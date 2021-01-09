Обзор Cooler Master MCA-U000R-KFVK01. Кронштейн для вертикальной установки видеокарты

Большинство корпусов рассчитаны только на горизонтальную установку видеокарты напрямую в PCIe разъем материнской платы. Для вертикального ориентирования в редких моделях добавляются дополнительные заглушки. Также есть решения с изначальным горизонтальным размещением материнской платы и вертикальным для видеокарты. Само такое размещение заметно улучшает внешний вид собранной системы, как с заводским воздушным охлаждением, так и кастомным жидкостным.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Такие холдеры как Cooler Master MCA-U000R-KFVK01 решают вопрос переориентирования видеокарты в корпусах, которые изначально не позволяют вертикальное размещение.

Комплектация

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схемой конструкции. Стартовый набор включает холдер, гибкий райзер, набор винтов и инструкцию.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Внешний вид

Это второе поколение холдера от Cooler Master. Заметно повысили общую прочность конструкции. Она не провисает даже при установке габаритных решений.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Также теперь есть возможность корректировки расположения относительно задней панели. Вылет от 20 до 55 мм.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Сделано это разделением его на две части. Основная фиксируемая в корпусе и внутренняя в направляющих.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Фиксируется положение при помощи двух накатанных винтов. Необходимо это для сохранения доступа к разъемам в корпусах с неснимаемыми проставками между заглушками.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01 комплектуется гибким райзером длиной 20 или 30 см в зависимости от выбранного комплекте. Сам райзер фиксируется на конструкции при помощи двух винтов.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Сама конструкция окрашена в черный цвет. Часть задней панели используется как вентиляционная решетка.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Тесты

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Данный холдер достаточно габаритный за счет наличия направляющих под корректировку вылета от задней панели. При использовании башенных систем охлаждения эта часть упирается в радиатор. Рассматривать его стоит только с жидкостными системами охлаждения.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Плюсом же является отсутствие необходимости срезать проставки в части с заглушками плат расширения. Все порты вывода остаются свободными для подключения мониторов.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Мы ставили в него видеокарту Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC. Стоит она в нем устойчиво, но дальний край видеокарты провисал. С более габаритными системами охлаждения возможны более заметные провисания из-за фиксации всей конструкции только двумя винтами.

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Итоги по Cooler Master MCA-U000R-KFVK01

Cooler Master MCA-U000R-KFVK01 – универсальный холдер для вертикального ориентирования видеокарты в корпусах в посадочных местах, которые изначально позиционировались под горизонтальную установку. Наличие телескопической конструкции тут решается вопрос перекрытия проставками портов вывода на задней панели видеокарты. К минусам отнесем возможные проблемы с воздушными системами охлаждения процессоров, а также высокими планками оперативной памяти.
Комментарии и отзывы Cooler Master MCA-U000R-KFVK01
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