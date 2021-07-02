Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи

Не так давно стартовали продажи смартфона Cubot X50, получившего увеличенный объем встроенной памяти и оснащенный 64 Мп модулем Samsung S5KGW1, а также поддерживающий бесконтактные платежи. Из его особенностей также отмечаются 8-ядерный процессор MediaTek, большой дисплей с разрешением FHD+, аккумулятор с емкостью 4500 мАч и сканер пальца на боковой грани.

Комплектация

Ключевой площадкой для него традиционно выступает Aliexpress с быстрой доставкой до России.Комплект включает силиконовый чехол, наушники USB-C, кабель, зарядное устройство 10 Вт, руководство пользователя, гарантийный талон, рекомендацию по утилизации аккумулятора. Упаковано в плоскую коробку из плотного картона.

Cubot X50 обзор

Внешний вид

Это традиционный неразборный моноблок. Вышел в зеленом и черном вариантах исполнения.

Задняя крышка с матовым текстурным покрытием. Основным материалом выступает защищенное стекло.

Вместе со смартфоном идет прозрачный силиконовый чехол. Его установка решает вопрос выступающего блока основной камеры.

Состоит он здесь из четырех объективов, расположенных сеткой по 2 в 2 ряда. Ниже блок светодиодной вспышки.

Фронтальная камера расположена в островке по центру верхней зоны дисплея. Общая полезная площадь экрана большая. Боковые рамки узкие.

На нижнем торце у Cubot X50 разъем USB-С. По краям от него решетки с динамиком и микрофоном. Аудиоразъема нет, но смартфон изначально укомплектован наушниками с USB-C разъемом.

Справа отдельная зона со сканером отпечатка пальца. Она углублена относительно боковой грани. Срабатывает точно и быстро. Выше кнопка включения.

Слева раздельные кнопки регулировки громкости. Выдвижной лоток под две SIM и карту памяти.

Экран

Проблем с качеством сборки и исполнения нет. Общие габариты составляют 171x75x9 мм.

Используется 6.67-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2400 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзор. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Общее качество исполнения хорошее. Адаптивной регулировки яркости нет.

Начинка

На борту Cubot X50 процессор MediaTek Helio P60. Четыре ядра Cortex-A73 и четыре ядра Cortex-A53, графика Mali-G72 MP3. Доступны 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт для хранения данных.

Помимо выполнения типовых задач с этим смартфоном мы играли в Genshin Impact. Крышка при продолжительных сеансах не перегревается.

Поддерживаются бесконтактные платежи. Оплата покупок проходит корректно. Поддерживается весь спектр LTE-частот российских операторов. Проблем с работой модулей связи выявлено не было. Wi-Fi с двумя диапазонами.

Аккумулятор

Установлена батарея с емкостью 4500 мАч. Хватает ее с максимальной яркостью экрана на 6.5 часов. Комплектуется Cubot X50 зарядным устройством 10 Вт. На восстановление заряда с ним уходит 2.5 часа.

Камера

Основной модуль Samsung S5KGW1 с разрешением 64 Мп. Дополнительно установлены широкоугольная 16 Мп камера, 5 Мп макро и 0.3 Мп.

Фронтальная камера 32 Мп. Судя по всему используется интерполяция. Камеры хорошо работают при условии достаточного уровня освещения в помещении.

Тест камеры Cubot X50

Софт

Видео снимает в Full HD.На борту чистая операционная система Android 11. Отсутствуют посторонние включения. Пример правильного отношения к пользователям.

Итоги

Cubot X50 станет хорошим выбором при поиске смартфона с ограниченным бюджетом на покупку смартфона. В отличие от большинства предложений тут предлагаются большой объем внутренней и оперативной памяти, актуальная платформа с 8-ядерным процессором, 64 Мп основная камера, умеренные показатели автономной работы и бесконтактные платежи. К минусам отнесем отсутствие аудиоразъема.