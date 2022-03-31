Обзор Anker PowerDrive PD+2. Автомобильное зарядное устройство для Apple

Технология PowerDeliverу поддерживается различными типами устройств, включая смартфоны, планшеты Apple и других брендов. Изучаемое сегодня зарядное устройство Anker PowerDrive PD+2 позволяет проводить быструю зарядку в автомобиле. Комплектация

Комплектация

Упакован в коробку с откидной крышкой, позволяющей составить представление по внешнему исполнению еще до распаковки. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнено автомобильное зарядное устройство в корпусе из черного пластика. Это традиционное исполнение для такого типа аксессуаров.

На рабочей стороне расположены разъемы USB-C и полноразмерный USB с PowerDelivery.

По разъему USB-C поддерживает ток до 9V/2A, по разъему USB ток 12V/1.25A. Выходная мощность 18 и 15 Вт соответственно.

Anker PowerDrive PD+2 поддерживает систему безопасности MultiProtect. Она включает контроль температуры, защиту от перенапряжения и короткого замыкания.

Заряжать и использовать разъемы можно проводить одновременно. Мы проводили зарядку iPhone 13 Pro Max и подавали питание на видеорегистратор.

При продолжительной нагрузке корпуса автомобильного адаптера заметно не нагревался.

Итоги

Есть индикатор питания. При активной работе горит синим цветом. Хорошо виден в ночное время в салоне автомобиля без включения дополнительного освещения.Anker PowerDrive PD+2 – качественно исполненное автомобильное зарядное устройство с поддержкой быстрой зарядки смартфонов, планшетов и аксессуаров Apple, а также других устройств, включая постоянную подачу питания на видеорегистратор или планшет. Два вида разъемов, защита от замыкания и перегрева, стабильная подача питания с высокой мощностью.