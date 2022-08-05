Обзор Asgard W2 RGB DDR4-3200 MHz 16GB. Тест оперативной памяти с Алиэкспресс

В зависимости от курса и актуальных акций их стоимость «плавает», но чаще всего фигурирует ценник в 3800 рублей. Там же доступен набор объемом 32 Гбайт за 7400 рублей.
Упакованы в коробку с темным оформлением. На крышку коробки нанесен логотип бренда, с обратной стороны прозрачное окошко. Комплект включает только сами модули.
Это полупрозрачный пластик, добавляющий около 6 мм общей высоте модулей, с заполняющим эффектом.
При первом включении это была многоцветная подсветка с плавным изменением спектра. Выглядит интересно.
Боковые части с металлическим радиатором на боковую сторону которых нанесен рисунок в виде сетки и логотип бренда. Помимо изучаемых нами Asgard W2 RGB DDR4 с окрашенным в темно-серый цвет, также есть и в красном исполнении.
Высота модулей 40 мм. Заметно выше, чем печатная плата. Учитывайте этот параметр при подборе башенной системы охлаждения.
В XMP профиль Asgard W2 RGB DDR4-3200 записана частота 3200 МГц с таймингами 18-22-22-42 с напряжением 1.35В. Проблем с запуском на платформах AMD и Intel замечено не было. Основные тесты проводили на материнской плате с чипсетом B450 и процессором AMD Ryzen 5 5600.
Дополнительно провели изучение потенциала разгона. Для них с сохранением таймингов и напряжения получили стабильную работу на частоте 3600 МГц.
Для наглядности приведем сводные данные в синтетических тестах.