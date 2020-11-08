Обзор Anker PowerPort III Nano. Лучшая зарядка для Apple iPhone 12

К заботе об окружающей среде вынуждено присоединятся все будущие пользователи устройств Apple. Первой «ласточкой» стали смартфоны Apple iPhone 12 в комплекте с которыми теперь не идет зарядное устройство. На бумаге все выглядит хорошо, но необходимость зарядки смартфонов никуда не делась, да и сам компания, не стесняясь уже продает адаптер в отдельности.

Комплектация

Изучаемый сегодня Anker PowerPort III Nano мощностью 20 Вт поддерживает новые смартфоны Apple iPhone 12, а также Android смартфоны с USB Type-C разъемами.Упакован в коробку с откидной крышкой. Внутри зафиксирован в прозрачный пластик. На обратной стороне описаны основные его особенности и технические характеристики. Комплект включает только сам адаптер.

Внешний вид

Выполнен он в компактном корпусе. По габаритам он меньше, чем большинство адаптеров подключения. Его можно будет закинуть с собой в сумку или карман.

В основе используется глянцевый белый пластик. За счет светлого исполнения на нем не видны следы пальцев.

На боковой грани выведен разъем USB Type-C. Напомним, такой кабель идет со смартфонами Apple и Samsung.

Тесты

Подключается с помощью евровилки. На боковой грани нанесены данные по техническим характеристикам.Anker PowerPort III Nano поддерживает технологию PowerDelivery. Мощность зарядки до 20 Вт. Выходное напряжение 5V/3A или 9V/2.22A. Поддерживаются смартфоны Apple iPhone 12 и младше, планшеты iPad Pro и iPad Air, а также наушники AirPods и часы Apple Watch. Помимо этого, поддерживаются и другие устройства, получающие питание через USB.

Зарядное устройство также можно использовать для подключения беспроводных зарядок, включая новые MagSafe. Для них, напомним, также требуется использование адаптера питания, подключаемого в розетку.

Итоги по Anker PowerPort III Nano

При продолжительной нагрузке корпус блока питания не нагревается. Работает тихо. Поддерживается эксклюзивная технология Anker PowerIQ 3.0. Суть ее заключается в обеспечении совместимости и автоматическом подборе оптимизированной скорости зарядки в зависимости от подключаемого устройства. Есть защита от замыканий, перезаряда батареи, перегрузки и перегрева.Anker PowerPort III Nano стоит дешевле, чем оригинальная зарядка Apple с разъемом USB Type-C. При этом поддерживает технологию быстрой зарядки, имеет защиту Anker MultiProtect, автоматически подбирает напряжение и силу тока, а также выполнено в компактном корпусе.