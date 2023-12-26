Прозрачный чехол для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1133C

Продолжая рассмотрение аксессуаров для Nintendo Switch, сегодня рассмотрим прозрачный чехол DOBE TNS-1133C. Чехлы в подобном исполнении получили большое распространение на смартфонах. Они не увеличивают заметно габариты носимого устройства, но при этом защищает от царапин и повреждений.

DOBE TNS-1133C

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с полиграфией. На ее гранях описаны особенности исполнения.

DOBE TNS-1133C

Внешний вид и особенности

Состоит из трех отдельных элементов, два для джойконов и один на основную часть корпуса.

DOBE TNS-1133C

Это прозрачный силикон. Форма отлита с учетом плотного прилегания к корпусу консоли. Потребуется усилие для того чтобы провести установку.

DOBE TNS-1133C

Вырезы на чехле для геймпада в районе кнопок, стика и триггеров. В этих зонах также идет плотного прилегание, предотвращающее попадание мелких загрязнений под чехол.

DOBE TNS-1133C

На чехле для основной части корпуса сохраняется доступ к ножке, позволяющей использовать ее для подставки. Вырезы также есть в районе слота для картриджа, кнопок и разъемов.

DOBE TNS-1133C

В таком исполнении чехол не сказывается негативно на эргономике, при этом защищает корпус консоли от повреждений.

DOBE TNS-1133C

Итоги

DOBE TNS-1133C – аксессуар который решает задачу защиты от повреждений и получения царапин. Прочные, сохраняют внешний вид консоли, не ограничивают доступ к портам и кнопкам.
DOBE TNS-1133C характеристики и цены
Прозрачный чехол для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1133C…
Продолжая рассмотрение аксессуаров для Nintendo Switch, сегодня рассмотрим прозрачный чехол DOBE TNS-1133…
В России представлена электробритва ENCNEN Oceanstone…
Сегодня бренд потребительской электроники ENCHEN официально представил на российском рынке новый и достат…
Сумка для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1898B…
Изучаемая сегодня сумка DOBE TNS-1898B позволяет перевозить безопасно консоль Nintendo Switch и все аксес…
Прозрачный чехол для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1133CПрозрачный чехол для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1133C
Обзор DUNOBIL LUFT UNI PRO. Беспроводной шинный компрессорОбзор DUNOBIL LUFT UNI PRO. Беспроводной шинный компрессор
Сумка для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1898BСумка для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1898B
Обзор Dunobil Luft Klein Pro. Беспроводной компрессор с производительностью до 34.2 литров в минутуОбзор Dunobil Luft Klein Pro. Беспроводной компрессор с производительностью до 34.2 литров в минуту
Обзор Dunobil Luft Power Pro. Беспроводной смарт компрессор для малотоннажных и легковых автоОбзор Dunobil Luft Power Pro. Беспроводной смарт компрессор для малотоннажных и легковых авто

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor