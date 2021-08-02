Обзор Candy CVG6WW. Газовая варочная панель с закаленным стеклом белого цвета

Изучаемая сегодня газовая варочная панель Candy CVG6WW выполнена со стеклянной поверхностью белого цвета. Из ее особенностей производитель отмечает четыре конфорки с разной мощностью, а также минималистичный стиль с простым обслуживанием и возможностью мыть их в посудомоечной машине.

Candy CVG6WW

В официальном интернет-магазине производителя она доступна за 13 990 рублей.

Комплектация

Варочная поверхность упакована в коробку из транспортировочного картона. Внутри поверхность надежно зафиксирована в ложементах. Комплект поставки включает все необходимое для монтажа в столешницу кухонного гарнитура с распространённым типоразмером.

Candy CVG6WW

Для монтажа в столешницу варочная поверхность сопровождается уплотнительной лентой и металлическими скобами, а Г-образные переходники упрощают подвод гибкой трубы.

Candy CVG6WW

В комплекте нет вилки, только трехжильный кабель с медными клеммами. Вилка устанавливается специалистом монтажа. Важно отметить, что подключение к газовой трубе или газовому баллону должно проводиться только специалистом газовой службы!

Внешний вид

Повторимся, что варочная поверхность выполнена из закаленного стекла белого цвета. Стоит сразу отметить, что цвет хорошо скрывает следы пальцев и капли жира. Также в таком цвете она гармонично вписывается в интерьер современной кухни с разными рисунком и цветом столешницы. Эффектно смотрится шлифованная боковая грань вдоль всего периметра.

Candy CVG6WW

Монтаж данной варочной поверхности мы проводили на кухне, где уже был размещен духовой шкаф Candy FCP625WXL/E, его отдельный обзор уже доступен у нас в «Лаборатории».

Candy CVG6WW

В отличие от изученной ранее газовой панели Candy CHG6D4WX, в этой модели две чугунные решетки, слегка выступающих за пределы конфорок.

Candy CVG6WW

Это не только смотрится хорошо, но и, как показал опыт использования, практичнее в обслуживании. Отдельно отмечена возможность мыть данные решетки в посудомоечной машине, что очень облегчает уход за поверхностью, ведь отмывать чугун — это то еще удовольствие.

Candy CVG6WW

У Candy CVG6WW традиционное расположение конфорок: 4 горелки расположенные квадратом.

Candy CVG6WW

Конфорки имеют разный диаметр с разной мощностью нагрева. При готовке можно будет выбирать в зависимости от диаметра посуды и способа готовки.

Candy CVG6WW

Элементы управления расположены на передней грани. К ним не нужно тянуться, находятся в пределах быстрого доступа. Естественно, что в ручки встроено автоматическое электрозажигание и управление происходит одной рукой. Еще есть очень удобная функция «минимального пламени», благодаря которой не нужно будет подстраиваться чтобы включить минимальный нагрев.

Candy CVG6WW

За безопасность отвечает система газ-контроля, отключающая подачу газ при затухании пламени и плюс механическая защита от случайного включения конфорок.

Candy CVG6WW

Тесты

Как и отмечали вначале, Candy CVG6WW предлагает четыре конфорки:
  • быстрая газовая конфорка с мощностью до 2700 Вт,
  • две полубыстрые конфорки с мощностью до 1750 Вт,
  • вспомогательная конфорка с мощностью до 1000 Вт.
Такой набор позволяет подбирать оптимальную конфорку под требуемый в данный момент тип готовки (жарка, варка, тушение, томление) и объем посуды. Расположение конфорок позволяет готовить на нескольких зонах одновременно.

Candy CVG6WW

Несмотря на уменьшение площади чугунных решеток это негативно не сказалось на устойчивости расположения кастрюль и сковородок. И посуда с маленьким диаметром дна, и объемные кастрюли одинаково устойчивы.

Candy CVG6WW

Проблем с очисткой стеклянной поверхности не возникло. Рекомендации по уходу за ней подробно представлены в комплектной инструкции. От себя напомним о том, что при очистке поверхностей из стекла нельзя использовать абразивные моющие средства. Оптимальным вариантом будет использование специальных скребков и бытовую химию для очистки варочных поверхностей из стекла. К слову, белый цвет, в отличие от черного заметно сокращает интервалы между проведением чистки.

Куриный суп-лапша

Для готовки лапши с куриным бульоном задействовали две конфорки, разместив кастрюлю и сковороду. Ближе к завершению доведения бульона, готовим зажарку. После этого переносим ее в бульон, уменьшив подачу газа оставляем на томление. Последним шагом остается добавить лапшу.

Candy CVG6WW

Рожки с котлетами

Для второго блюда с гарниром также использовали одновременно две конфорки. На сковороде готовили котлеты, а в кастрюле рожки.

Candy CVG6WW

Гуляш с шампиньонами

Изучение возможности длительной готовки проводили с приготовлением гуляша с шампиньонами. Результатом остались довольны.

Candy CVG6WW

Вареники

Варочная панель хорошо себя показала для приготовления простых блюд.

Candy CVG6WW

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy CVG6WW – газовая варочная панель с современным внешним видом. Стеклянная рабочая поверхность с практичным и аккуратным белым цветом, компактные чугунные решетки с интересной формой, удобное управление с элементами на передней грани, разная мощность конфорок и тонкая регулировка, система газ-контроль, стартовый комплект для монтажа, возможность мыть решетки в посудомоечной машине. Явных проблем и минусов в ходе эксплуатации выявлено не было.
Candy CVG6WW получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy CVG6WW
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