Обзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусом

2018-08-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ-5512L Strike Forward; [232]
В конце июля был анонсирован выход смартфона BQ-5512L Strike Forward с 5.45-дюймовым дисплеем и покрытием Panda Glass. Помимо этого, тут заявлены 2 и 16 Гбайт памяти, поддержка LTE, аккумулятор с емкостью 3200 мАч, 13 и 8 Мп камеры с фазовым автофокусом и сканер отпечатка пальца. Относится она к недорогому сегменту и продажи уже стартовали.

BQ-5512L Strike Forward

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ-5512L Strike Forward обзор

Комплектация

Покупатель получает BQ-5512L Strike Forward в компактной коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ-5512L Strike Forward

Внешний вид

Вышел смартфон в нескольких цветовых расцветках – черной, фиолетовой, серой, золотой и красной. Компактный и аккуратный корпус.

BQ-5512L Strike Forward

Основная площадь крышки выполнена из металла с приятным тактильно внешним покрытием. Сверху и снизу пластиковые вставки, под которыми скрываются антенны модулей связи.

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

В верхнем углу основной модуль камеры со светодиодной вспышкой. Он немного выступает за пределы основной плоскости крышки.

BQ-5512L Strike Forward

Ниже сканер отпечатка пальца, за счет углубления он хорошо определяется слепым методом. Срабатывается быстро, определяет точно. В памяти можно хранить несколько пальцев.

BQ-5512L Strike Forward

Корпус у BQ-5512L Strike Forward разборный, под крышкой расположена обслуживаемая батарейка, два слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

BQ-5512L Strike Forward

Прилегает крышка плотно, без зазоров. При сдавливании в руке не скрипит и не люфтит. При нажатии пальцами не продавливается.

BQ-5512L Strike Forward

Фронтальная сторона защищена стеклом типа Panda Glass. Оно устойчиво к появлению царапин и механическим повреждениям. Дополнительно нанесена пленка.

BQ-5512L Strike Forward

Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс. На верхней рамке светодиодная вспышка для селфи, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также разговорный динамик.

BQ-5512L Strike Forward

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Сверху аудиоразъем для проводного подключения наушников, снизу microUSB с поддержкой OTG.

BQ-5512L Strike Forward

Визуально смартфон производит приятное впечатление. Основные элементы управления находятся в пределах быстрой доступности.

Экран

Установлен 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 18:9. В BQ-5512L Strike Forward используется S-IPS матрица с широкими углами обзора. Между матрицей и стеклом нет воздушной прослойки. Уровень максимальной яркости средний, под лучами солнца экран будет слепнуть. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.

BQ-5512L Strike Forward

Начинка

На борту четырехъядерный процессор MediaTek MT6739WW с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. Располагает новинка 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия позволяет ставить популярные приложения, смотреть фильмы и играть в игры с несложной графикой.

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

Связь

Работает в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мбит/с. Проблем с качеством приема сигнала не наблюдалось. Голос передается чистым. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. На старт навигационного модуля уходит 40-50 секунд.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3200 мАч. Согласно тесту PCMARK с постоянно работающим экраном её хватает на 4.5 часа. В обычном сценарии эксплуатации в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

Камера

Основной модуль в BQ-5512L Strike Forward с разрешением 13 Мп, оснащен модуль фазовым автофокусом. Такая опция ранее не встречалась в недорогих моделях. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Используется знакомое приложение из пакета Google. Качество снимков хорошее, резкость держится по всей площади кадра.

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward

Софт

Предустановлена актуальная версия программного обеспечения, система Android 8.1 без оболочки. В память добавлены приложения, которые можно будет удалить или установить без необходимости получения root-доступа.

BQ-5512L Strike Forward

Итоги по BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward при своей невысокой стоимости предлагает хороший набор опций и возможностей. Здесь есть скоростной LTE, защита системы при помощи сканера отпечатка пальца, достаточный объем памяти, камера с фазовой фокусировкой. К тому же можно будет подобрать интересную расцветку корпуса.

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Обзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусомОбзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусом
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