Обзор Cooler Master Devastator 3 Combo. Лучший игровой набор для геймера

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Cooler Master. Встречайте, перед вами игровой набор Devastator 3 Combo, состоящий из устройств: мышки и клавиатуры. Данные девайсы отлично подойдут, как для геймеров, так и для обычных пользователей. Отличная подсветка, интересный дизайн, дополнительные кнопки управления и конечно же цена, все это, несомненно, привлечет внимание покупателей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Клавиатура

Мышка

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройства поставляются в небольшой упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о данном наборе. На момент написания обзора средняя стоимость Devastator 3 Combo, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 2790 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности мышки

Тип сенсора: Оптический

Максимальное разрешение DPI/CPI: 2400

Количество кнопок: 6

Подсветка: 7 цветов

Для правши

Вес: 128 гр.

Размеры: 119х65х37 мм

Гарантия: 2 года

Особенности клавиатуры

Тип клавиатуры: Мембранная

Конструкция: классическая

Количество клавиш: 110

Количество дополнительных клавиш: 6

Клавиши Anti-ghost

Интерфейс: USB

Подсветка: 7 цветов

Подставка для рук

Вес: 898 гр

Размеры: 450х148х36 мм

Гарантия: 2 года

Внешний вид

Комплект игровых устройств от Cooler Master получил под свое управление все то, что необходимо современному пользователю. Мышь имеет идеально выверенную форму и удобные кнопки управления. Клавиатура также отличается эргономичной формой и отлично показывает себя в различных играх.

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Был использован качественный пластик черного цвета. Клавиатура получила классическую раскладку клавиш. В нашем распоряжении клавиатура без русских букв. Отдельное внимание следует уделить тому, что надписи на колпачках клавиш не будут выцветать и стираться, а все благодаря использованию лазерной гравировки. Ход клавиш мягкий и при нажатии можно услышать приятный, не громкий звук.

На верхней грани клавиатуры отдельно выведены шесть мультимедийных кнопок управления: стоп, play, следующий/предыдущий трек, управление громкостью.

Из дополнительных кнопок также следует отметить наличие клавиши FN и управления подсветкой.

На нижней части устройства обосновались прорезиненные ножки, предотвращающие от скольжения. Здесь же находятся выдвижные ножки для увеличения угла наклона.

Подставка для рук средних размеров, на ней есть вставка из матового пластика на которой остаются следы от пальцев.

Цифровой блок не получил никаких изменений, и это радует.

Все углы клавиатуры заострены, чем придают агрессивный характер устройству.

В целом дизайн клавиатуры приятно радует и на нем удобно работать. Некоторым пользователям придется привыкать к однострочной клавише Enter. Также следует отметить, что кабель для подключения к ПК прорезинен и не получил тканевую оплетку.

Компьютерная мышка получила удобную форму для хвата, что позволяет комфортно чувствовать себя в любой игре. Она не выскальзывает из рук. Разработчики сумели создать действительно интересный дизайн, который чем-то напоминает космический корабль.

На верхней части устройства обосновались правый/левый клик мышки и скролл, с прорезиненной сердцевиной. Здесь же находится еще одна кнопка управления, на месте которой мы привыкли видеть кнопку переключения DPI, однако в нашем случае здесь расположилась кнопка для переключения цветов подсветки.

На одной из боковых граней расположились две дополнительные кнопки вперед/назад, которые также работают в паре с кнопкой переключения цвета подсветки для увеличения или уменьшения DPI.

Порадовало наличие прорезиненной вставки на боковых гранях устройство, что позволяет получить лучший хват и не выскальзывать мышке из рук в самый ответственный момент игры.

На нижней части устройства четыре силиконовые ножки, позволяющие получить лучшее скольжение практически по любой поверхности, а между ними расположился оптический сенсор.

Кабель мышки, к нашему сожалению, выполнен без использования тканевой оплетки.

Эргономичная форма мышки подходит под обе руки. При желании, мышку можно перенастроить для левшей.

Функционал и настройка

Клавиатура

FN+F11 = Блокировка всех клавиш на клавиатуре

FN+Windows = блокировка клавиш Windows

FN+"+" = увеличение частоты пульсации подсветки

FN+"-" = уменьшение частоты пульсации подсвеки

FN+Page Up = Увеличение яркости подсветки

FN+Page Down = Уменьшение яркости подсветки

FN+Подсветка = смена режима подсветки (пульсация, обычная)

Подсветка (шестеренка) = изменение цвета подсветки

Мышка

Подсветка = изменение цветов подсветки. Всего 7: красный, зеленый, синий, желтый, голубой, фиолетовый, белый.

Подсветка + вперед = увеличение DPI (600/1200/1800/2400 DPI)

Подсветка + назад = уменьшение DPI (600/1200/1800/2400 DPI)

Итоги

Сборка и качественные материалы

Стильная подсветка

Дизайн

Отличный функционал

Цена

В данном наборе нет отдельного программного обеспечения, которое позволяло бы изменить настройки мышки или клавиатуры, либо управлять подсветкой. Однако это не говорит о том, что вы не сможете производить какие-либо изменения. Ниже мы приведем полный список функций, которые доступны в клавиатуре и мышке:Кроме того, на верхней грани клавиатуры расположились мультимедийные клавиши, которые позволяют управлять функциями плеера не сворачивая игру.Оба устройства получили под свое управление отличную RGB-подсветку, в распоряжении которой всего семь цветов. Кроме того, клавиатура получила дополнительный режим свечения - пульсация. Если говорить в целом, разработчики сделали все, чтобы удовлетворить все требования современного пользователя.Подведем итоги по игровому набору Devastator 3 Combo, состоящий из мышки и клавиатуры. Оба устройства отлично справились со всеми поставленными задачами и полностью оправдывают свою стоимость. Данный набор отлично впишется в интерьер любого рабочего, либо игрового места геймера. Среди плюсов необходимо отметить следующее:Если говорить о минусах, то в глаза нам бросился лишь кабель для подключения, который, к сожалению, не получил тканевую оплетку. В остальном все очень даже неплохо. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.