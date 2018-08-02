Обзор BQ-5512L Strike Forward. Недорогой LTE-смартфон с фазовым фокусом

В конце июля был анонсирован выход смартфона BQ-5512L Strike Forward с 5.45-дюймовым дисплеем и покрытием Panda Glass. Помимо этого, тут заявлены 2 и 16 Гбайт памяти, поддержка LTE, аккумулятор с емкостью 3200 мАч, 13 и 8 Мп камеры с фазовым автофокусом и сканер отпечатка пальца. Относится она к недорогому сегменту и продажи уже стартовали.

BQ-5512L Strike Forward обзор

Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает BQ-5512L Strike Forward в компактной коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел смартфон в нескольких цветовых расцветках – черной, фиолетовой, серой, золотой и красной. Компактный и аккуратный корпус.

Основная площадь крышки выполнена из металла с приятным тактильно внешним покрытием. Сверху и снизу пластиковые вставки, под которыми скрываются антенны модулей связи.

В верхнем углу основной модуль камеры со светодиодной вспышкой. Он немного выступает за пределы основной плоскости крышки.

Ниже сканер отпечатка пальца, за счет углубления он хорошо определяется слепым методом. Срабатывается быстро, определяет точно. В памяти можно хранить несколько пальцев.

Корпус у BQ-5512L Strike Forward разборный, под крышкой расположена обслуживаемая батарейка, два слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD. Поддерживаются накопители объемом до 128 Гбайт.

Прилегает крышка плотно, без зазоров. При сдавливании в руке не скрипит и не люфтит. При нажатии пальцами не продавливается.

Фронтальная сторона защищена стеклом типа Panda Glass. Оно устойчиво к появлению царапин и механическим повреждениям. Дополнительно нанесена пленка.

Сенсорные кнопки перенесены в интерфейс. На верхней рамке светодиодная вспышка для селфи, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также разговорный динамик.

На правом торце кнопка включения и качелька громкости. Сверху аудиоразъем для проводного подключения наушников, снизу microUSB с поддержкой OTG.

Экран

Визуально смартфон производит приятное впечатление. Основные элементы управления находятся в пределах быстрой доступности.Установлен 5.45-дюймовый дисплей с разрешением 720 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 18:9. В BQ-5512L Strike Forward используется S-IPS матрица с широкими углами обзора. Между матрицей и стеклом нет воздушной прослойки. Уровень максимальной яркости средний, под лучами солнца экран будет слепнуть. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касаний.

Начинка

На борту четырехъядерный процессор MediaTek MT6739WW с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графика PowerVR GE8100. Располагает новинка 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия позволяет ставить популярные приложения, смотреть фильмы и играть в игры с несложной графикой.

Связь

Аккумулятор

Работает в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мбит/с. Проблем с качеством приема сигнала не наблюдалось. Голос передается чистым. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. На старт навигационного модуля уходит 40-50 секунд.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3200 мАч. Согласно тесту PCMARK с постоянно работающим экраном её хватает на 4.5 часа. В обычном сценарии эксплуатации в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

Основной модуль в BQ-5512L Strike Forward с разрешением 13 Мп, оснащен модуль фазовым автофокусом. Такая опция ранее не встречалась в недорогих моделях. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Используется знакомое приложение из пакета Google. Качество снимков хорошее, резкость держится по всей площади кадра.

Софт

Предустановлена актуальная версия программного обеспечения, система Android 8.1 без оболочки. В память добавлены приложения, которые можно будет удалить или установить без необходимости получения root-доступа.

Итоги по BQ-5512L Strike Forward

BQ-5512L Strike Forward при своей невысокой стоимости предлагает хороший набор опций и возможностей. Здесь есть скоростной LTE, защита системы при помощи сканера отпечатка пальца, достаточный объем памяти, камера с фазовой фокусировкой. К тому же можно будет подобрать интересную расцветку корпуса.