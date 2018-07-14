Обзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220V

2018-07-14, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cactus CS-PBHTBP-20800; [184]
Внешние аккумуляторы можно смело отнести к категории лучших аксессуаров для планшетов и смартфонов. В рамках «Лаборатории» мы регулярно проводим тесты PowerBank, находясь в поиске оптимальных моделей и изучая реальную эффективность. 99% таких батареек отличаются друг от друга только логотипом на корпусе, емкостью и дизайном, тестируемый сегодня Cactus CS-PBHTBP-20800 выбивается из этой безликой массы, предлагая розетку 220V и поддержку Quick Charge 3.0.

Cactus CS-PBHTBP-20800

К моменту публикации продажи новинки уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Cactus CS-PBHTBP-20800 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с магнитным креплением, оформленной в характерной для этого производителя стилистике. Помимо изображения приводятся подробные технические данные и особенности его работы. Комплект включает USB Type-C кабель и руководство пользователя.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Внешний вид

Cactus CS-PBHTBP-20800 больше, чем исполненные в привычном формате внешние батарейки, связано с это высокой емкостью аккумулятора и выведенной на корпусе полноценной розетке.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Расположена она на боковой грани соответствует евро-стандарту с 220V. Для исключения риска замыкания во время транспортировки и предотвращения загрязнения внутреннего пространства есть резиновая заглушка.

Cactus CS-PBHTBP-20800

В отличие от рассмотренных ранее моделей с поддержкой зарядки ноутбуков, тут нет ограничения по коннекторам и переходникам, даже больше подключить можно будет не только ноутбук, но и любое устройство, подключаемое к розетке.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Единственное, что стоит брать в расчет, чтобы мощность потребления не превышала 85 Вт. Плюс, чем выше потребление, тем быстрее будет расходоваться заряда аккумулятора.

Cactus CS-PBHTBP-20800

С противоположной стороны два полноразмерных USB, один из них окрашен в красный цвет. Этот разъем в Cactus CS-PBHTBP-20800 поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Cactus CS-PBHTBP-20800

По центру есть USB Type-C, он может как передавать энергию, так и использоваться для подключения еще одного устройства.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Выбор в пользу актуального разъема под восстановление заряда правильный, в паре со современным смартфоном с собой можно будет брать только один кабель.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Над панелью разъемов выведен LED дисплей, позволяющий контролировать уровень оставшегося заряда.

Cactus CS-PBHTBP-20800

За старт системы отвечает механическая кнопка. Из полезных функций отметим автоматический старт работы при подключении USB-кабеля к одному из разъемов. Старт 220V проводится дополнительным нажатием, расположен индикатор на верхней части корпуса.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Во время старта также активируется работа внутреннего вентилятора, теплый воздух отводится через вентиляционную решетку с двух сторон корпуса.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Внутренняя часть в виде параллелепипеда с закругленными углами. По габаритам эта батарейка сопоставима с банкой энергетика. Вполне можно будет разметить в боковом кармашке рюкзака. Сборка проведена качественно. Визуально Cactus CS-PBHTBP-20800 производит впечатление качественного продукта с вниманием к деталям.

Тесты

При подключении к обычному зарядному устройству, используемому со смартфоном, восстановление заряда проходит с предельным током 2.4А (максимально этот разъем поддерживает силу тока 3А). Зарядка в таком режиме потребует времени, перед дальними поездками рекомендуем оставить его на ночь для полной зарядки. Корпус PowerBank при продолжительной зарядке заметно не нагревается.

Cactus CS-PBHTBP-20800

Владельцы смартфонов на Qualcomm платформе смогут заметно сократить время зарядки за счет поддержки Quick Charge 3.0. Максимальное напряжение 12V на этом разъеме. Работу технологии проверяли на нескольких тестовых моделей, проблем в работе не было. Максимально на выходе мы зафиксировали напряжение 12.4V. Зарядка проходит бесшумно, корпус не нагревается.

Важно отметить, что Quick Charge 3.0 будет ожидаемо влиять на КПД, оно будет ниже, чем при медленной зарядке. Приведем данные по КПД для Cactus CS-PBHTBP-20800, полученные в ходе тестов:
  • 9V 2A – 87%,
  • 12V 1.5A – 68%,
  • 5V 0.5A – 95%,
  • 5V 1.5A – 87%,
  • 5V 2.4A – 77%.
Результаты получились неплохие, отметим высокую стабильность выходного напряжения. Хорошая перегрузочная способность, эта модель работала с перегрузкой 10-15% без падения напряжения на выходе.

Проверка розетки 220V в ходе тестов проводилась с поэтапным подключение светодиодных ламп c потребляемой мощностью 15W. Была обеспечена стабильная работа шести таких ламп без заметного мерцания и изменения яркости свечения. График разрядки контролировался при помощи встроенного дисплея, он равномерен. В этом режиме работы появляется шум от вентиляторов.

Итоги по Cactus CS-PBHTBP-20800

Золото. Выбор редакции MegaObzorCactus CS-PBHTBP-20800 станет отличным выбором в пару к смартфону с поддержкой Quick Charge 3.0 или ноутбуку. Высокая емкость 20800 мА⋅ч соответствует действительности и была подтверждена в ходе тестов. Полноразмерная 220V розетка, пара USB и USB Type-C обеспечат широкую совместимость с разными типами устройств. Все это позволяет отнести этот PowerBank к категории лучшего выбора.
Cactus CS-PBHTBP-20800 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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Обзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220VОбзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220V
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