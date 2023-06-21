Обзор DIGMA DGPQ10G. Внешняя батарейка с беспроводной зарядкой

Если изначально беспроводная зарядка была доступна только во флагманских смартфонах, то сейчас она получила широкое распространение даже в недорогом сегменте. Изучаемая сегодня внешняя батарейка DIGMA DGPQ10G позволяет заряжать такие смартфоны без подключения кабеля. При этом новинка поддерживает технологии быстрой зарядки, оснащена сразу несколькими типами разъемов, включая Lightning и USB-С, а также выполнена в алюминиевом корпусе.

DIGMA DGPQ10G

Комплектация

На коробке приведена подробная информация по поддерживаемым технологиям и особенностям исполнения. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

DIGMA DGPQ10G

DIGMA DGPQ10G обзор

Внешний вид

Представлен мобильный аккумулятор в различных вариантах цветового исполнения. Так помимо изучаемого нами красного, есть в синем, серебристом и зеленом. Все с эффектом металлик.

DIGMA DGPQ10G

Основа корпуса — это алюминиевый каркас, обеспечивающий жесткость конструкции и долговечность эксплуатации. Общие габариты компактные, свободно помещается во внутреннем кармане куртки или даже в кармане шорт.

DIGMA DGPQ10G

Всю площадь верхней грани занимает силиконовая накладка с отмеченной логотипом зоной беспроводной зарядки. Такое исполнение будет исключать смещение смартфона при размещении на зарядку, а также исключит появление царапин.

DIGMA DGPQ10G

Все разъемы сосредоточены на боковой грани. У DIGMA DGPQ10G для зарядки можно использовать microUSB, USB-C или Lightning. Удобно не нужно будет брать в поездку дополнительный тип кабеля, а использовать тот что идет в комплекте со смартфоном.

DIGMA DGPQ10G

В центре цифровой дисплей, отображающий уровень заряда аккумулятора. Полноразмерный USB для проводной зарядки, плюс USB-C работает не только как входной, но и выходной разъем. Механическая кнопка включения.

Тесты

Емкость аккумулятора в DIGMA DGPQ10G составляет 10000 мАч. Этой емкости будет достаточно для полной зарядки смартфонов. Поддерживаются разные технологии быстрой зарядки, среди них Quick Charge 3.0, Power Delivery 20 Вт, Samsung AFC и OPPO VOOC. Заряжать можно одновременно можно кабелем заряжать сразу два устройства.

DIGMA DGPQ10G

Беспроводная зарядка с мощностью от 5 до 15 Вт. Мы проверяли ее работу со смартфоном Pixel 6 и наушниками Apple AirPods Pro. Работало корректно.

DIGMA DGPQ10G

Итоги

DIGMA DGPQ10G – внешняя батарейка для повседневной эксплуатации, решающая задачи проводной и беспроводной зарядки современных смартфонов и аксессуаров. Компактные габариты, корпус из алюминия, расширенный набор разъемов, цифровой дисплей, поддержка технологий быстрой зарядки.
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