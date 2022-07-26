Обзор Anker PowerPort III 20 Вт. Сетевого адаптера питания для iPhone и iPad

Все больше смартфонов, особенно в среднем и дорогом ценовых сегментах, идут без комплектного адаптера питания. Производители ссылаются на заботу об экологии, но саму процедуру зарядки смартфонов и аксессуаров никто не отменял. Упрощает задачу законодательный переход на общий тип разъема – USB-C. Как пример изучаемый сегодня адаптер Anker PowerPort III 20 Вт позволит зарядить смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi и других брендов, а также планшеты, наушники и даже портативные игровые консоли.

обзор Anker PowerPort III 20 Вт

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Комплектация

комплектация Anker PowerPort III 20 Вт

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с изображением адаптера питания и данными по техническим характеристикам, а также поддерживаем технологиям.

комплектация Anker PowerPort III 20 Вт

Внутри зафиксирован на пластиковой подложке, предотвращающей тряску при перевозке. Комплект включает руководство пользователя.

комплектация Anker PowerPort III 20 Вт

Внешний вид

Выполнен в корпусе из белого пластика с матовым покрытием. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу.

внешний вид Anker PowerPort III 20 Вт

На одной из боковых гранях нанесена техническая информация по входному и выходному напряжениям, а также данные по производителю.

внешний вид Anker PowerPort III 20 Вт

Евровилка расположена под прямым углом. При подключении в сетевом фильтре не перекрывает соседние розетки.

внешний вид Anker PowerPort III 20 Вт

По габаритам он меньше, адаптера от самой Apple. Но в линейке производителя есть и более компактное решение - Anker PowerPort III Nano, протестированное нами ранее.

внешний вид Anker PowerPort III 20 Вт

На боковой грани у Anker PowerPort III 20 Вт разъем USB-C и нанесенный логотип бренда. Кнопки управления и светодиодные индикаторы отсутствуют.

внешний вид Anker PowerPort III 20 Вт

Тесты

Адаптер питания поддерживает быструю зарядку PowerDelivery с мощностью 20 Вт. Выходное напряжение до 9V с 2.22А. Заряжать можно любые смартфоны, работающие на iOS и Android. В случае с актуальным iPhone 13 за 30 минут он заряжает половину заряда аккумулятора.

тесты Anker PowerPort III 20 Вт

Тесты вели также с iPad Air, Xiaomi Pad 5 и Pixel 6. Все устройства заряжались корректно. Корпус не нагревался. Anker PowerPort III поддерживает технологию Anker Multiprotect, включающую защиту от перегрева, замыкания, перезаряда батареи и перегрузки.

тесты Anker PowerPort III 20 Вт

Проверили работу с Nintendo Switch OLED. В режиме ожидания корректно восстанавливает заряд консоли, также можно совмещать с игрой, но не поддерживает «Play Charge» при выводе изображения на телевизор. Также в ходе эксплуатации заряжали геймпады Sony DualSense.

тесты Anker PowerPort III 20 Вт

Технология Anker VoltageBoost компенсирует падение напряжения на кабеле, которым сам гаджет подключается к адаптеру.

Итоги

Зарядное устройство Anker PowerPort III 20 Вт обеспечивает быструю и безопасную зарядку смартфонов, планшетов, аксессуаров и даже игровой консоли Nintendo. Малый нагрев при продолжительной нагрузке, относительно компактные габариты, универсальность и комплексная защита.
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