Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты

Большинство корпусов рассчитаны только на горизонтальную установку видеокарты напрямую в PCIe разъем материнской платы. Для вертикального ориентирования в редких моделях добавляются дополнительные заглушки. Также есть решения с изначальным горизонтальным размещением материнской платы и вертикальным для видеокарты. Само такое размещение заметно улучшает внешний вид собранной системы, как с заводским воздушным охлаждением, так и кастомным жидкостным.

Комплектация

Такие холдеры как Cooler Master MCA-U000R-KFVK01 решают вопрос переориентирования видеокарты в корпусах, которые изначально не позволяют вертикальное размещение.

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схемой конструкции. Стартовый набор включает холдер, гибкий райзер, набор винтов и инструкцию.

Внешний вид

Это второе поколение холдера от Cooler Master. Заметно повысили общую прочность конструкции. Она не провисает даже при установке габаритных решений.

Также теперь есть возможность корректировки расположения относительно задней панели. Вылет от 20 до 55 мм.

Сделано это разделением его на две части. Основная фиксируемая в корпусе и внутренняя в направляющих.

Фиксируется положение при помощи двух накатанных винтов. Необходимо это для сохранения доступа к разъемам в корпусах с неснимаемыми проставками между заглушками.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01 комплектуется гибким райзером длиной 20 или 30 см в зависимости от выбранного комплекте. Сам райзер фиксируется на конструкции при помощи двух винтов.

Сама конструкция окрашена в черный цвет. Часть задней панели используется как вентиляционная решетка.

Тесты

Данный холдер достаточно габаритный за счет наличия направляющих под корректировку вылета от задней панели. При использовании башенных систем охлаждения эта часть упирается в радиатор. Рассматривать его стоит только с жидкостными системами охлаждения.

Плюсом же является отсутствие необходимости срезать проставки в части с заглушками плат расширения. Все порты вывода остаются свободными для подключения мониторов.

Мы ставили в него видеокарту Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC. Стоит она в нем устойчиво, но дальний край видеокарты провисал. С более габаритными системами охлаждения возможны более заметные провисания из-за фиксации всей конструкции только двумя винтами.

Итоги по Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01 – универсальный холдер для вертикального ориентирования видеокарты в корпусах в посадочных местах, которые изначально позиционировались под горизонтальную установку. Наличие телескопической конструкции тут решается вопрос перекрытия проставками портов вывода на задней панели видеокарты. К минусам отнесем возможные проблемы с воздушными системами охлаждения процессоров, а также высокими планками оперативной памяти.