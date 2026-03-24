Обзор игры Ultra Bonk Survivors. Веселый и расслабляющий рогалик

Игра проста для освоения и использует знакомые механики, так и вносит точечно свои. Ближний контакт вместо бесконечных выстрелов. Главный герой феерично размахивает оружием ближнего боя, превращая битвы в хаотичные танцы с взрывами, порезами и отскакивающими врагами. Действие разворачивается на аренах, населенных гоблинами, демонами и скелетами. Фэнтезийный сеттинг подкреплен юмором.
Перед стартом игрок выбирает одного из героев для входа на арену. На ней появляются постоянные волны врагов. Необходимо выжить и пережить волны. Убивая получаем местную валюту для покупки умений, улучшения оружия и совершенствования способностей. По мере прокачки это будут мощные комбинации способностей. Основная масса атак в игре не убивает сразу, а отбрасывает противников. Сбивает с ног, задействует опасные объекты окружающей среды. Важным элементом является правильное позиционирование в волнах врагов и контроль.
После успешных завершений дают доступ к новым героям. У каждого из них свой набор характеристик, способностей и стиля боя. Есть как интересные, так и проходные варианты. Часть быстро передвигаются, используют магические атаки, а некоторые могут удерживать сразу полчища врагов. Хотя если быть честным, разнообразие хоть и есть, но оно не такое большое.
Как и в любом «рогалике» мы стартуем слабыми, далее получая случайные улучшения будет меняться дальнейший баланс сил. Будут и неожиданные сочетания форм реликвий и улучшений. Именно в этом игра открывает свой потенциал. Разнообразие будут вносить система генерации карты, арены и элементы на ней генерируются случайно и дополнительно к этому влияет окружение.
Сложность игры постепенно нарастает с течением времени. Начальные волны врагов представляют собой небольшие группы слабых противников, однако вскоре весь экран заполняется массивными ордами монстров, стремительно наступающими на вашего персонажа. На поле боя начинают появляться гоблины-воины, лучники и гигантские демоны, каждый из которых приносит новые виды атак и дополнительные угрозы.
Одной из самых запоминающихся черт является её лёгкая, игривая атмосфера. Дизайн персонажей, анимация противников и визуальные эффекты атак выполнены с преувеличенной, карикатурной выразительностью. Каждый раз, когда оружие настигает цель, враги комично подпрыгивают в стороны, добавляя особую динамику игровому процессу. Игра буквально празднует абсурдность своего мира, где проблемы решаются не тонкими стратегическими ходами, а грубой силой.
С визуальной точки зрения выделяется яркой и насыщенной цветами эстетикой, идеально гармонирующей с её комическим тоном. Игровые арены переливаются магическими вспышками, отличаются оригинальным дизайном врагов и жизнерадостной анимацией. Хотя художественный стиль сложно назвать революционным, он остаётся интуитивно понятным и хорошо читаемым — что особенно важно в жанре, где на экране могут одновременно кишеть десятки врагов.
Ultra Bonk Survivors – веселый и расслабляющий рогалик с простым входом, системой развития, набором персонажей с разными особенностями, умеренной сложностью, яркой рисовкой, случайной генерацией. Проект достаточно реиграбельный и может увлечь на какое-то время после получения всех достижений.