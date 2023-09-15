Модульный блок питания 80 Plus Gold с PCIe gen 5. Обзор Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Здесь не затруднено обслуживание вентилятора с удалением пыли. Снять решетку-гриль можно не повреждая гарантийных пломб.
На задней стороне вентиляционная решетка в виде сот, тумблер и гнездо питания. Согласно спецификациям, может эксплуатироваться в сетях 100-220В.
По бокам наклейка с логотипом бренда и названием серии. Общее оформление здесь строгое.
На основании наклейка с таблицей, которая отображает подробные данные по линиям. Здесь есть логотип сертификата 80 Plus Gold. Согласно таблице, на линии 12В – 70А и 850 Вт, на линиях 3.3 и 5 В по 22А и 120 Вт.
Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 полностью модульный блок питания. Разъемы для подключения кабелей группированы и подписаны.
Комплект здесь включает следующий набор кабелей: ATX 20+4 кабель, два CPU 4+4, один с двумя PCIe 6+2, один PCIe gen5 с 12VHPWR, три с четырьмя SATA, один с четырьмя MOLEX.
Общий набор тут отличный, с запасом решает задачи сборок различного уровня. Исполнение оплетки у всех плоское, включая кабель с новым типом разъема.
Выполнен по схемотехнике с преобразователями DC-DС на линиях 3.3 и 5 В, синхронным выпрямителем на 12 В и полумостовым резонансным преобразователем. На входе группа конденсаторов для защиты самого блока питания и подключенной нагрузки (AFC, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP).
Основные конденсаторы Nippon 420 В 470 мКф 105 градусов, тут они в количестве двух штук. Плата с транзисторами TPHR8504PL, отвечающая за линию 12 В. Отдельная плата с транзисторами для вторичной цепи. ШИМ-контроллер Si8016HSP8.
За охлаждение отвечает вентилятор Global Fan RL4Z с регулируемой скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту.
|Данные
|150W
|29
|450W
|32
|850W
|40
|Данные
|150W
|88
|350W
|91
|450W
|92
|500W
|92
|750W
|90
|850W
|88
|150W
|450W
|850W
|12
|12,18
|12,11
|12,05
|5
|5.11
|5.04
|4.99
|3,33
|3.34
|3.3
|3.28