Обзор BQ-5707G Next Music. Недорогой смартфон со стереодинамикаи

2018-07-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - BQ-5707G Next Music; [177]
В начале текущего месяца был анонсирован новый недорогой смартфон BQ-5707G Next Music, особенностью которого стала установка двух стереодинамиков. Помимо этого, тут установлены экран с соотношением сторон 18:9, основная камера с разрешением 13 Мп и диафрагмой F/2.0, четырехъядерный процессор, 2 и 16 Гбайт памяти и новейшая версия операционной системы Google Android 8.1.

BQ-5707G Next Music

К моменту публикации продажи стартовали, список характеристик и цены представлены в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

BQ-5707G Next Music обзор

Комплектация

Поставляется BQ-5707G Next Music в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

BQ-5707G Next Music

Внешний вид

Отличительной особенностью BQ-5707G Next Music стал вывод на фронтальной стороне двух динамиков. В основных сценариях эксплуатации они будут направлены на пользователя.

BQ-5707G Next Music

При воспроизведении музыки и видео есть эффект объемной сцены. Динамики при любом размещении в руках не будут перекрываться.

BQ-5707G Next Music

На максимальном уровне громкости, артефакты и шумы не наблюдались. Звучит чисто и насыщенно.

BQ-5707G Next Music

Вышел смартфон в нескольких цветовых расцветках: золотистая, красная, черная и серая. Выглядит отлично, еще недавно такое качество исполнения и общей эргономики не были доступны в этом ценовом сегменте.

BQ-5707G Next Music

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

BQ-5707G Next Music

Корпус у BQ-5707G Next Music разборный, под крышкой расположены съемный аккумулятор, два слота под SIM-карты и слот для карты памяти microSD. Крышка прилегает к корпусу плотно, без зазоров, не продавливается под давлением пальцев.

BQ-5707G Next Music

По центру задней стенки объектив основной камеры со светодиодной вспышкой, под ней активная зона сканера отпечатка пальца.

BQ-5707G Next Music

На верхнем торце аудиоразъем для подключения наушников, снизу microUSB с поддержкой OTG.

BQ-5707G Next Music

Лицевая сторона с защитным стеклом. Пара динамиков смещены ближе к боковой грани. Помимо них есть светодиодный индикатор, объектив основной камеры, датчики приближения и освещения.

BQ-5707G Next Music

Собран добротно, визуально производит впечатление качественного продуктов. Огрехов и проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.

Экран

Габариты его обусловлены установкой 5.7-дюймового дисплея S-IPS с соотношением сторон 18:9. Разрешения экрана составляет 720 на 1440 пикселей. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка, углы обзора широкие.

BQ-5707G Next Music

Уровень максимальной яркости не позволяет комфортно работать под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой распознает до двух одновременных касаний.

BQ-5707G Next Music

Начинка

Построен BQ-5707G Next Music на базе четырехъядерной платформы MediaTek MT6580 с графикой Mali-400 MP2 и ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.3 ГГц. Располагает новинка 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия для своей стоимости достаточно хорош. В свободное время можно будет поиграть в игры.

BQ-5707G Next Music

BQ-5707G Next Music

Связь

Установлен модуль 3G с двумя SIM, работает стабильно, проблем с качеством приема и передачей голоса нет. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. Wi-Fi и GPS. На холодный старт с поиском спутников уходит около 40 секунд.

Аккумулятор

В BQ-5707G Next Music используется обслуживаемая батарейка с емкостью 2800 мАч. В смешанном сценарии с постоянно работающим экраном её хватает на 7 часов. В играх разрядится за 3.5 часа. На восстановление комплектным адаптером уходит 2.5 часа. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

BQ-5707G Next Music

Камера

BQ-5707G Next Music

Разрешение основной камеры составляет 8 Мп с интерполяцией до 13 Мп. Диафрагма F/2.0. Снимает хорошо, на уровень выше, чем модели до 10000 рублей, выпущенные в 2017 году Снимки, сделанными в дневное время, могут смело отправляться в социальные сети и Instagram.

BQ-5707G Next Music

BQ-5707G Next Music

BQ-5707G Next Music

BQ-5707G Next Music

BQ-5707G Next Music

Приложение поддерживает несколько режимов и базовые настройки. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп, интерполяция до 8 Мп.

BQ-5707G Next Music

Софт

Предустановлена операционная система Android 8.1 с оболочкой от Яндекс. В память устройства добавлен ряд рекламных приложений, который мы рекомендуем остановить и удалить сразу после старта. Поддерживаются беспроводные уведомления.

Итоги по BQ-5707G Next Music

BQ-5707G Next Music станет хорошим выбором для тех, кто любит просматривать видео и слушать музыку, используя встроенные динамики смартфона. Приятное стереозвучание и сбалансированные характеристики со сканером отпечатка пальца и актуальной версией ПО. Не устроить может отсутствие LTE и предустановленный софт.

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