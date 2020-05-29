Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi

В 2020 году компания Candy обновила модельную линейку как встраиваемых, так и отдельностоящих посудомоечных машин. Как и отмечали в ходе интервью на выставке IFA 2019, даже недорогие модели получают поддержку Wi-Fi, расширив возможности управления и добавив дистанционный контроль от NFC, с которым зачастую пользователи испытывали трудности с передачей данных, да и не каждый смартфон оснащен этим модулем. Как итог, тестируемая сегодня встраиваемая Candy CDIN 1D632PB-07 интегрируется в общую концепцию умного дома.

Комплектация

Внешний вид

В линейке одна из старших моделей с рекомендованной стоимостью 37 590 рублей. Также есть Candy Brava CDIN 1D672PB-07 (35 990 руб) и Candy Brava CDIN 1L380PB-07 (31 990 руб). Актуальные предложения в российских магазинах мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.В комплекте с посудомоечной машиной идут подробная инструкция, сертификат по энергоэффективности, три таблетки Fairy, две корзины для столовых приборов, две рамки для фиксации лицевой панели, набор винтов и саморезов, а также уплотнительная лента. Поставляется на палете из пенопласта, боковые части также защищены от получения механических повреждений.Относится к встраиваемым посудомоечным машинам. Предполагается установка в кухонный гарнитур с фиксацией на лицевой панели фасада. Для ее фиксации в комплекте есть набор из двух рамок и саморезов.

Полноформатная посудомоечная машина шириной 60 см. Основная часть корпуса будет скрыта внутри кухонного гарнитура. Из видимых элементов остается только панель управления на верхней грани крышки. При закрытии дверцы она будет скрыта.

Тут у Candy CDIN 1D632PB-07 расположены зоны кнопок переключения режимов. Предлагается сразу 9 программ под разные сценарии. Справа кнопки включения, активации Wi-Fi и установки дополнительных параметров. На нажатия пальцев сенсор реагирует точно.

Контролировать рабочий статус и параметры можно с помощью LED-дисплея. Подсветка у него яркая, хорошо видна при искусственном и естественном освещении.

Во внутреннем отсеке три корзины. Они выдвигаются за счет салазок. При необходимости могут быть полностью извлечены.

Верхняя корзина под половники, лопатки, черпаки. Ложки можно будет поставить в две отдельные корзины с ручками.

На второй корзине по краям окрашенные в синий цвет фиксаторы для бокалов и фужеров. В центре ряд с вертикально расположенными стойками.

Нижняя корзина самая большая. Здесь могут поместиться кастрюли, банки и другая габаритная посуда. По краям также откидной блок синего цвета.

Два вращающихся разбрызгивателя. В нижней части и на втором уровне.

На внутренней части дверцы отсек под ополаскиватель и пенал для моющего средства. Оба закрываются после установки.

Софт

Candy CDIN 1D632PB-07 оснащена модулем Wi-Fi с поддержкой приложения simply-Fi. В одном приложении ведется управление всей совместимой техникой этого производителя. Процесс подключения прост, он описан в виде наглядной иллюстрации последовательности нажатия кнопок. Далее указываются имя и пароль домашней беспроводной сети в диапазоне 2.4 ГГц.

В главном окне приложения выводится список техники в виде плиток. Здесь же отображается текущий статус подключения.

При выборе посудомоечной машины Brava доступен выбор программ, отложенный пуск. Подобрать оптимальный режим в ходе серии ответов на вопросы голосового помощника. Разговаривает он на русском языке.

Для каждой программы можно выбрать тонкие настройки. Например, универсальная: экстра сушка, эко, 3-в-1, половинная загрузка.

В разделе «настройка» выбирается степень жесткости воды, очистка фильтра и известкового налета. Включаются уведомления по необходимости добавить посуду и окончании цикла.

Отдельная вкладка для технического обслуживания, очистке. Задается количество таблеток. Так посудомоечная машина будет напоминать о необходимости покупки при достижении 5 таблеток в запасе.

Тесты

Эко 45℃ - для среднезагрязненной столовой посуды. Оптимальна с точки зрения потребления воды и электроэнергии.

Интенсивная 75℃ - для мытья сильно загрязненной посуды и кастрюль.

Ночная 55℃ - тихий цикл мойки. Подходит для ночного времени и экономии электроэнергии.

Универсальная 60℃ - для нормально загрязненной посуды и грязных кастрюль.

Авто ежедневная 55-60℃ - для частой мойки и нормальной загрузки.

Деликатная 45℃ - для мойки деликатной посуды и посуды из стекла.

ZOOM 39 60℃ - быстрый цикл мойки класса А и сушка. Продолжительность всего 39 минут.

Быстрая 32 50℃ - быстрая мойка для посуды, которая должна быть вымыта сразу после еды. Загрузка не более 4-6 комплектов.

Предварительная мойка – короткая предварительная мойка холодной водой. Для посуды, которая хранится в машине, пока не набрана полная загрузка.

Candy CDIN 1D632PB-07 предлагает девять основных режимов мойки с дополнительными настройками по ним:

Подключение посудомоечной машины проводится к сливу, водопроводу и электричеству. Перед первым циклом мойки посуды нужно будет засыпать соль в специальный отсек. Сам первый цикл рекомендуется провести в пустой посудомоечной машине для того, чтобы избавиться от загрязнений внутреннего отсека, которые могли остаться на этапе производства.

Столовые приборы распределяются по верхнему лотку для крупных и двух переносных корзин с ручками для ложек, металлических ножей и вилок. Сам способ установки исключает смещение внутри отсеков во время мойки.

На откидные полки средней и нижней корзин ставятся бокалы, крышки и небольшие чашки. Для удобства они убираются, освобождая полную площадь самой корзины для максимальной загрузки тарелками, сковородками и кастрюлями.

Из минусов отметим отказ от системы открывания дверцы после завершения цикла мойки посуды. Такая функция была в Candy CDI 3DS633 D , протестированной нами ранее. Присутствует в самой старшей модели CDI 3DS633D-07 Загрузка удобная. Корзины выезжают на направляющих. Помещаются крупные предметы. Всего за один цикл можно промыть до 16 полных комплектов посуды. Мы все тесты проводили с использованием таблеток 3-в-1.

Быстрая 32 50℃

В этом режиме мы установили в машину одну кастрюлю после готовки борща, стаканы, чашки и тарелки, загрязненные томатным соусом.

Весь процесс мойки засняли на камеру для наглядности процесса.

Интенсивная 75℃

Все следы были отмыты полностью. Прозрачные чашки и стаканы. Следы на стенках посуды отсутствуют.Здесь в Candy CDIN 1D632PB-07 были загружены ранее использованные противни из духовки Candy FCPK626XL/E с остатками пригоревших продуктов. Также пригоревшая кастрюля.

В итоге на противне и посуде не осталось пригоревших участков. Отмыто превосходно. Достичь такого результата ручной мойкой - задача из категории «миссия невыполнима».

ZOOM 39 60℃

Zoom режим мойки в Candy CDIN 1D632PB-07

В завершение протестируем ZOOM 39 60℃, позволяющий в течение 39 минут получить чистую посуду. В большинстве сценариев он дает возможность быстро получить чистую посуду в течение ограниченного времени. Посудомоечная машина поддерживает функцию добавления посуды в ходе процесса мойки. Открыть дверцу можно во время активной опции Add Dish и добавить посуду, которая была забыта при загрузке или появилась уже после нее.

Zoom режим мойки Candy Brava CDIN 1D632PB-07

Итоги по Candy CDIN 1D632PB-07

По итогам тестов посудомоечная машина справилась со всеми поставленными задачами. Особенностями Candy CDIN 1D632PB-07 являются модуль Wi-Fi с возможностью управления со смартфона, голосовое управление, 10 программ мойки, возможность загрузки 16 комплектов, продуманная организация рабочего пространства, широкий диапазон температуры мойки, поддержка быстрых и экономичных режимов, простая установка. Не устроить может отсутствие функции автоматического открытия дверцы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".