Обзор BBK BIM 220. Настольный льдогенератор

Сегодня мы детально изучим возможности и особенности льдогенератора BBK BIM 220. Из его особенностей отметим высокую производительность, вместительную емкость для готового льда. Помимо этого, есть тонированная верхняя крышка, светодиодные индикаторы и звуковые уведомления.

BBK BIM 220 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 9200 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация/h3>

Поставляется льдогенератор в коробке с качественной полиграфией. Приведены основные особенности работы и характеристики. Комплект включает лопатку для льда, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид/h3> BBK BIM 220 относится к настольному типу. По габаритам он сопоставим с фритюрницей или микроволновой печкой.

Его без проблем можно будет разместить на столешнице. Для функционирования нужна будет только свободная электрическая розетка.

Корпус выполнен из пластика, внешние поверхности которого окрашены в серебристый цвет. Визуально производит приятное впечатление.

Сверху откидная тонированная крышка. Можно будет следить за процессом готовки льда.

С фронтальной стороны несколько светодиодных индикаторов, отображающих статус работы, заполнение контейнера и необходимость долива воды.

В основном отсеке расположена съемная корзина под хранение льда. Емкость её составляет 800 граммов.

Внутри есть отметка по максимальному уровню воды. В комплекте есть удобная лопатка для льда.

На боковой грани решетка вентилятора. С обратной стороны наклейка с техническими данными и схемой.

Подключается при помощи кабеля с широким сечением. Снизу четыре ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

Тесты/h3> Процесс запуска прост. Для начала потребуется залить чистую воду в отсек с учетом максимальной отметки. Подключаем в розетку, нажимаем на кнопку включения. За один раз BBK BIM 220 готовит сразу девять кусочков льда. Форма льда – пальчики.

Готовый лед складируется в контейнер, из которого лед можно будет забирать как с помощью лопатки, так и извлекая контейнер полностью. Устройство самостоятельно рассчитывает заполнение и останавливает процесс после заполнения.

Во время готовки слышна работа вентилятора, равномерный и нераздражающий. Первый этап около 4-5 минут, в последующем время сокращается. Куски льда ровные, прозрачные.

Готовый лед можно будет использовать для приготовления алкогольных и безалкогольных коктейлей. За сутки эта модель генерирует до 12 килограммов льда.

Итоги по BBK BIM 220

Отличный вариант для домашней эксплуатации и небольших кафе. Компактные габариты, простота эксплуатации, высокая производительность, низкий уровень шума. BBK BIM 220 нам понравился, проблем в ходе длительного теста выявлено не было.