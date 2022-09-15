Обзор Akenori VN800. Поршневой беспроводной компрессор

Его уже можно приобрести на маркетплейсах за 3500 рублей.
Получает покупатель его в коробке из плотного картона с полиграфией хорошего качества. Комплект его включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке, адаптер для широкого ниппеля, иглу для мяча, спортивный ниппель.
Габариты компактные. Свободно поместится в бардачке автомобиля, сумке на раме велосипеда или небольшом рюкзаке. Габариты у него 104х152х46 мм и вес 573 грамма.
Плюс производитель продумал вопрос удобства транспортировки, шланг укладывается в паз вдоль боковой грани и не выступает за его пределы. Не будет мешаться и исключается риск его случайного повреждения.
Панель управления на лицевой стороне корпуса. Тут пять механических кнопок, используемых для переключения режимов работы, регулировки целевого давления, а также включения фонарика.
Контролировать процесс можно с помощью цифрового дисплея. Отображаются оставшийся уровень аккумулятора, активный режим, а также давление, как целевое, так и текущее в шине. Манометр у Akenori VN800 цифровой, точность высокая.
На верхнем торце яркий светодиодный фонарик. Удобно подсвечивать рабочую зону или найти место расположения ниппеля.
Для восстановления заряда встроенного аккумулятора используется разъем USB-C. Скрывается он под резиновой заглушкой, предотвращающей попадание пыли.
В комплекте производитель изначально предусмотрел переходники для двух видов ниппелей, а также мячей, матрасов и спортивного инвентаря.
Колесо электросамоката заняло 15 секунд.
Велосипедное колесо полностью накачали за 35 секунд.
После достижения требуемого уровня давления автоматически отключается дальнейшая подача воздуха. Отметим низкий уровень вибрации и шума во время работы. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался. Пользоваться насосом удобно.
За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Его емкости хватает для полного накачивания 5-6 колес автомобиля. В обычном сценарии поддержания давления или его восстановления хватит на долго.