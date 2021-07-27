Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapidO

Впервые с семейством RapidO от Candy мы познакомились в рамках выставки IFA-2019, все эти новинки уже стали доступны на российском рынке. Весной поделились опытом эксплуатации стиральной машины Candy RO4 1276DWMC4-07 с девятью быстрыми программами и дистанционным управлением через приложение. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки поделимся опытом 2 месяцев активной эксплуатации сушильной машины Candy RO4 H7A1TCEX-07 с тепловым насосом и Wi-Fi-модулем.

Комплектация и установка

Перед началом отметим, что на момент выхода материала только этот производитель предлагает сушильные машины в узком формате исполнения на российском рынке. При этом еще и по привлекательной цене.Упакована в паллет, состоящий из пенопласта, картона и транспортировочной пленки. Комплект включает техническую документацию, буклет с описанием особенностей управления через приложение и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

В отличие от стиральной машины или стирально-сушильной подключение к магистральной сети водопровода и канализации. Установить ее можно в любом помещении, удовлетворяющим требованиям по температуре и влажности, отдельно ии на стиральную машину. Мы с помощью специальных адаптеров (Candy WSK1102) установили на стиральную машину.Внешний вид у сушильной машины современный. В оформлении преобладает нейтрально белый цвет.

Загрузочный люк имеет белую окантовку с хромированной боковой гранью и скрытую механическую ручку. Люк занимает большую часть площадь лицевой стороны, обеспечивая удобную выгрузку и загрузку белья. Центральна часть прозрачная.

На внутренней стороне дверцы у Candy RO4 H7A1TCEX-07 размещен съемный контейнер для конденсата с отдельной ручкой для удобного снятия и установки. Во время работы в нем собирается фильтрованнаявода, которую можно использовать для полива цветов или бытовых нужд, для чего в конструкции контейнера предусмотренредусмотрели специальный носик.

В нижней части загрузочного люка съемный блок с фильтром для ворса. Его необходимо очищать после каждого цикла сушки.

Еще один ворсовый фильтр надоходится под съемной крышкой в нижней части корпуса. Там же расположена вентиляционная решетка.

Контролировать прогнозируемое время сушки можно с помощью символьно-цифрового LED-дисплея в центральной части. Здесь же находится группа сенсорных кнопок, отвечающих за управление дополнительными настройками программ сушки.

В отличие от стиральной машины Candy RapidO тут эти кнопки выведены не на верхней грани окна загрузки, а на фронтальной панели. Так они остаются хорошо видимыми и доступными даже при размещении сушильной машины в колонне.

Софт

Справа на фронтальной панели находится барабан выбора режимов сушки. На нем программы сгруппированы по длительности программ: с синей шкалой – быстрые программы сушки, с серой – стандартные.Сушильная машина Candy RO4 H7A1TCEX-07 оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth. Для дистанционного управления с экрана смартфона нужно будет провести подключение ее к домашней беспроводной сети и добавить в аккаунт. Здесь используется приложение Simply-Fi. Процесс был заметно упрощен в сравнении с ранее изученной Candy CS4 H7A1DE-07 , использующей NFC.Открытым остался вопрос, связанный с использованием разных приложений в рамках одной линейки. Для стиральной машины это hOn. Надеемся, что в скором времени производитель окончательно перейдет на единое приложение для всех своих устройств.

Подключенная сушильная машина после добавления в приложении выводится на главной странице в виде плитки с текущим состоянием. В окне управления указывается программа сушки и ее дополнительные параметры. Также пользователю доступен встроенный голосовой и текстовый помощник по выбору программы.

Помимо прочего в приложении доступен расширенный каталог с сортировкой по типу программ и рекомендацией по выбору типа белья для нее.

С помощью приложения можно контролировать прогнозируемое время до завершения программы сушки. Приложение поддерживает вывод PUSH-уведомления.

Тесты

Узкая сушильная машина Candy RO4 H7A1TCEX-07 оснащена экономичным тепловым насосом, соответствующий требования класса энергопотребления А+. Несмотря на узкий формат исполнения объем загрузки в зависимости от типа ткани до 7 килограммов.

В отличие от стирально-сушильных или сушильных машин без теплового насоса сушка в данной машине производится на более низких температурах с меньшим воздействием на ткань.

Пользователю предлагается целых семь быстрых программ сушки: “Ежедневная идеальная 59”, “Ежедневная 45”, “Эко 30”, “Освежить”, “Спорт, без складок” и “Неполная загрузка”. Несмотря на короткое время на цикл от 12 до 59 минут эти программы позволяли эффективно сушить небольшое количество одежды с возможностью ее ношения после завершения, что особенно актуально в сезон жары:после прогулки или занятия фитнесом, закинув сначала в стиральную машину на короткую программу, а уже потом в сушильную, в течение часа получали чистые вещи без запаха пота и загрязнений.

Помимо быстрых программ пользователю, конечно, доступны и полные программы сушки: “Эко+хлопок”, “Белый хлопок”, “Джинсы”, “Темные и цветные”, “Синтетика”, “Рубашки” и “Шерсть”. Эти программы сушки закрывают все сценарии.

Результат, который можно получить после длительного ожидания при традиционном способе сушки, при использовании сушильной машины можно получить за пару-тройку часов нескольких часов без повреждения тканей и сильных термических заломов.

Мы отдельно проверили качество сушки шерстяных вещей. Результатом остались довольны пуловер и кофта не сели, структура вязки не повредилась, пушистость сохранилась.

Итоги

Узкая сушильная машина Candy RO4 H7A1TCEX-07 станет незаменим помощником в вопросах поддержания чистоты одежды и белья, позволяя эффективно сушить ткани без их повреждения с высоким классом энергопотребления А+. Весомым преимуществом является узкий формат исполнения с большим объемом загрузки до 7 килограммов в зависимости от типа ткани. Выбор быстрых и полных программ, дополнительные параметры для выбранных режимов, дистанционное управление через приложение, возможность установки в колонну со стиральной машиной глубину 40-46 мсм по корпусуполучает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".