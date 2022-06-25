Обзор Buro CWC-QC3. Зарядная станция для смартфона, наушников и часов Apple

Для аксессуаров под технику этого производителя он стоит достаточно дешево, средний ценник на момент публикации 2752 рублей.
Упакована зарядная станция в коробку из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.
Общий внешний вид у нее строгий и выдержанный. Подойдет как в интерьер рабочего кабинета, так и спальной комнаты.
Широкое основание с нанесенным логотипом бренда на крышке. Вдоль передней грани подсвечиваемая вставка.
Стойка под размещение смартфона расположена под углом. В нише противоскользящий островок.
При размещении смартфона на зарядной станции им можно будет продолжать пользоваться, например, читать.
В верхней части у нее выступ с зарядной зоной и углублением для размещения часов Apple Watch. При зарядке автоматически правильно позиционируются на ней при помощи магнита.
На основании Buro CWC-QC3 перпендикулярно выведен разъем Lightning. Так можно будет заряжать гарнитуры AirPods и без поддержки беспроводной зарядки.
С тыльной стороны скрывается разъем USB-C, используемый для подключения питающего кабеля. Сменный способ подключения позволит подобрать в дальнейшем с нужной длиной.
Важно отметить, что адаптера питания в комплекте. Приобретать его нужно будет самостоятельно.
Часы Apple Watch SE корректно размещаются на ней с разными вариантами исполнения ремешков. За счет способа крепления обеспечивается плотное прилегание. Мощность этой зоны 2.5 Вт.
Наушники AirPods с мощностью до 3 Вт. Для них только проводной способ передачи энергии. Но это скорее плюс, можно будут использовать как модели с Qi в чехле, так и простые версии.
Задействование всех трех зон одновременно проходило корректно. Для подачи питания использовали адаптер с PowerDelivery.