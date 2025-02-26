Bloody BD-PS700W обзор и тесты доступного блока питания

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в характерной для бренда стилистике. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, винты, силовой кабель, руководство пользователя.
Общий набор включает следующие разъемы: один 24-пин ATX, четыре PCIe 6+2, распределенные по двум кабелям, два CPU 2+2, шесть SATA, два MOLEX. С запасом для типовой сборки с одной видеокартой. Переходника на 12VHPWR в комплекте нет, но чаще всего он идет вместе в комплекте с видеокартами.
Выполнен корпус из стали окрашенной в черный цвет. Вес 1.7 кг. Ширина 150 мм. Совместим с корпусами разных типоразмеров.
Решетка на крышке у Bloody BD-PS700W штампованная, вентиляционные отверстия распложены радиально, а в центре островок с логотипом бренда.
На боковые стороны нанесена наклейка с серийным номером и технической информацией.
Согласно техническим характеристикам, на линию 12В выдает 648 Вт 54А, 3.3В и 5В по 20А и общие 100 Вт. Заявленная эффективность APFC 80%.
На входе X- и Y-конденсаторы. Есть защиты OVP, UVP, SCP, OPP. Внутри достаточно свободно места для отвода тепла. Диодные сборки на двух алюминиевых радиаторах.
Пассивный выпрямитель, групповая стабилизация, однотактовый прямоходовый преобразователь. В схемотехнике часть конденсаторов японские Teapo.
|Данные
|150W
|86
|250W
|90
|350W
|92
|500W
|91
|750W
|89
|100W
|350W
|700W
|12
|12,14
|11,99
|11,81
|5
|5.03
|5.05
|5.08
|3,3
|3.4
|3.4
|3.4
|Данные
|100W
|29
|350W
|36
|700W
|42