Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи

Ключевой площадкой для него традиционно выступает Aliexpress с быстрой доставкой до России.
Задняя крышка с матовым текстурным покрытием. Основным материалом выступает защищенное стекло.
Вместе со смартфоном идет прозрачный силиконовый чехол. Его установка решает вопрос выступающего блока основной камеры.
Состоит он здесь из четырех объективов, расположенных сеткой по 2 в 2 ряда. Ниже блок светодиодной вспышки.
Фронтальная камера расположена в островке по центру верхней зоны дисплея. Общая полезная площадь экрана большая. Боковые рамки узкие.
На нижнем торце у Cubot X50 разъем USB-С. По краям от него решетки с динамиком и микрофоном. Аудиоразъема нет, но смартфон изначально укомплектован наушниками с USB-C разъемом.
Справа отдельная зона со сканером отпечатка пальца. Она углублена относительно боковой грани. Срабатывает точно и быстро. Выше кнопка включения.
Слева раздельные кнопки регулировки громкости. Выдвижной лоток под две SIM и карту памяти.
Проблем с качеством сборки и исполнения нет. Общие габариты составляют 171x75x9 мм.
Используется 6.67-дюймовый дисплей с разрешением 1080х2400 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзор. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Общее качество исполнения хорошее. Адаптивной регулировки яркости нет.
Помимо выполнения типовых задач с этим смартфоном мы играли в Genshin Impact. Крышка при продолжительных сеансах не перегревается.
Поддерживаются бесконтактные платежи. Оплата покупок проходит корректно. Поддерживается весь спектр LTE-частот российских операторов. Проблем с работой модулей связи выявлено не было. Wi-Fi с двумя диапазонами.
Фронтальная камера 32 Мп. Судя по всему используется интерполяция. Камеры хорошо работают при условии достаточного уровня освещения в помещении.
Видео снимает в Full HD.