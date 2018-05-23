Обзор BQ-5701L SLIM. Сбалансированный смартфон с 18:9 экраном за 8490 руб

В наше распоряжение попал новый смартфон BQ-5701L SLIM, относящийся к недорогому сегменту. Это 5.7-дюймовая модель, оснащенная 2 и 16 Гбайт памяти, экраном с соотношением сторон 18:9, а также четырехъядерным процессором. Установлена камера с режимом украшения лица, поддерживается технология разблокировки Face Unlock.

BQ-5701L SLIM обзор

Он уже появился в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется смартфон в ярко оформленной коробке с подробным описанием технических характеристик.

Внешний вид

В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.BQ-5701L SLIM выполнен в компактном корпусе с безрамочным экраном. Выглядит стильно и симпатично. Толщина в самой широкой части не превышает 8.2мм.

Доступен в трех расцветах корпуса: черном глянце, матовом черном и золотистом. Основным материалом корпуса выступает пластик.

Крышка у него съемная, под ней расположены съемная батарейка, два слота под SIM и слот для карты памяти. Задействовать можно сразу все слоты, без необходимости выбора.

Прилегает крышка к корпусу плотно. Она не продавливается под давлением пальцев. Основные элементы находятся в пределах быстрой доступности.

Дополнительно к традиционному набору кнопок на правой грани, добавлена дополнительная кнопка слева. С помощью неё можно совершать снимки и делать скриншоты.

В отличие от рассмотренного ранее BQ-6001L Jumbo, здесь нет сканера отпечатка пальца, вместо этого предлагается использовать технологию разблокировки Face Unlock. Фронтальная камера справляется со своей задачей хорошо.

В верхней зоне крышки выведен выступающий блок со светодиодной вспышкой и объективом основной камеры. Ниже нанесен логотип производителя.

Фронтальная сторона BQ-5701L SLIM защищена стеклом с эффектом 2.5D. На экран с завода нанесена пленка.

Боковые рамки вокруг экрана отсутствуют. Верхняя и нижняя с уменьшенной шириной. Нижний ряд из трех сенсорных кнопок перенесен в интерфейс.

Сверху разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

Экран

Установлен 5.7-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей. Соотношение сторон 18:9. Это S-IPS матрица с технологией In-Cell. Экран у BQ-5701L SLIM хорошего качества. Углы обзора широкие. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных касаний.

Начинка

За работу отвечает четырехъядерная платформа MediaTek MT6737H. Пользователю доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются накопители объемом до 64 Гбайт. Уровень быстродействия не рекордный, но каких-либо проблем с запуском приложений и плавностью работы операционной системы замечено не было.

Связь

Аккумулятор

LTE-модуль с поддержкой спектра используемых в России частот. Работает стабильно, скорость загрузки файлов высокая. Голос передается чистым. Однодиапазонный Wi-Fi и Bluetooth. На холодный старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд.За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3000 мАч. Её хватает на 5 часов в максимальной нагрузке и около 6.5 часов на воспроизведение фильмов. Технологию быстрой зарядки эта модель не поддерживает.

Камера

Основная камера у BQ-5701L SLIM с разрешением 13 Мп, фронтальная 5 Мп. Демонстрируется хорошее качество съемки в дневное время. Фокусируется быстро. Используется приложение из пакета Google.

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без сторонних оболочек, но с дополнительным софтом. Сразу после запуска рекомендуем провести ручную чистку памяти с удалением и остановкой лишних программ.

Итоги по BQ-5701L SLIM

Компании в очередной раз в недорогом сегменте удалось создать хорошо сбалансированный и внешне привлекательный смартфон. BQ-5701L SLIM нам определенно понравился, здесь есть все необходимое для работы комфортной повседневной эксплуатации, работы с популярными приложениями, клиентами социальных сетей и мессенджерами. Не понравилась нам в нем предустановленный партнерский софт, но его можно будет удалить самостоятельно без root-доступа.