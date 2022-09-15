Обзор Akenori VN800. Поршневой беспроводной компрессор

Воздушные компрессоры используются не только для накачивания колес автомобилей, но и самокатов, велосипедов, а также различного инвентаря, например мячей и матрасов. При этом не всегда есть возможность подключить к прикуривателю или розетке, на помощь в таких сценариях придет беспроводной умный компрессор Akenori VN800.

Комплектация

Его уже можно приобрести на маркетплейсах за 3500 рублей.

Получает покупатель его в коробке из плотного картона с полиграфией хорошего качества. Комплект его включает USB-кабель, руководство пользователя на русском языке, адаптер для широкого ниппеля, иглу для мяча, спортивный ниппель.

Внешний вид

Корпус компрессора выполнен из пластика с матовым покрытием. Сборка проведена качественно, элементы конструкции плотно подогнаны к друг другу.

Габариты компактные. Свободно поместится в бардачке автомобиля, сумке на раме велосипеда или небольшом рюкзаке. Габариты у него 104х152х46 мм и вес 573 грамма.

Плюс производитель продумал вопрос удобства транспортировки, шланг укладывается в паз вдоль боковой грани и не выступает за его пределы. Не будет мешаться и исключается риск его случайного повреждения.

Панель управления на лицевой стороне корпуса. Тут пять механических кнопок, используемых для переключения режимов работы, регулировки целевого давления, а также включения фонарика.

Контролировать процесс можно с помощью цифрового дисплея. Отображаются оставшийся уровень аккумулятора, активный режим, а также давление, как целевое, так и текущее в шине. Манометр у Akenori VN800 цифровой, точность высокая.

На верхнем торце яркий светодиодный фонарик. Удобно подсвечивать рабочую зону или найти место расположения ниппеля.

Для восстановления заряда встроенного аккумулятора используется разъем USB-C. Скрывается он под резиновой заглушкой, предотвращающей попадание пыли.

В комплекте производитель изначально предусмотрел переходники для двух видов ниппелей, а также мячей, матрасов и спортивного инвентаря.

Тесты

В Akenori VN800 установлен поршень с высоким ресурсом службы и производительностью, в отличие от распространённых в этом ценовом сегменте компрессоров с мембраной. Его можно будет эксплуатировать в зимнее время без риска повреждения. Мощность 80 Вт с максимально создаваемым давлением до 3.5 бар. Этого достаточно для накачивания колес легковых автомобилей. Для тестирования колесо автомобиля Lada Granta диаметром 14 дюймов было предварительно сдуто, на полное восстановление до 2 атмосфер ушло 2 минуты.

Колесо электросамоката заняло 15 секунд.

Велосипедное колесо полностью накачали за 35 секунд.

После достижения требуемого уровня давления автоматически отключается дальнейшая подача воздуха. Отметим низкий уровень вибрации и шума во время работы. При продолжительной нагрузке корпус заметно не нагревался. Пользоваться насосом удобно.

Итоги

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Его емкости хватает для полного накачивания 5-6 колес автомобиля. В обычном сценарии поддержания давления или его восстановления хватит на долго.Akenori VN800 можно смело рекомендовать к покупке, как автолюбителям, так и велосипедистам, владельцам самокатов с накачиваемыми шинами, а также как решения для поддержания давления в спортивном инвентаре. Компактные габариты, поршень с высоким ресурсом службы, давление до 3.5 бар, три насадки в комплекте, цифровой манометр, USB-C для зарядки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".