Док-станция для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-19305B

Как и стационарные консоли Xbox и PlayStation, портативная Nintendo Switch дает возможность выводить изображение на телевизор или монитор. Поиграть самому или удобно расположиться на диване пройдя любимые тайтлы с друзьями, тем более уже стартовый комплект дает возможность играть двоём на джойконах. Для передачи необходима док-станция или переходник, комплектная достаточно габаритна и ее неудобно перевозить с собой, изучаемая же сегодня DOBE TNS-19305B дает преимущество в виде габаритов и удобстве использовании с консолью.

DOBE TNS-19305B

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением аксессуара и схемой по доступным разъемам. Комплект включает руководство пользователя.

DOBE TNS-19305B

Внешний вид и особенности

Выполнена в корпусе из пластика белого цвета. У него складываемая конструкция, крышка которого выступает в открытом положении упором для размещения консоли.

DOBE TNS-19305B

На крышке кнопка включения с подсветкой. На боковой грани USB-C, используемый для сквозной подачи питания, и HDMI с поддержкой вывода изображения в высоком разрешении.

DOBE TNS-19305B

С противоположной стороны скоростной USB к которому можно будет подключить аксессуары или внешний накопитель.

DOBE TNS-19305B

Сама консоль подключается через USB-С в основании. Установленной стоит устойчиво, не опрокидывается.

Итоги

DOBE TNS-19305B – компактная док-станция для Nintendo Switсh, используемая для вывода изображения на монитор или телевизор, а также подключения аксессуаров. В сравнение с оригинальной она заметно меньше в габаритах и удобнее в эксплуатации.
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Док-станция для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-19305BДок-станция для Nintendo Switch. Обзор DOBE TNS-19305B

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