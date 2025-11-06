Обзор игры Kaku: Ancient Seal. Хорошая альтернатива Zelda

Вышедшая изначально на платформе Steam игра Kaku: Ancient Seal этой осенью добралась до консолей актуального поколения. Вдохновлен этот проект популярной The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Immortals: Fenyx Rising, но не ограничивается уже знакомыми механиками, предлагая свой подход. Игра проходилась на PlayStation 5.

Главный герой подросток по имени Каку, нашедший древнее пророчество и погруженный в свои повседневные дела. Ему будет нужно воссоединить души стихий, заложившие основы мироздания, и раскрыть тайны бедствия, которое привело к разрушению. В основе геймплея элементы RPG – при путешествии идет изучение дерева навыков и освоение новых умений. Начальный этап сложнее и играя привыкаем к управлению, а также увеличиваем возможности и урон.

Боевая система зрелищная. Уничтожение врагов и боссов проходит увлекательно. Сами удары и использование оружие идет с комбо. При этом необходимо будет учитывать слабые особенности врагов и применять часть навыков индивидуально. За счет этого добавляется разнообразие в происходящее на экране. Комбинации типов бомб, атак и оружия станут залогом к успешному сражению.

Одной из главных особенностей являются головоломки в руинах, которые служат отличной передышкой от основных заданий и позволяют получить ценные ресурсы и снаряжение для улучшения персонажа. Система развития и улучшения может показаться сложной из-за множества механик, но к ней быстро привыкаешь.

Игра предлагает широкий спектр способностей для перемещения по локациям, что в сочетании с простотой управления делает ее увлекательной. Боевая система не дает заскучать благодаря разнообразию навыков, а некоторые атаки выглядят впечатляюще. Помимо основных способностей, есть дополнительные цепочки улучшений, требующие специальных кристаллов и материалов для зелий и блюд, повышающих здоровье и выносливость.

Kaku: Ancient Seal представляет собой достойную альтернативу Zelda, превосходя ее в плане платформинга. Разработчики Bingobell проделали значительную работу по улучшению игры с момента выхода в ранний доступ, сделав ее одной из самых захватывающих игр последних лет. Главный герой, Каку, – обаятельный персонаж, а его спутник-поросенок добавляет игре шарма и помогает осваивать новые навыки. Несмотря на некоторую шероховатость переходов между сценами и экшеном, что объяснимо небольшим бюджетом разработки, игра оставляет приятное впечатление.