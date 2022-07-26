Обзор Anker PowerPort III 20 Вт. Сетевого адаптера питания для iPhone и iPad

Все больше смартфонов, особенно в среднем и дорогом ценовых сегментах, идут без комплектного адаптера питания. Производители ссылаются на заботу об экологии, но саму процедуру зарядки смартфонов и аксессуаров никто не отменял. Упрощает задачу законодательный переход на общий тип разъема – USB-C. Как пример изучаемый сегодня адаптер Anker PowerPort III 20 Вт позволит зарядить смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и других брендов, а также планшеты, наушники и даже портативные игровые консоли.

Комплектация

Приобрести его на OZON можно за 999 рублей.

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с изображением адаптера питания и данными по техническим характеристикам, а также поддерживаем технологиям.

Внутри зафиксирован на пластиковой подложке, предотвращающей тряску при перевозке. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белого пластика с матовым покрытием. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

На одной из боковых гранях нанесена техническая информация по входному и выходному напряжениям, а также данные по производителю.

Евровилка расположена под прямым углом. При подключении в сетевом фильтре не перекрывает соседние розетки.

По габаритам он меньше, адаптера от самой Apple. Но в линейке производителя есть и более компактное решение - Anker PowerPort III Nano, протестированное нами ранее.

На боковой грани у Anker PowerPort III 20 Вт разъем USB-C и нанесенный логотип бренда. Кнопки управления и светодиодные индикаторы отсутствуют.

Тесты

Адаптер питания поддерживает быструю зарядку PowerDelivery с мощностью 20 Вт. Выходное напряжение до 9V с 2.22А. Заряжать можно любые смартфоны, работающие на iOS и Android. В случае с актуальным iPhone 13 за 30 минут он заряжает половину заряда аккумулятора.

Тесты вели также с iPad Air, Xiaomi Pad 5 и Pixel 6. Все устройства заряжались корректно. Корпус не нагревался. Anker PowerPort III поддерживает технологию Anker Multiprotect, включающую защиту от перегрева, замыкания, перезаряда батареи и перегрузки.

Проверили работу с Nintendo Switch OLED. В режиме ожидания корректно восстанавливает заряд консоли, также можно совмещать с игрой, но не поддерживает «Play Charge» при выводе изображения на телевизор. Также в ходе эксплуатации заряжали геймпады Sony DualSense.

Итоги

Технология Anker VoltageBoost компенсирует падение напряжения на кабеле, которым сам гаджет подключается к адаптеру.Зарядное устройство Anker PowerPort III 20 Вт обеспечивает быструю и безопасную зарядку смартфонов, планшетов, аксессуаров и даже игровой консоли Nintendo. Малый нагрев при продолжительной нагрузке, относительно компактные габариты, универсальность и комплексная защита.