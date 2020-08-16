Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеем

Несмотря на улучшение техпроцесса выпускаемых процессоров, снижающего энергопотребление на фоне повышения быстродействия, смартфоны и носимая электроника все еще заметно ограничены. Поэтому для тех, кто проводит много времени вне дома или офиса, обойтись без внешнего аккумулятора часто проблематично, особенно в поездках. Тестируемый сегодня Canyon CNE-CPBP20 с емкостью 20 000 мАч позволит провести около 5 полных циклов зарядок современного смартфона.

Canyon CNE-CPBP20

К моменту публикации продажи уже стартовали. Он находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакован в блистер из прозрачного пластика. На гранях коробки описаны основные его преимущества и особенности. Комплект включает USB-кабель и набор документации.

Canyon CNE-CPBP20

Внешний вид

Доступен в черном и белом вариантах исполнения. Габариты для такой емкости компактные. Толщина не превышает 25 мм. Ширина и длина сопоставимы со смартфоном.

Canyon CNE-CPBP20

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием, оно немаркое. Боковые грани закруглены.

Canyon CNE-CPBP20

На борту Canyon CNE-CPBP20 цифровой дисплей, отображающий информацию по оставшемуся заряду аккумулятора.

Canyon CNE-CPBP20

Расположен он в стилизованной хромированной вставке в углу корпуса. Смотрится стильно и аккуратно.

Canyon CNE-CPBP20

Для обеспечения максимальной универсальности, под восстановление заряда выделены сразу и microUSB, и USB Type-C. Заметно упрощается поиск кабеля в поездках.

Canyon CNE-CPBP20

Аккумулятор даем возможность проводить одновременную зарядку сразу двух устройств. Оба полноразмерных USB идут с 5V 2.1А.

Canyon CNE-CPBP20

Сборка проведена качественно. Огрехов и проблем не наблюдается.

Тесты

Согласно проведенной серии тестовых сеансов зарядки и разрядки, заявленная емкость в 20 000 мАч соответствует действительной. Высокий КПД и стабильное напряжение по обоим разъемам.

Canyon CNE-CPBP20

Поддерживается технология Smart IC, позволяющая зарядить любое устройство, избегая перегрева. Скорость зарядки определяется автоматически, но аккумулятор не поддерживает технологии быстрых зарядок Qualcomm и MediaTek.

Canyon CNE-CPBP20

Есть шесть видов защит, предотвращающих выход из строя как самого аккумулятора Canyon CNE-CPBP20, так и заряжаемых устройств. Мы проводили тесты со смартфонами OnePlus 8 Pro и Xiaomi Mi 9 Pro. С ними проводится четыре полных цикла зарядки. С телефонами с меньшим объемом аккумулятора сеансов будет больше.

Canyon CNE-CPBP20

При продолжительной нагрузке корпус не нагревается. Входные разъемы с током 5V 2A. На полный цикл уходит около 9 часов. Графики разрядки и зарядки равномерные.

Итоги по Canyon CNE-CPBP20

Canyon CNE-CPBP20 – емкий зарядный аккумулятор с шестью видами защиты, двумя видами входных разъемов, двумя полноразмерными выходными, высоким КПД, оснащенный информативным цветным дисплеем.
Комментарии и отзывы Canyon CNE-CPBP20
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