Bloody BD-PS700W обзор и тесты доступного блока питания

Периферия Bloody успела хорошо себя зарекомендовать, предлагая баланс между качеством исполнения, возможностями и стоимостью. Не так давно модельная линейка была расширена, выпуском блоков питания мощностями от 500 до 1250 Вт. Мы изучим на примере Bloody BD-PS700W, которого будет достаточно для надежной подачи питания на игровые сборки среднего уровня.

Bloody BD-PS700W

Комплектация

Bloody BD-PS700W

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в характерной для бренда стилистике. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, винты, силовой кабель, руководство пользователя.

Bloody BD-PS700W

Внешний вид

В этой модели используются несъемные кабели. Выходят они через отверстие круглой формы общим пучком. Все с плоского типа, преимущественно с сечением 16AWG, из меди.

Bloody BD-PS700W

Общий набор включает следующие разъемы: один 24-пин ATX, четыре PCIe 6+2, распределенные по двум кабелям, два CPU 2+2, шесть SATA, два MOLEX. С запасом для типовой сборки с одной видеокартой. Переходника на 12VHPWR в комплекте нет, но чаще всего он идет вместе в комплекте с видеокартами.

Bloody BD-PS700W

Выполнен корпус из стали окрашенной в черный цвет. Вес 1.7 кг. Ширина 150 мм. Совместим с корпусами разных типоразмеров.

Bloody BD-PS700W

Решетка на крышке у Bloody BD-PS700W штампованная, вентиляционные отверстия распложены радиально, а в центре островок с логотипом бренда.

Bloody BD-PS700W

На боковые стороны нанесена наклейка с серийным номером и технической информацией.

Bloody BD-PS700W

Согласно техническим характеристикам, на линию 12В выдает 648 Вт 54А, 3.3В и 5В по 20А и общие 100 Вт. Заявленная эффективность APFC 80%.

Внутренняя часть

Для активного охлаждения установлен вентилятор типоразмера 120 мм. Часть его прикрыта изнутри защитным кожухом, предотвращающим попадание винтов и посторонних предметов внутри корпуса. Скорость оборотов регулируется автоматически, без режима полной остановки.

Bloody BD-PS700W

На входе X- и Y-конденсаторы. Есть защиты OVP, UVP, SCP, OPP. Внутри достаточно свободно места для отвода тепла. Диодные сборки на двух алюминиевых радиаторах.

Bloody BD-PS700W

Пассивный выпрямитель, групповая стабилизация, однотактовый прямоходовый преобразователь. В схемотехнике часть конденсаторов японские Teapo.

Bloody BD-PS700W

Тесты

КПД

Bloody BD-PS700W

Данные
150W86
250W90
350W92
500W91
750W89

Уровень напряжения на линиях

Bloody BD-PS700W

100W350W700W
1212,1411,9911,81
55.035.055.08
3,33.43.43.4
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

Bloody BD-PS700W

Данные
100W29
350W36
700W42

Итоги

Bloody BD-PS700W – доступный блок питания под игровую сборку среднего уровня или рабочую станцию. 3-летняя гарантия, конденсаторы Teapo, набор разъемов, плоские кабели, умеренный шум и низкие пульсации в нагрузке, хорошая стабильность напряжений по линиям.
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