Обзор Anker PowerPort III 20 Вт. Сетевого адаптера питания для iPhone и iPad

Приобрести его на OZON можно за 999 рублей.
Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с изображением адаптера питания и данными по техническим характеристикам, а также поддерживаем технологиям.
Внутри зафиксирован на пластиковой подложке, предотвращающей тряску при перевозке. Комплект включает руководство пользователя.
На одной из боковых гранях нанесена техническая информация по входному и выходному напряжениям, а также данные по производителю.
Евровилка расположена под прямым углом. При подключении в сетевом фильтре не перекрывает соседние розетки.
По габаритам он меньше, адаптера от самой Apple. Но в линейке производителя есть и более компактное решение - Anker PowerPort III Nano, протестированное нами ранее.
На боковой грани у Anker PowerPort III 20 Вт разъем USB-C и нанесенный логотип бренда. Кнопки управления и светодиодные индикаторы отсутствуют.
Тесты вели также с iPad Air, Xiaomi Pad 5 и Pixel 6. Все устройства заряжались корректно. Корпус не нагревался. Anker PowerPort III поддерживает технологию Anker Multiprotect, включающую защиту от перегрева, замыкания, перезаряда батареи и перегрузки.
Проверили работу с Nintendo Switch OLED. В режиме ожидания корректно восстанавливает заряд консоли, также можно совмещать с игрой, но не поддерживает «Play Charge» при выводе изображения на телевизор. Также в ходе эксплуатации заряжали геймпады Sony DualSense.
Технология Anker VoltageBoost компенсирует падение напряжения на кабеле, которым сам гаджет подключается к адаптеру.