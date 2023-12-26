Сумка для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1898B

Изучаемая сегодня сумка DOBE TNS-1898B позволяет перевозить безопасно консоль Nintendo Switch и все аксессуары, включая док-станцию и адаптер питания. Доступна она в двух вариантах цветового исполнения и поддерживает все три версии консоли.

DOBE TNS-1898B

Комплектация

Покупатель получает сумку упакованной в транспортировочный пакет. Под пакетом находится декоративная вставка из картона с полиграфией. В комплект входит наплечный ремень.

DOBE TNS-1898B

Внешний вид и особенности

Это сумка с жестким каркасом, рассчитанный на хранение консоли с аксессуарами и ее безопасную перевозку. Внешняя ее сторона тканевая, внутренняя с мягкой текстурой.

DOBE TNS-1898B

Закрывается крышка при помощи молнии с двумя бегунками. На верхней ручка, по краям ушки под металлический карабин комплектного наплечного ремня.

DOBE TNS-1898B

На внутренней стороне крышки отсек с закрываемой при помощи молнии тряпичной сеткой. Здесь достаточно места под кабели и мелочевку.

DOBE TNS-1898B

В центре элемент с органайзером на двадцать один картридж. Он дополнительно фиксирует размещенную консоль и аксессуары, особенно при повороте сумки.

DOBE TNS-1898B

Основной отсек у DOBE TNS-1898B с пенным наполнителем в котором вырезаны отсеки с учетом формы конкретных элементов. Для консоли с джойконами, grip для них, PRO-контроллера, док-станции и адаптера питания.

DOBE TNS-1898B

Все размещенное внутри фиксируется как в отсека, так и с помощью крышки. Поэтому при ношении на плече или в руках не перемещается хаотично по содержимому сумки.

DOBE TNS-1898B

DOBE TNS-1898B обзор

Итоги

DOBE TNS-1898B – сумка для Nintendo Switсh, которая при компактных габаритах позволяет хранить и перевозить ее на дальние расстояния без риска повреждения. Качественное исполнение, продуманная организация внутреннего пространства.
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