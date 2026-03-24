Обзор игры Ultra Bonk Survivors. Веселый и расслабляющий рогалик

Игру Ultra Bonk Survivors нам предоставили для изучения до появления новости о том что издатель NOSTRA.GAMES был исключен SONY из каталога игр для PlayStation. Нацеленность на любителей получения быстрых платин, перенос между PS4 и PS5, но у игр всегда была основа, которая могла увлечь на 2-3 часа изучения механик и геймплея. Дальше игры будут выходить на Nintendo Switch, Xbox и ПК. Изучаемый проект близок по духу к Tower Defense с сессионными забегами, улучшениями, обороной от волн противников и выбором персонажей. Из ближайших, чем вдохновлялись разработчики Vampire Survivors.

Игра проста для освоения и использует знакомые механики, так и вносит точечно свои. Ближний контакт вместо бесконечных выстрелов. Главный герой феерично размахивает оружием ближнего боя, превращая битвы в хаотичные танцы с взрывами, порезами и отскакивающими врагами. Действие разворачивается на аренах, населенных гоблинами, демонами и скелетами. Фэнтезийный сеттинг подкреплен юмором.

Перед стартом игрок выбирает одного из героев для входа на арену. На ней появляются постоянные волны врагов. Необходимо выжить и пережить волны. Убивая получаем местную валюту для покупки умений, улучшения оружия и совершенствования способностей. По мере прокачки это будут мощные комбинации способностей. Основная масса атак в игре не убивает сразу, а отбрасывает противников. Сбивает с ног, задействует опасные объекты окружающей среды. Важным элементом является правильное позиционирование в волнах врагов и контроль.

После успешных завершений дают доступ к новым героям. У каждого из них свой набор характеристик, способностей и стиля боя. Есть как интересные, так и проходные варианты. Часть быстро передвигаются, используют магические атаки, а некоторые могут удерживать сразу полчища врагов. Хотя если быть честным, разнообразие хоть и есть, но оно не такое большое.

Как и в любом «рогалике» мы стартуем слабыми, далее получая случайные улучшения будет меняться дальнейший баланс сил. Будут и неожиданные сочетания форм реликвий и улучшений. Именно в этом игра открывает свой потенциал. Разнообразие будут вносить система генерации карты, арены и элементы на ней генерируются случайно и дополнительно к этому влияет окружение.

Сложность игры постепенно нарастает с течением времени. Начальные волны врагов представляют собой небольшие группы слабых противников, однако вскоре весь экран заполняется массивными ордами монстров, стремительно наступающими на вашего персонажа. На поле боя начинают появляться гоблины-воины, лучники и гигантские демоны, каждый из которых приносит новые виды атак и дополнительные угрозы.

Одной из самых запоминающихся черт является её лёгкая, игривая атмосфера. Дизайн персонажей, анимация противников и визуальные эффекты атак выполнены с преувеличенной, карикатурной выразительностью. Каждый раз, когда оружие настигает цель, враги комично подпрыгивают в стороны, добавляя особую динамику игровому процессу. Игра буквально празднует абсурдность своего мира, где проблемы решаются не тонкими стратегическими ходами, а грубой силой.

С визуальной точки зрения выделяется яркой и насыщенной цветами эстетикой, идеально гармонирующей с её комическим тоном. Игровые арены переливаются магическими вспышками, отличаются оригинальным дизайном врагов и жизнерадостной анимацией. Хотя художественный стиль сложно назвать революционным, он остаётся интуитивно понятным и хорошо читаемым — что особенно важно в жанре, где на экране могут одновременно кишеть десятки врагов.

Ultra Bonk Survivors – веселый и расслабляющий рогалик с простым входом, системой развития, набором персонажей с разными особенностями, умеренной сложностью, яркой рисовкой, случайной генерацией. Проект достаточно реиграбельный и может увлечь на какое-то время после получения всех достижений.
Обзор игры Ghostly Whiskers. Кошачий детектив с локальным ко…
Сегодня у нас игра от издателя Nostra Games, но в этот раз это не симулятор с элементами экономического п…
Обзор дополнения Goat Simulator 3 Baadlands: Furry Road…
Cтало доступно свежее расширение для Goat Simulator 3, получившее название Baadlands: Furry Road. В этом …
Обзор игры The Riftbreaker World Expansion IV. Крупное обнов…
EXOR Studios продолжает активно развивать свою успешную игру The Riftbreaker, представив масштабное обнов…
Обзор игры John Carpenter's Toxic Commando. Зрелищный PVE зо…
Сегодня состоялся релиз кооперативного PVE-шутера от Saber Interactive - John Carpenter's Toxic Commando.…
Обзор игры I Hate This Place. Изометрическая хоррор-игра с в…
В центре внимания изометрическая хоррор-игра I Hate This Place с выживанием, крафтом, исследованиями. Соб…
Обзор игры The 9th Charnel. Психологический хоррор от неболь…
В конце января на консолях и ПК вышел психологический хоррор The 9th Charnel от издателя SOEDESCO. Этот п…
Обзор игры MIO: Memories in Orbit. Заявка на лучшую метроидв…
Жанр метроидвания за последнее время привлекает все больше поклонников и в нем представлены слабо проекты…
Обзор игры Manairons. Мультяшный платформер с хардкорными ср…
Игра Manairons выполнена в жанре 3D-экшена с элементами платформера. Действие ее разворачивается в Пирени…
Обзор дополнения Railway Empire 2: Steel Dragons. Шестой набор сценариевОбзор дополнения Railway Empire 2: Steel Dragons. Шестой набор сценариев
Обзор игры Kaku: Ancient Seal. Хорошая альтернатива ZeldaОбзор игры Kaku: Ancient Seal. Хорошая альтернатива Zelda
Обзор игры I Hate This Place. Изометрическая хоррор-игра с выживанием и крафтомОбзор игры I Hate This Place. Изометрическая хоррор-игра с выживанием и крафтом
Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition. Теперь весь набор со старта и кооперативОбзор игры Funko Fusion Deluxe Edition. Теперь весь набор со старта и кооператив
Сосед из ада для детской аудитории. Обзор игры Cat From Hell - Cat SimulatorСосед из ада для детской аудитории. Обзор игры Cat From Hell - Cat Simulator
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor