Док-станция для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-19305B…

Как и стационарные консоли Xbox и PlayStation, портативная Nintendo Switch дает возможность выводить изображение на телевизор или монитор. Поиграть самому или удобно расположиться на диване пройдя любимые тайтлы с друзьями, тем более уже стартовый комплект дает возможность играть двоём на джойконах. Для передачи необходима док-станция или переходник, комплектная достаточно габаритна и ее неудобно перевозить с собой, изучаемая же сегодня DOBE TNS-19305B дает преимущество в виде габаритов и удобстве использовании с консолью.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением аксессуара и схемой по доступным разъемам. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Выполнена в корпусе из пластика белого цвета. У него складываемая конструкция, крышка которого выступает в открытом положении упором для размещения консоли.

На крышке кнопка включения с подсветкой. На боковой грани USB-C, используемый для сквозной подачи питания, и HDMI с поддержкой вывода изображения в высоком разрешении.

С противоположной стороны скоростной USB к которому можно будет подключить аксессуары или внешний накопитель.

Итоги

Сама консоль подключается через USB-С в основании. Установленной стоит устойчиво, не опрокидывается.DOBE TNS-19305B – компактная док-станция для Nintendo Switсh, используемая для вывода изображения на монитор или телевизор, а также подключения аксессуаров. В сравнение с оригинальной она заметно меньше в габаритах и удобнее в эксплуатации.