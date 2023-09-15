Модульный блок питания 80 Plus Gold с PCIe gen 5. Обзор Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Изучаемая сегодня серия блоков питания Chieftec Polaris 3.0 включает источники мощностью 850, 1050 и 1250 Вт. Все они сертифицированы с эффективностью 80 Plus Gold, разработаны в соответствии Intel ATX 3.0 и поддерживают современный PCIe Gen 5, из особенностей отмечаются проработанная схемотехника с японскими конденсаторами, низкий уровень пульсации и высокая стабильность напряжения по линиям. Сопровождается 2-летней гарантией.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Комплектация

Упакован в коробке из черного картона с изображением источника и подробной таблицей по характеристикам с обратной стороны. Съемные провода и силовой кабель упакованы в тряпичную сумку. В комплект входит руководство пользователя. Сам блок питания упакован в пенный материал.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 обзор

Внешний вид

Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали. На верхней крышке съемная решетка-гриль с логотипом бренда по центру.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Здесь не затруднено обслуживание вентилятора с удалением пыли. Снять решетку-гриль можно не повреждая гарантийных пломб.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

На задней стороне вентиляционная решетка в виде сот, тумблер и гнездо питания. Согласно спецификациям, может эксплуатироваться в сетях 100-220В.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

По бокам наклейка с логотипом бренда и названием серии. Общее оформление здесь строгое.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

На основании наклейка с таблицей, которая отображает подробные данные по линиям. Здесь есть логотип сертификата 80 Plus Gold. Согласно таблице, на линии 12В – 70А и 850 Вт, на линиях 3.3 и 5 В по 22А и 120 Вт.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 полностью модульный блок питания. Разъемы для подключения кабелей группированы и подписаны.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Комплект здесь включает следующий набор кабелей: ATX 20+4 кабель, два CPU 4+4, один с двумя PCIe 6+2, один PCIe gen5 с 12VHPWR, три с четырьмя SATA, один с четырьмя MOLEX.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Общий набор тут отличный, с запасом решает задачи сборок различного уровня. Исполнение оплетки у всех плоское, включая кабель с новым типом разъема.

Начинка

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Выполнен по схемотехнике с преобразователями DC-DС на линиях 3.3 и 5 В, синхронным выпрямителем на 12 В и полумостовым резонансным преобразователем. На входе группа конденсаторов для защиты самого блока питания и подключенной нагрузки (AFC, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP).

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Основные конденсаторы Nippon 420 В 470 мКф 105 градусов, тут они в количестве двух штук. Плата с транзисторами TPHR8504PL, отвечающая за линию 12 В. Отдельная плата с транзисторами для вторичной цепи. ШИМ-контроллер Si8016HSP8.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

За охлаждение отвечает вентилятор Global Fan RL4Z с регулируемой скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Тесты

Уровень шума

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Данные
150W29
450W32
850W40

КПД

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Данные
150W88
350W91
450W92
500W92
750W90
850W88

Уровень напряжения на линиях

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

150W450W850W
1212,1812,1112,05
55.115.044.99
3,333.343.33.28

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorChieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 – доступный блок питания для игровой сборки с современными видеокартами. Стабильное напряжение по линиям, высокая эффективность, плоские кабели и полная модульность подключений, японские конденсаторы в схемотехнике и стоимость относительно конкурентов. Не устроить может только один кабель с PCIe 6+2 разъемами в комплекте и мощность 450 Вт для 12VHPWR.
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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