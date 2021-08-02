Обзор Candy CVG6WW. Газовая варочная панель с закаленным стеклом белого цвета

Изучаемая сегодня газовая варочная панель Candy CVG6WW выполнена со стеклянной поверхностью белого цвета. Из ее особенностей производитель отмечает четыре конфорки с разной мощностью, а также минималистичный стиль с простым обслуживанием и возможностью мыть их в посудомоечной машине.

Комплектация

В официальном интернет-магазине производителя она доступна за 13 990 рублей.Варочная поверхность упакована в коробку из транспортировочного картона. Внутри поверхность надежно зафиксирована в ложементах. Комплект поставки включает все необходимое для монтажа в столешницу кухонного гарнитура с распространённым типоразмером.

Для монтажа в столешницу варочная поверхность сопровождается уплотнительной лентой и металлическими скобами, а Г-образные переходники упрощают подвод гибкой трубы.

Внешний вид

В комплекте нет вилки, только трехжильный кабель с медными клеммами. Вилка устанавливается специалистом монтажа. Важно отметить, что подключение к газовой трубе или газовому баллону должно проводиться только специалистом газовой службы!Повторимся, что варочная поверхность выполнена из закаленного стекла белого цвета. Стоит сразу отметить, что цвет хорошо скрывает следы пальцев и капли жира. Также в таком цвете она гармонично вписывается в интерьер современной кухни с разными рисунком и цветом столешницы. Эффектно смотрится шлифованная боковая грань вдоль всего периметра.

Монтаж данной варочной поверхности мы проводили на кухне, где уже был размещен духовой шкаф Candy FCP625WXL/E , его отдельный обзор уже доступен у нас в «Лаборатории».

В отличие от изученной ранее газовой панели Candy CHG6D4WX , в этой модели две чугунные решетки, слегка выступающих за пределы конфорок.

Это не только смотрится хорошо, но и, как показал опыт использования, практичнее в обслуживании. Отдельно отмечена возможность мыть данные решетки в посудомоечной машине, что очень облегчает уход за поверхностью, ведь отмывать чугун — это то еще удовольствие.

У Candy CVG6WW традиционное расположение конфорок: 4 горелки расположенные квадратом.

Конфорки имеют разный диаметр с разной мощностью нагрева. При готовке можно будет выбирать в зависимости от диаметра посуды и способа готовки.

Элементы управления расположены на передней грани. К ним не нужно тянуться, находятся в пределах быстрого доступа. Естественно, что в ручки встроено автоматическое электрозажигание и управление происходит одной рукой. Еще есть очень удобная функция «минимального пламени», благодаря которой не нужно будет подстраиваться чтобы включить минимальный нагрев.

За безопасность отвечает система газ-контроля, отключающая подачу газ при затухании пламени и плюс механическая защита от случайного включения конфорок.

Тесты

быстрая газовая конфорка с мощностью до 2700 Вт,

две полубыстрые конфорки с мощностью до 1750 Вт,

вспомогательная конфорка с мощностью до 1000 Вт.

Как и отмечали вначале, Candy CVG6WW предлагает четыре конфорки:Такой набор позволяет подбирать оптимальную конфорку под требуемый в данный момент тип готовки (жарка, варка, тушение, томление) и объем посуды. Расположение конфорок позволяет готовить на нескольких зонах одновременно.

Несмотря на уменьшение площади чугунных решеток это негативно не сказалось на устойчивости расположения кастрюль и сковородок. И посуда с маленьким диаметром дна, и объемные кастрюли одинаково устойчивы.

Куриный суп-лапша

Проблем с очисткой стеклянной поверхности не возникло. Рекомендации по уходу за ней подробно представлены в комплектной инструкции. От себя напомним о том, что при очистке поверхностей из стекла нельзя использовать абразивные моющие средства. Оптимальным вариантом будет использование специальных скребков и бытовую химию для очистки варочных поверхностей из стекла. К слову, белый цвет, в отличие от черного заметно сокращает интервалы между проведением чистки.Для готовки лапши с куриным бульоном задействовали две конфорки, разместив кастрюлю и сковороду. Ближе к завершению доведения бульона, готовим зажарку. После этого переносим ее в бульон, уменьшив подачу газа оставляем на томление. Последним шагом остается добавить лапшу.

Рожки с котлетами

Для второго блюда с гарниром также использовали одновременно две конфорки. На сковороде готовили котлеты, а в кастрюле рожки.

Гуляш с шампиньонами

Изучение возможности длительной готовки проводили с приготовлением гуляша с шампиньонами. Результатом остались довольны.

Вареники

Варочная панель хорошо себя показала для приготовления простых блюд.

Итоги

Candy CVG6WW – газовая варочная панель с современным внешним видом. Стеклянная рабочая поверхность с практичным и аккуратным белым цветом, компактные чугунные решетки с интересной формой, удобное управление с элементами на передней грани, разная мощность конфорок и тонкая регулировка, система газ-контроль, стартовый комплект для монтажа, возможность мыть решетки в посудомоечной машине. Явных проблем и минусов в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".