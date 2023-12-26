Прозрачный чехол для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1133C…

Продолжая рассмотрение аксессуаров для Nintendo Switch, сегодня рассмотрим прозрачный чехол DOBE TNS-1133C. Чехлы в подобном исполнении получили большое распространение на смартфонах. Они не увеличивают заметно габариты носимого устройства, но при этом защищает от царапин и повреждений.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с полиграфией. На ее гранях описаны особенности исполнения.

Внешний вид и особенности

Состоит из трех отдельных элементов, два для джойконов и один на основную часть корпуса.

Это прозрачный силикон. Форма отлита с учетом плотного прилегания к корпусу консоли. Потребуется усилие для того чтобы провести установку.

Вырезы на чехле для геймпада в районе кнопок, стика и триггеров. В этих зонах также идет плотного прилегание, предотвращающее попадание мелких загрязнений под чехол.

На чехле для основной части корпуса сохраняется доступ к ножке, позволяющей использовать ее для подставки. Вырезы также есть в районе слота для картриджа, кнопок и разъемов.

В таком исполнении чехол не сказывается негативно на эргономике, при этом защищает корпус консоли от повреждений.

Итоги

DOBE TNS-1133C – аксессуар который решает задачу защиты от повреждений и получения царапин. Прочные, сохраняют внешний вид консоли, не ограничивают доступ к портам и кнопкам.