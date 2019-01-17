Обзор BBK BIM 220. Настольный льдогенератор

2019-01-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BBK BIM 220; [209]
Сегодня мы детально изучим возможности и особенности льдогенератора BBK BIM 220. Из его особенностей отметим высокую производительность, вместительную емкость для готового льда. Помимо этого, есть тонированная верхняя крышка, светодиодные индикаторы и звуковые уведомления.

BBK BIM 220

К моменту публикации продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 9200 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

BBK BIM 220 обзор

Комплектация/h3>

BBK BIM 220

Поставляется льдогенератор в коробке с качественной полиграфией. Приведены основные особенности работы и характеристики. Комплект включает лопатку для льда, инструкцию и гарантийный талон.

BBK BIM 220

Внешний вид/h3> BBK BIM 220 относится к настольному типу. По габаритам он сопоставим с фритюрницей или микроволновой печкой.

BBK BIM 220

Его без проблем можно будет разместить на столешнице. Для функционирования нужна будет только свободная электрическая розетка.

BBK BIM 220

Корпус выполнен из пластика, внешние поверхности которого окрашены в серебристый цвет. Визуально производит приятное впечатление.

BBK BIM 220

Сверху откидная тонированная крышка. Можно будет следить за процессом готовки льда.

BBK BIM 220

С фронтальной стороны несколько светодиодных индикаторов, отображающих статус работы, заполнение контейнера и необходимость долива воды.

BBK BIM 220

В основном отсеке расположена съемная корзина под хранение льда. Емкость её составляет 800 граммов.

BBK BIM 220

Внутри есть отметка по максимальному уровню воды. В комплекте есть удобная лопатка для льда.

BBK BIM 220

На боковой грани решетка вентилятора. С обратной стороны наклейка с техническими данными и схемой.

BBK BIM 220

Подключается при помощи кабеля с широким сечением. Снизу четыре ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

BBK BIM 220

Тесты/h3> Процесс запуска прост. Для начала потребуется залить чистую воду в отсек с учетом максимальной отметки. Подключаем в розетку, нажимаем на кнопку включения. За один раз BBK BIM 220 готовит сразу девять кусочков льда. Форма льда – пальчики.

BBK BIM 220

Готовый лед складируется в контейнер, из которого лед можно будет забирать как с помощью лопатки, так и извлекая контейнер полностью. Устройство самостоятельно рассчитывает заполнение и останавливает процесс после заполнения.

BBK BIM 220

Во время готовки слышна работа вентилятора, равномерный и нераздражающий. Первый этап около 4-5 минут, в последующем время сокращается. Куски льда ровные, прозрачные.

BBK BIM 220

Готовый лед можно будет использовать для приготовления алкогольных и безалкогольных коктейлей. За сутки эта модель генерирует до 12 килограммов льда.

BBK BIM 220

Итоги по BBK BIM 220

Отличный вариант для домашней эксплуатации и небольших кафе. Компактные габариты, простота эксплуатации, высокая производительность, низкий уровень шума. BBK BIM 220 нам понравился, проблем в ходе длительного теста выявлено не было.

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