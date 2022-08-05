Обзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с Алиэкспресс

Твердотельные накопители и оперативная память под брендом ASGARD не представлена на полках крупных российских магазинах, основным для них выступает азиатский рынок. Но из-за текущей ситуации и увеличения объемов параллельного импорта, начала пользоваться большой популярностью площадка Aliexpress. Мы уже тестировали несколько видеокарт, материнскую плату и твердотельные накопители, заказанные с нее, сегодня же на очереди будут набор оперативной памяти Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz общим объемом 16GB.

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

В зависимости от курса и актуальных акций их стоимость «плавает», но чаще всего фигурирует ценник в 3800 рублей. Там же доступен набор объемом 32 Гбайт за 7400 рублей.
Лучшая цена Asgard W2 RGB DDR4-3200 на Алиэкспресс

Комплектация

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Упакованы в коробку с темным оформлением. На крышку коробки нанесен логотип бренда, с обратной стороны прозрачное окошко. Комплект включает только сами модули.

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Внешний вид

Ключевой особенностью внешнего исполнения является зона с подсветкой вдоль всей длины верхней части.

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Это полупрозрачный пластик, добавляющий около 6 мм общей высоте модулей, с заполняющим эффектом.

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

При первом включении это была многоцветная подсветка с плавным изменением спектра. Выглядит интересно.

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Боковые части с металлическим радиатором на боковую сторону которых нанесен рисунок в виде сетки и логотип бренда. Помимо изучаемых нами Asgard W2 RGB DDR4 с окрашенным в темно-серый цвет, также есть и в красном исполнении.

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Высота модулей 40 мм. Заметно выше, чем печатная плата. Учитывайте этот параметр при подборе башенной системы охлаждения.

Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Тесты и разгон

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

В XMP профиль Asgard W2 RGB DDR4-3200 записана частота 3200 МГц с таймингами 18-22-22-42 с напряжением 1.35В. Проблем с запуском на платформах AMD и Intel замечено не было. Основные тесты проводили на материнской плате с чипсетом B450 и процессором AMD Ryzen 5 5600.

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Дополнительно провели изучение потенциала разгона. Для них с сохранением таймингов и напряжения получили стабильную работу на частоте 3600 МГц.

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Для наглядности приведем сводные данные в синтетических тестах.

AIDA64

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

GeekBench

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Winrar

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

3DMark11

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Futuremark

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

WOT Core

Тесты Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB

Итоги

Asgard W2 RGB DDR4-3200 – недорогая оперативная память, позволяющая получить стабильную работу на частоте 3600 МГц. Привлекательный внешний вид и управляемая подсветка. К минусам отнесем увеличенную высоту модулей, потенциально создающую проблемы совместимости с башенными системами охлаждения.
ADATA представил твердотельные накопители LEGEND 850 и Limit…
Компания ADATA Technology, производитель высокопроизводительных модулей DRAM, флэш-памяти NAND, мобильных…
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты…
В конце прошлого года мы проводили тестирования набора модулей памяти …
Corsair выпустила стильную ОЗУ с RGB-подсветкой…
Corsair, мировой лидер в области компонентов для энтузиастов, предназначенных для геймеров, создателей ко…
GeIL выпустила оперативную память EVO V DDR5 RGB Hardcore с …
GeIL объявила о выпуске своих комплектов игровой памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore с высокочастотными модуля…
Kingston выпускает модули памяти FURY Beast DDR5 RGB с часто…
Kingston FURY, игровое подразделение Kingston объявила о выпуске памяти Kingston FURY Beast DDR5 RGB. …
GOODRAM выпускает модули памяти IRDM PRO DDR4 Crimson White…
GOODRAM объявил о выпуске игровой памяти IRDM PRO DDR4 в белом дизайне Crimson White. Белый дизайн придет…
TEAMGROUP представила оперативную память T-Create Expert DDR…
Компания TEAMGROUP объявила о выпуске оперативной памяти DDR5 серии T-Create, представленных в вариантах …
Sabrent представила модули памяти Rocket с частотой 4800 МГц…
Компания Sabrent представила модули памяти Rocket 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ DDR5-UDIMM с частотой 4800 МГц (CL4…
Обзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с АлиэкспрессОбзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с Алиэкспресс
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГцОбзор Kingston FURY Beast DDR5-5600 (KF556C40BBK2-32). Тесты и разгон. Сравнение DDR5 4800 vs 5600 vs 6400 МГц
Обзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнениеОбзор Kingston FURY Beast DDR5-4800 (KF548C38BBK2-32). Тесты оперативной памяти, разгон и сравнение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor