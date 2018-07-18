Обзор BQ-5707G Next Music. Недорогой смартфон со стереодинамикаи

В начале текущего месяца был анонсирован новый недорогой смартфон BQ-5707G Next Music, особенностью которого стала установка двух стереодинамиков. Помимо этого, тут установлены экран с соотношением сторон 18:9, основная камера с разрешением 13 Мп и диафрагмой F/2.0, четырехъядерный процессор, 2 и 16 Гбайт памяти и новейшая версия операционной системы Google Android 8.1.

BQ-5707G Next Music обзор

К моменту публикации продажи стартовали, список характеристик и цены представлены в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется BQ-5707G Next Music в компактной коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Отличительной особенностью BQ-5707G Next Music стал вывод на фронтальной стороне двух динамиков. В основных сценариях эксплуатации они будут направлены на пользователя.

При воспроизведении музыки и видео есть эффект объемной сцены. Динамики при любом размещении в руках не будут перекрываться.

На максимальном уровне громкости, артефакты и шумы не наблюдались. Звучит чисто и насыщенно.

Вышел смартфон в нескольких цветовых расцветках: золотистая, красная, черная и серая. Выглядит отлично, еще недавно такое качество исполнения и общей эргономики не были доступны в этом ценовом сегменте.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

Корпус у BQ-5707G Next Music разборный, под крышкой расположены съемный аккумулятор, два слота под SIM-карты и слот для карты памяти microSD. Крышка прилегает к корпусу плотно, без зазоров, не продавливается под давлением пальцев.

По центру задней стенки объектив основной камеры со светодиодной вспышкой, под ней активная зона сканера отпечатка пальца.

На верхнем торце аудиоразъем для подключения наушников, снизу microUSB с поддержкой OTG.

Лицевая сторона с защитным стеклом. Пара динамиков смещены ближе к боковой грани. Помимо них есть светодиодный индикатор, объектив основной камеры, датчики приближения и освещения.

Экран

Собран добротно, визуально производит впечатление качественного продуктов. Огрехов и проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.Габариты его обусловлены установкой 5.7-дюймового дисплея S-IPS с соотношением сторон 18:9. Разрешения экрана составляет 720 на 1440 пикселей. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка, углы обзора широкие.

Уровень максимальной яркости не позволяет комфортно работать под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой распознает до двух одновременных касаний.

Начинка

Построен BQ-5707G Next Music на базе четырехъядерной платформы MediaTek MT6580 с графикой Mali-400 MP2 и ядрами Cortex-A7, работающими на частоте 1.3 ГГц. Располагает новинка 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Уровень быстродействия для своей стоимости достаточно хорош. В свободное время можно будет поиграть в игры.

Связь

Аккумулятор

Установлен модуль 3G с двумя SIM, работает стабильно, проблем с качеством приема и передачей голоса нет. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. Wi-Fi и GPS. На холодный старт с поиском спутников уходит около 40 секунд.В BQ-5707G Next Music используется обслуживаемая батарейка с емкостью 2800 мАч. В смешанном сценарии с постоянно работающим экраном её хватает на 7 часов. В играх разрядится за 3.5 часа. На восстановление комплектным адаптером уходит 2.5 часа. Технология быстрой зарядки не поддерживается.

Камера

Разрешение основной камеры составляет 8 Мп с интерполяцией до 13 Мп. Диафрагма F/2.0. Снимает хорошо, на уровень выше, чем модели до 10000 рублей, выпущенные в 2017 году Снимки, сделанными в дневное время, могут смело отправляться в социальные сети и Instagram.

Приложение поддерживает несколько режимов и базовые настройки. Фронтальная камера с разрешением 5 Мп, интерполяция до 8 Мп.

Софт

Итоги по BQ-5707G Next Music

Предустановлена операционная система Android 8.1 с оболочкой от Яндекс. В память устройства добавлен ряд рекламных приложений, который мы рекомендуем остановить и удалить сразу после старта. Поддерживаются беспроводные уведомления.BQ-5707G Next Music станет хорошим выбором для тех, кто любит просматривать видео и слушать музыку, используя встроенные динамики смартфона. Приятное стереозвучание и сбалансированные характеристики со сканером отпечатка пальца и актуальной версией ПО. Не устроить может отсутствие LTE и предустановленный софт.