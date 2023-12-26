Сумка для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-1898B…

Изучаемая сегодня сумка DOBE TNS-1898B позволяет перевозить безопасно консоль Nintendo Switch и все аксессуары, включая док-станцию и адаптер питания. Доступна она в двух вариантах цветового исполнения и поддерживает все три версии консоли.

Комплектация

Покупатель получает сумку упакованной в транспортировочный пакет. Под пакетом находится декоративная вставка из картона с полиграфией. В комплект входит наплечный ремень.

Внешний вид и особенности

Это сумка с жестким каркасом, рассчитанный на хранение консоли с аксессуарами и ее безопасную перевозку. Внешняя ее сторона тканевая, внутренняя с мягкой текстурой.

Закрывается крышка при помощи молнии с двумя бегунками. На верхней ручка, по краям ушки под металлический карабин комплектного наплечного ремня.

На внутренней стороне крышки отсек с закрываемой при помощи молнии тряпичной сеткой. Здесь достаточно места под кабели и мелочевку.

В центре элемент с органайзером на двадцать один картридж. Он дополнительно фиксирует размещенную консоль и аксессуары, особенно при повороте сумки.

Основной отсек у DOBE TNS-1898B с пенным наполнителем в котором вырезаны отсеки с учетом формы конкретных элементов. Для консоли с джойконами, grip для них, PRO-контроллера, док-станции и адаптера питания.

Все размещенное внутри фиксируется как в отсека, так и с помощью крышки. Поэтому при ношении на плече или в руках не перемещается хаотично по содержимому сумки.

DOBE TNS-1898B обзор

Итоги

DOBE TNS-1898B – сумка для Nintendo Switсh, которая при компактных габаритах позволяет хранить и перевозить ее на дальние расстояния без риска повреждения. Качественное исполнение, продуманная организация внутреннего пространства.