Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi

В 2020 году компания Candy обновила модельную линейку как встраиваемых, так и отдельностоящих посудомоечных машин. Как и отмечали в ходе интервью на выставке IFA 2019, даже недорогие модели получают поддержку Wi-Fi, расширив возможности управления и добавив дистанционный контроль от NFC, с которым зачастую пользователи испытывали трудности с передачей данных, да и не каждый смартфон оснащен этим модулем. Как итог, тестируемая сегодня встраиваемая Candy CDIN 1D632PB-07 интегрируется в общую концепцию умного дома.

Candy CDIN 1D632PB-07

В линейке одна из старших моделей с рекомендованной стоимостью 37 590 рублей. Также есть Candy Brava CDIN 1D672PB-07 (35 990 руб) и Candy Brava CDIN 1L380PB-07 (31 990 руб). Актуальные предложения в российских магазинах мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

В комплекте с посудомоечной машиной идут подробная инструкция, сертификат по энергоэффективности, три таблетки Fairy, две корзины для столовых приборов, две рамки для фиксации лицевой панели, набор винтов и саморезов, а также уплотнительная лента. Поставляется на палете из пенопласта, боковые части также защищены от получения механических повреждений.

Внешний вид

Относится к встраиваемым посудомоечным машинам. Предполагается установка в кухонный гарнитур с фиксацией на лицевой панели фасада. Для ее фиксации в комплекте есть набор из двух рамок и саморезов.

Candy CDIN 1D632PB-07

Полноформатная посудомоечная машина шириной 60 см. Основная часть корпуса будет скрыта внутри кухонного гарнитура. Из видимых элементов остается только панель управления на верхней грани крышки. При закрытии дверцы она будет скрыта.

Candy CDIN 1D632PB-07

Тут у Candy CDIN 1D632PB-07 расположены зоны кнопок переключения режимов. Предлагается сразу 9 программ под разные сценарии. Справа кнопки включения, активации Wi-Fi и установки дополнительных параметров. На нажатия пальцев сенсор реагирует точно.

Candy CDIN 1D632PB-07

Контролировать рабочий статус и параметры можно с помощью LED-дисплея. Подсветка у него яркая, хорошо видна при искусственном и естественном освещении.

Candy CDIN 1D632PB-07

Во внутреннем отсеке три корзины. Они выдвигаются за счет салазок. При необходимости могут быть полностью извлечены.

Candy CDIN 1D632PB-07

Верхняя корзина под половники, лопатки, черпаки. Ложки можно будет поставить в две отдельные корзины с ручками.

Candy CDIN 1D632PB-07

На второй корзине по краям окрашенные в синий цвет фиксаторы для бокалов и фужеров. В центре ряд с вертикально расположенными стойками.

Candy CDIN 1D632PB-07

Нижняя корзина самая большая. Здесь могут поместиться кастрюли, банки и другая габаритная посуда. По краям также откидной блок синего цвета.

Candy CDIN 1D632PB-07

Два вращающихся разбрызгивателя. В нижней части и на втором уровне.

Candy CDIN 1D632PB-07

На внутренней части дверцы отсек под ополаскиватель и пенал для моющего средства. Оба закрываются после установки.

Candy CDIN 1D632PB-07

Софт

Candy CDIN 1D632PB-07 оснащена модулем Wi-Fi с поддержкой приложения simply-Fi. В одном приложении ведется управление всей совместимой техникой этого производителя. Процесс подключения прост, он описан в виде наглядной иллюстрации последовательности нажатия кнопок. Далее указываются имя и пароль домашней беспроводной сети в диапазоне 2.4 ГГц.

Candy CDIN 1D632PB-07

В главном окне приложения выводится список техники в виде плиток. Здесь же отображается текущий статус подключения.

Candy CDIN 1D632PB-07

При выборе посудомоечной машины Brava доступен выбор программ, отложенный пуск. Подобрать оптимальный режим в ходе серии ответов на вопросы голосового помощника. Разговаривает он на русском языке.

Candy CDIN 1D632PB-07

Для каждой программы можно выбрать тонкие настройки. Например, универсальная: экстра сушка, эко, 3-в-1, половинная загрузка.

Candy CDIN 1D632PB-07

В разделе «настройка» выбирается степень жесткости воды, очистка фильтра и известкового налета. Включаются уведомления по необходимости добавить посуду и окончании цикла.

Candy CDIN 1D632PB-07

Отдельная вкладка для технического обслуживания, очистке. Задается количество таблеток. Так посудомоечная машина будет напоминать о необходимости покупки при достижении 5 таблеток в запасе.

Candy CDIN 1D632PB-07

Тесты

Candy CDIN 1D632PB-07

Candy CDIN 1D632PB-07 предлагает девять основных режимов мойки с дополнительными настройками по ним:
  • Эко 45℃ - для среднезагрязненной столовой посуды. Оптимальна с точки зрения потребления воды и электроэнергии.
  • Интенсивная 75℃ - для мытья сильно загрязненной посуды и кастрюль.
  • Ночная 55℃ - тихий цикл мойки. Подходит для ночного времени и экономии электроэнергии.
  • Универсальная 60℃ - для нормально загрязненной посуды и грязных кастрюль.
  • Авто ежедневная 55-60℃ - для частой мойки и нормальной загрузки.
  • Деликатная 45℃ - для мойки деликатной посуды и посуды из стекла.
  • ZOOM 39 60℃ - быстрый цикл мойки класса А и сушка. Продолжительность всего 39 минут.
  • Быстрая 32 50℃ - быстрая мойка для посуды, которая должна быть вымыта сразу после еды. Загрузка не более 4-6 комплектов.
  • Предварительная мойка – короткая предварительная мойка холодной водой. Для посуды, которая хранится в машине, пока не набрана полная загрузка.

Candy CDIN 1D632PB-07

Подключение посудомоечной машины проводится к сливу, водопроводу и электричеству. Перед первым циклом мойки посуды нужно будет засыпать соль в специальный отсек. Сам первый цикл рекомендуется провести в пустой посудомоечной машине для того, чтобы избавиться от загрязнений внутреннего отсека, которые могли остаться на этапе производства.

Candy CDIN 1D632PB-07

Столовые приборы распределяются по верхнему лотку для крупных и двух переносных корзин с ручками для ложек, металлических ножей и вилок. Сам способ установки исключает смещение внутри отсеков во время мойки.

Candy CDIN 1D632PB-07

На откидные полки средней и нижней корзин ставятся бокалы, крышки и небольшие чашки. Для удобства они убираются, освобождая полную площадь самой корзины для максимальной загрузки тарелками, сковородками и кастрюлями.

Candy CDIN 1D632PB-07

Из минусов отметим отказ от системы открывания дверцы после завершения цикла мойки посуды. Такая функция была в Candy CDI 3DS633 D, протестированной нами ранее. Присутствует в самой старшей модели CDI 3DS633D-07 Загрузка удобная. Корзины выезжают на направляющих. Помещаются крупные предметы. Всего за один цикл можно промыть до 16 полных комплектов посуды. Мы все тесты проводили с использованием таблеток 3-в-1.

Candy CDIN 1D632PB-07

Быстрая 32 50℃

В этом режиме мы установили в машину одну кастрюлю после готовки борща, стаканы, чашки и тарелки, загрязненные томатным соусом.

Candy CDIN 1D632PB-07

Весь процесс мойки засняли на камеру для наглядности процесса.

Candy CDIN 1D632PB-07

Все следы были отмыты полностью. Прозрачные чашки и стаканы. Следы на стенках посуды отсутствуют.

Интенсивная 75℃

Здесь в Candy CDIN 1D632PB-07 были загружены ранее использованные противни из духовки Candy FCPK626XL/E с остатками пригоревших продуктов. Также пригоревшая кастрюля.

Candy CDIN 1D632PB-07

Candy CDIN 1D632PB-07

В итоге на противне и посуде не осталось пригоревших участков. Отмыто превосходно. Достичь такого результата ручной мойкой - задача из категории «миссия невыполнима».

Candy CDIN 1D632PB-07

Candy CDIN 1D632PB-07

ZOOM 39 60℃

В завершение протестируем ZOOM 39 60℃, позволяющий в течение 39 минут получить чистую посуду. В большинстве сценариев он дает возможность быстро получить чистую посуду в течение ограниченного времени. Посудомоечная машина поддерживает функцию добавления посуды в ходе процесса мойки. Открыть дверцу можно во время активной опции Add Dish и добавить посуду, которая была забыта при загрузке или появилась уже после нее.

Zoom режим мойки в Candy CDIN 1D632PB-07

Zoom режим мойки Candy Brava CDIN 1D632PB-07

Итоги по Candy CDIN 1D632PB-07

Золото. Выбор редакции MegaObzorПо итогам тестов посудомоечная машина справилась со всеми поставленными задачами. Особенностями Candy CDIN 1D632PB-07 являются модуль Wi-Fi с возможностью управления со смартфона, голосовое управление, 10 программ мойки, возможность загрузки 16 комплектов, продуманная организация рабочего пространства, широкий диапазон температуры мойки, поддержка быстрых и экономичных режимов, простая установка. Не устроить может отсутствие функции автоматического открытия дверцы.
Candy CDIN 1D632PB-07 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy CDIN 1D632PB-07
Обзоры:
Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусовОбзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов
Лучшая хлебопечка. Gorenje BM910WIIЛучшая хлебопечка. Gorenje BM910WII
Лучший блендер. REDMOND RSB-M3422Лучший блендер. REDMOND RSB-M3422
Новости:
Лучший утюг до 5 тысяч. Philips GC2995/30 PowerLife

Чтобы выбрать лучший утюг, не обязательно обращаться за советом продавца-консультанта. Из нашего рейтинга...
Обзор Candy MIC 20 GDFX. Встраиваемая микроволновая печь с грилем

При выборе бытовой техники на кухню помимо надежности, функциональности и энергоэффективности также важны...
Лучшая стиральная машина. Candy CS4 1051D1/2

Тема бытовой техники довольно обширна и пользователи буквально каждый день выбирают различную технику для...
Обзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDIN 1D632PB-07. Встраиваемая посудомоечная машина с Wi-Fi
Обзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем храненияОбзор Eaton 5PX1500i Rt2u. ИБП для серверов и систем хранения
Лучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUSЛучшая материнская плата на чипсете LGA1200. ASUS PRIME Z490M-PLUS
Обзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Сравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащенияСравнение OnePlus 8 Pro 12/256GB и OnePlus 7 Pro 12/256GB. Обзор камеры и оснащения
Khronos Group выпустила новую спецификац...
Khronos Group выпустила новую спецификацНовая спецификация OpenCL 3.0 структурирована таким образом, чтобы поставщики использовали только то, что...
Представлен монитор Philips 245B1 с разр...
Представлен монитор Philips 245B1 с разрКомпания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 245B1, которая получила 23,8-дюймовую IPS-панель...
Компания Jonsbo представила водяное охла...
Компания Jonsbo представила водяное охлаКитайская компания Jonsbo представила систему водяного охлаждения для процессоров TW2 PRO 360 AIO. Водяно...
Samsung Galaxy S20 получает новые цветов...
Samsung Galaxy S20 получает новые цветовСерия Samsung Galaxy S20 получила красочное обновление с большим количеством цветовых вариаций. Samsung в...
Amazfit X заменят смартфон...
Amazfit X заменят смартфонВ последнее время носимая электроника развивается семимильными шагами, показывая пользователям совершенно...
EpicSkins – открытие кейсов КС ГО и ДОТА...
EpicSkins – открытие кейсов КС ГО и ДОТАСундуки в CS GO и Dota 2 дают возможность стать обладателем необычных скинов. Вместо долгих переговоро...
Гарнитура Valve Index VR появится 9-ого ...
Гарнитура Valve Index VR появится 9-ого Запуск гарнитуры виртуальной реальности Valve Index VR намечен на 9-ое марта 2020 года. Из-за большого сп...
Vivo показала X50 Pro...
Vivo показала X50 ProНекоторое время назад компания Vivo рассказала о своей уникальной камере, которая обладает специальной си...
Видеоигра DuckTales: Remastered возвраща...
Видеоигра DuckTales: Remastered возвращаВ августе 2019 года видеоигра DuckTales: Remastered была полностью удалена из игровых магазинов. ...
Lexar представила накопители серии SL100...
Lexar представила накопители серии SL100Накопитель Lexar SL100 Pro предлагает два варианта накопителя: с 500 Гб и 1 Тб памяти. Внешний накопитель...
Apple не станет переносить выход iPhone ...
Apple не станет переносить выход iPhone Недавно в сети появилась информация о том, что компания Apple решила перенести выход смартфона iPhone SE2...
OPPO Watch получит дисплей на 1.91 дюйма...
OPPO Watch получит дисплей на 1.91 дюймаКомпания OPPO опубликовала у себя на страничке в социальной сети постер про смарт-часы OPPO Watch. ...
Обзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублейОбзор Philips 245E1S. Лучший 2K-монитор до 15 000 рублей
Обзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с АлисойОбзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с Алисой
Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0
Обзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 SuperОбзор ThinkView T-P3302C. Небанальный игровой моноблок на RTX 2070 Super
Обзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работыОбзор Logitech MX Keys. Лучшая беспроводная клавиатура для работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor