Bloody BD-PS700W обзор и тесты доступного блока питания

Периферия Bloody успела хорошо себя зарекомендовать, предлагая баланс между качеством исполнения, возможностями и стоимостью. Не так давно модельная линейка была расширена, выпуском блоков питания мощностями от 500 до 1250 Вт. Мы изучим на примере Bloody BD-PS700W, которого будет достаточно для надежной подачи питания на игровые сборки среднего уровня.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в характерной для бренда стилистике. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, винты, силовой кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

В этой модели используются несъемные кабели. Выходят они через отверстие круглой формы общим пучком. Все с плоского типа, преимущественно с сечением 16AWG, из меди.

Общий набор включает следующие разъемы: один 24-пин ATX, четыре PCIe 6+2, распределенные по двум кабелям, два CPU 2+2, шесть SATA, два MOLEX. С запасом для типовой сборки с одной видеокартой. Переходника на 12VHPWR в комплекте нет, но чаще всего он идет вместе в комплекте с видеокартами.

Выполнен корпус из стали окрашенной в черный цвет. Вес 1.7 кг. Ширина 150 мм. Совместим с корпусами разных типоразмеров.

Решетка на крышке у Bloody BD-PS700W штампованная, вентиляционные отверстия распложены радиально, а в центре островок с логотипом бренда.

На боковые стороны нанесена наклейка с серийным номером и технической информацией.

Внутренняя часть

Согласно техническим характеристикам, на линию 12В выдает 648 Вт 54А, 3.3В и 5В по 20А и общие 100 Вт. Заявленная эффективность APFC 80%.Для активного охлаждения установлен вентилятор типоразмера 120 мм. Часть его прикрыта изнутри защитным кожухом, предотвращающим попадание винтов и посторонних предметов внутри корпуса. Скорость оборотов регулируется автоматически, без режима полной остановки.

На входе X- и Y-конденсаторы. Есть защиты OVP, UVP, SCP, OPP. Внутри достаточно свободно места для отвода тепла. Диодные сборки на двух алюминиевых радиаторах.

Пассивный выпрямитель, групповая стабилизация, однотактовый прямоходовый преобразователь. В схемотехнике часть конденсаторов японские Teapo.

Тесты

КПД

Данные 150W 86 250W 90 350W 92 500W 91 750W 89

Уровень напряжения на линиях

100W 350W 700W 12 12,14 11,99 11,81 5 5.03 5.05 5.08 3,3 3.4 3.4 3.4

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 100W 29 350W 36 700W 42

Итоги

Bloody BD-PS700W – доступный блок питания под игровую сборку среднего уровня или рабочую станцию. 3-летняя гарантия, конденсаторы Teapo, набор разъемов, плоские кабели, умеренный шум и низкие пульсации в нагрузке, хорошая стабильность напряжений по линиям.