

После достижения требуемого уровня давления автоматически отключается дальнейшая подача воздуха. Отметим низкий уровень вибрации и шума во время работы. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался. Пользоваться насосом удобно.

Akenori VN800

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Его емкости хватает для полного накачивания 5-6 колес автомобиля. В обычном сценарии поддержания давления или его восстановления хватит на долго.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAkenori VN800 можно смело рекомендовать к покупке, как автолюбителям, так и велосипедистам, владельцам самокатов с накачиваемыми шинами, а также как решения для поддержания давления в спортивном инвентаре. Компактные габариты, поршень с высоким ресурсом службы, давление до 3.5 бар, три насадки в комплекте, цифровой манометр, USB-C для зарядки.
Akenori VN800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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