Обзор Buro CWC-QC3. Зарядная станция для смартфона, наушников и часов Apple

С недавних пор владельцы Apple устройств должны сами озаботиться выбором и покупкой адаптера питания для смартфона и аксессуаров. А еще если брать в расчёт то что производитель не придерживается общего стандарта и разные типы устройств часто требуют различные типы кабелей в итоге у владельца скапливается ворох кабелей и несколько зарядников. Тестируемая сегодня Buro CWC-QC3 выполнена в формате 3-в-1, позволяя проводить одновременную зарядку смартфона, часов и наушников Apple.

Buro CWC-QC3

Для аксессуаров под технику этого производителя он стоит достаточно дешево, средний ценник на момент публикации 2752 рублей.

Комплектация

Buro CWC-QC3

Упакована зарядная станция в коробку из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Buro CWC-QC3

Внешний вид

Выполнен корпус из пластика черного цвета. Преобладает преимущественно покрытие софт-тач.

Buro CWC-QC3

Общий внешний вид у нее строгий и выдержанный. Подойдет как в интерьер рабочего кабинета, так и спальной комнаты.

Buro CWC-QC3

Широкое основание с нанесенным логотипом бренда на крышке. Вдоль передней грани подсвечиваемая вставка.

Buro CWC-QC3

Стойка под размещение смартфона расположена под углом. В нише противоскользящий островок.

Buro CWC-QC3

При размещении смартфона на зарядной станции им можно будет продолжать пользоваться, например, читать.

Buro CWC-QC3

В верхней части у нее выступ с зарядной зоной и углублением для размещения часов Apple Watch. При зарядке автоматически правильно позиционируются на ней при помощи магнита.

Buro CWC-QC3

На основании Buro CWC-QC3 перпендикулярно выведен разъем Lightning. Так можно будет заряжать гарнитуры AirPods и без поддержки беспроводной зарядки.

Buro CWC-QC3

С тыльной стороны скрывается разъем USB-C, используемый для подключения питающего кабеля. Сменный способ подключения позволит подобрать в дальнейшем с нужной длиной.

Buro CWC-QC3

Важно отметить, что адаптера питания в комплекте. Приобретать его нужно будет самостоятельно.

Тесты

Мы вели тесты со смартфоном Apple iPhone 13 Pro Max. Он на зарядке Buro CWC-QC3 корректно заряжался и с неоригинальным чехлом. Располагаться на ней может только горизонтально. Мощность зарядки Qi в этой зоне до 15 Вт. Подходят все версии iPhone с поддержкой беспроводной зарядки. Также проверяли работу с Pixel 6, а также Samsung Galaxy FoldZ 3.

Buro CWC-QC3

Часы Apple Watch SE корректно размещаются на ней с разными вариантами исполнения ремешков. За счет способа крепления обеспечивается плотное прилегание. Мощность этой зоны 2.5 Вт.

Buro CWC-QC3

Наушники AirPods с мощностью до 3 Вт. Для них только проводной способ передачи энергии. Но это скорее плюс, можно будут использовать как модели с Qi в чехле, так и простые версии.

Задействование всех трех зон одновременно проходило корректно. Для подачи питания использовали адаптер с PowerDelivery.

Итоги

Buro CWC-QC3 – недорогая зарядная станция для организации зарядки смартфонов с поддержкой Qi, часов и наушников Apple. Компактное исполнение, удобная организация размещения аксессуаров на станции, возможность зарядки Android смартфонов, съемный кабель. Из минусов отметим отсутствие в комплекте блока питания и малая длина комплектного кабеля.
Комментарии и отзывы Buro CWC-QC3
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