Модульный блок питания 80 Plus Gold с PCIe gen 5. Обзор Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3

Изучаемая сегодня серия блоков питания Chieftec Polaris 3.0 включает источники мощностью 850, 1050 и 1250 Вт. Все они сертифицированы с эффективностью 80 Plus Gold, разработаны в соответствии Intel ATX 3.0 и поддерживают современный PCIe Gen 5, из особенностей отмечаются проработанная схемотехника с японскими конденсаторами, низкий уровень пульсации и высокая стабильность напряжения по линиям. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробке из черного картона с изображением источника и подробной таблицей по характеристикам с обратной стороны. Съемные провода и силовой кабель упакованы в тряпичную сумку. В комплект входит руководство пользователя. Сам блок питания упакован в пенный материал.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 обзор

Внешний вид

Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали. На верхней крышке съемная решетка-гриль с логотипом бренда по центру.

Здесь не затруднено обслуживание вентилятора с удалением пыли. Снять решетку-гриль можно не повреждая гарантийных пломб.

На задней стороне вентиляционная решетка в виде сот, тумблер и гнездо питания. Согласно спецификациям, может эксплуатироваться в сетях 100-220В.

По бокам наклейка с логотипом бренда и названием серии. Общее оформление здесь строгое.

На основании наклейка с таблицей, которая отображает подробные данные по линиям. Здесь есть логотип сертификата 80 Plus Gold. Согласно таблице, на линии 12В – 70А и 850 Вт, на линиях 3.3 и 5 В по 22А и 120 Вт.

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 полностью модульный блок питания. Разъемы для подключения кабелей группированы и подписаны.

Комплект здесь включает следующий набор кабелей: ATX 20+4 кабель, два CPU 4+4, один с двумя PCIe 6+2, один PCIe gen5 с 12VHPWR, три с четырьмя SATA, один с четырьмя MOLEX.

Начинка

Общий набор тут отличный, с запасом решает задачи сборок различного уровня. Исполнение оплетки у всех плоское, включая кабель с новым типом разъема.

Выполнен по схемотехнике с преобразователями DC-DС на линиях 3.3 и 5 В, синхронным выпрямителем на 12 В и полумостовым резонансным преобразователем. На входе группа конденсаторов для защиты самого блока питания и подключенной нагрузки (AFC, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP).

Основные конденсаторы Nippon 420 В 470 мКф 105 градусов, тут они в количестве двух штук. Плата с транзисторами TPHR8504PL, отвечающая за линию 12 В. Отдельная плата с транзисторами для вторичной цепи. ШИМ-контроллер Si8016HSP8.

За охлаждение отвечает вентилятор Global Fan RL4Z с регулируемой скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту.

Тесты

Уровень шума

Данные 150W 29 450W 32 850W 40

КПД

Данные 150W 88 350W 91 450W 92 500W 92 750W 90 850W 88

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 850W 12 12,18 12,11 12,05 5 5.11 5.04 4.99 3,33 3.34 3.3 3.28

Итоги

Chieftec Polaris 3.0 PPS-850FC-A3 – доступный блок питания для игровой сборки с современными видеокартами. Стабильное напряжение по линиям, высокая эффективность, плоские кабели и полная модульность подключений, японские конденсаторы в схемотехнике и стоимость относительно конкурентов. Не устроить может только один кабель с PCIe 6+2 разъемами в комплекте и мощность 450 Вт для 12VHPWR.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".