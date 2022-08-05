Обзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с Алиэкспресс

Твердотельные накопители и оперативная память под брендом ASGARD не представлена на полках крупных российских магазинах, основным для них выступает азиатский рынок. Но из-за текущей ситуации и увеличения объемов параллельного импорта, начала пользоваться большой популярностью площадка Aliexpress. Мы уже тестировали несколько видеокарт, материнскую плату и твердотельные накопители, заказанные с нее, сегодня же на очереди будут набор оперативной памяти Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz общим объемом 16GB.

Комплектация

В зависимости от курса и актуальных акций их стоимость «плавает», но чаще всего фигурирует ценник в 3800 рублей. Там же доступен набор объемом 32 Гбайт за 7400 рублей.

Упакованы в коробку с темным оформлением. На крышку коробки нанесен логотип бренда, с обратной стороны прозрачное окошко. Комплект включает только сами модули.

Внешний вид

Ключевой особенностью внешнего исполнения является зона с подсветкой вдоль всей длины верхней части.

Это полупрозрачный пластик, добавляющий около 6 мм общей высоте модулей, с заполняющим эффектом.

При первом включении это была многоцветная подсветка с плавным изменением спектра. Выглядит интересно.

Боковые части с металлическим радиатором на боковую сторону которых нанесен рисунок в виде сетки и логотип бренда. Помимо изучаемых нами Asgard W2 RGB DDR4 с окрашенным в темно-серый цвет, также есть и в красном исполнении.

Высота модулей 40 мм. Заметно выше, чем печатная плата. Учитывайте этот параметр при подборе башенной системы охлаждения.

Тесты и разгон

В XMP профиль Asgard W2 RGB DDR4-3200 записана частота 3200 МГц с таймингами 18-22-22-42 с напряжением 1.35В. Проблем с запуском на платформах AMD и Intel замечено не было. Основные тесты проводили на материнской плате с чипсетом B450 и процессором AMD Ryzen 5 5600.

Дополнительно провели изучение потенциала разгона. Для них с сохранением таймингов и напряжения получили стабильную работу на частоте 3600 МГц.

AIDA64

Для наглядности приведем сводные данные в синтетических тестах.

GeekBench

Winrar

3DMark11

Futuremark

WOT Core

Итоги

Asgard W2 RGB DDR4-3200 – недорогая оперативная память, позволяющая получить стабильную работу на частоте 3600 МГц. Привлекательный внешний вид и управляемая подсветка. К минусам отнесем увеличенную высоту модулей, потенциально создающую проблемы совместимости с башенными системами охлаждения.