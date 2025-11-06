Обзор игры Kaku: Ancient Seal. Хорошая альтернатива Zelda

Вышедшая изначально на платформе Steam игра Kaku: Ancient Seal этой осенью добралась до консолей актуального поколения. Вдохновлен этот проект популярной The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Immortals: Fenyx Rising, но не ограничивается уже знакомыми механиками, предлагая свой подход. Игра проходилась на PlayStation 5.

Обзор игры Kaku: Ancient Seal

Главный герой подросток по имени Каку, нашедший древнее пророчество и погруженный в свои повседневные дела. Ему будет нужно воссоединить души стихий, заложившие основы мироздания, и раскрыть тайны бедствия, которое привело к разрушению. В основе геймплея элементы RPG – при путешествии идет изучение дерева навыков и освоение новых умений. Начальный этап сложнее и играя привыкаем к управлению, а также увеличиваем возможности и урон.

Обзор игры Kaku: Ancient Seal

Боевая система зрелищная. Уничтожение врагов и боссов проходит увлекательно. Сами удары и использование оружие идет с комбо. При этом необходимо будет учитывать слабые особенности врагов и применять часть навыков индивидуально. За счет этого добавляется разнообразие в происходящее на экране. Комбинации типов бомб, атак и оружия станут залогом к успешному сражению.

Обзор игры Kaku: Ancient Seal

Одной из главных особенностей являются головоломки в руинах, которые служат отличной передышкой от основных заданий и позволяют получить ценные ресурсы и снаряжение для улучшения персонажа. Система развития и улучшения может показаться сложной из-за множества механик, но к ней быстро привыкаешь.

Обзор игры Kaku: Ancient Seal

Игра предлагает широкий спектр способностей для перемещения по локациям, что в сочетании с простотой управления делает ее увлекательной. Боевая система не дает заскучать благодаря разнообразию навыков, а некоторые атаки выглядят впечатляюще. Помимо основных способностей, есть дополнительные цепочки улучшений, требующие специальных кристаллов и материалов для зелий и блюд, повышающих здоровье и выносливость.

Обзор игры Kaku: Ancient Seal

Kaku: Ancient Seal представляет собой достойную альтернативу Zelda, превосходя ее в плане платформинга. Разработчики Bingobell проделали значительную работу по улучшению игры с момента выхода в ранний доступ, сделав ее одной из самых захватывающих игр последних лет. Главный герой, Каку, – обаятельный персонаж, а его спутник-поросенок добавляет игре шарма и помогает осваивать новые навыки. Несмотря на некоторую шероховатость переходов между сценами и экшеном, что объяснимо небольшим бюджетом разработки, игра оставляет приятное впечатление.
Обзор игры Wonder Boy: Asha in Monster World. Ностальгия без…
Wonder Boy: Asha in Monster World вышла сразу на ПК и консолях, мы ее на старте пропустили и пришли к ней…
Обзор игры Zombie Lockdown Simulator. Инспекция выживших и л…
До этого от издателя Nostra.Games мы изучали сразу несколько симуляторов управляющих кафе и магазинов на …
Обзор игры Killing Floor 3. Скорее многообещающий старт, чем…
В конце июля состоялся релиз Killing Floor 3, продолжившая известную серию экшен-хоррора. В кооперативном…
Обзор игры Two Hands Hospital Assistant Simulator. Симулятор…
Nostra.Games на днях выпустила еще один симулятор - Two Hands Hospital Assistant Simulator. В этот раз в …
Обзор дополнения Railway Empire 2: Steel Dragons. Шестой наб…
Для экономической стратегии в жанре железнодорожного симулятора Railway Empire 2 вышло шестое сюжетное до…
Обзор Money Laundering Simulator. Симулятор прачечной наличн…
После симулятора дорожного кафе Road Cafe Simulator и мага…
Обзор игры Funko Fusion Deluxe Edition. Теперь весь набор со…
Вселенная Lego помимо наборов включает много сопутствующих товаров включает много сопутствующего, включая…
Обзор игры Perennial Order. Свежий взгляд на Soulslike…
Perennial Order от Gardenfiend Games и SOEDESCO – это уникальный опыт в жанре Soulslike, заставляющий игр…
Боевой платформер в духе Hollow Knight. Обзор игры Morkull Ragast's RageБоевой платформер в духе Hollow Knight. Обзор игры Morkull Ragast's Rage
Симулятор магазина с коллекционными карточками. Обзор игры Trading Card Shop SimulatorСимулятор магазина с коллекционными карточками. Обзор игры Trading Card Shop Simulator
Фэнтезийный приключенческий боевик. Обзор игры Eternal StrandФэнтезийный приключенческий боевик. Обзор игры Eternal Strand
Сюжетная игра по персидской поэме. Обзор игры The Tale of BistunСюжетная игра по персидской поэме. Обзор игры The Tale of Bistun
Симулятор ресторана фастфуда. Обзор игры Street Food Restaurant OwnerСимулятор ресторана фастфуда. Обзор игры Street Food Restaurant Owner
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor