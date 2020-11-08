Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12

К заботе об окружающей среде вынуждено присоединятся все будущие пользователи устройств Apple. Первой «ласточкой» стали смартфоны Apple iPhone 12 в комплекте с которыми теперь не идет зарядное устройство. На бумаге все выглядит хорошо, но необходимость зарядки смартфонов никуда не делась, да и сам компания, не стесняясь уже продает адаптер в отдельности.

Anker PowerPort III Nano

Изучаемый сегодня Anker PowerPort III Nano мощностью 20 Вт поддерживает новые смартфоны Apple iPhone 12, а также Android смартфоны с USB Type-C разъемами.

Комплектация

Упакован в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирован в прозрачный пластик. На обратной стороне описаны основные его особенности и технические характеристики. Комплект включает только сам адаптер.

Anker PowerPort III Nano

Внешний вид

Выполнен он в компактном корпусе. По габаритам он меньше, чем большинство адаптеров подключения. Его можно будет закинуть с собой в сумку или карман.

Anker PowerPort III Nano

В основе используется глянцевый белый пластик. За счет светлого исполнения на нем не видны следы пальцев.

Anker PowerPort III Nano

На боковой грани выведен разъем USB Type-C. Напомним, такой кабель идет со смартфонами Apple и Samsung.

Anker PowerPort III Nano

Подключается с помощью евровилки. На боковой грани нанесены данные по техническим характеристикам.

Тесты

Anker PowerPort III Nano поддерживает технологию PowerDelivery. Мощность зарядки до 20 Вт. Выходное напряжение 5V/3A или 9V/2.22A. Поддерживаются смартфоны Apple iPhone 12 и младше, планшеты iPad Pro и iPad Air, а также наушники AirPods и часы Apple Watch. Помимо этого, поддерживаются и другие устройства, получающие питание через USB.

Anker PowerPort III Nano

Зарядное устройство также можно использовать для подключения беспроводных зарядок, включая новые MagSafe. Для них, напомним, также требуется использование адаптера питания, подключаемого в розетку.

Anker PowerPort III Nano

При продолжительной нагрузке корпус блока питания не нагревается. Работает тихо. Поддерживается эксклюзивная технология Anker PowerIQ 3.0. Суть ее заключается в обеспечении совместимости и автоматическом подборе оптимизированной скорости зарядки в зависимости от подключаемого устройства. Есть защита от замыканий, перезаряда батареи, перегрузки и перегрева.

Итоги по Anker PowerPort III Nano

Anker PowerPort III Nano стоит дешевле, чем оригинальная зарядка Apple с разъемом USB Type-C. При этом поддерживает технологию быстрой зарядки, имеет защиту Anker MultiProtect, автоматически подбирает напряжение и силу тока, а также выполнено в компактном корпусе.
Комментарии и отзывы Anker PowerPort III Nano
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