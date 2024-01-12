Сумка для Nintendo Switch и аксессуаров. Обзор DOBE TNS-2157…

Изучаемая сегодня сумка DOBE TNS-2157 рассчитана на перевозку консоли Nintendo Swtich со всему аксессуарами, контроллером, док-станцией и блоком питания. При чем в ней можно не только безопасно перевозить на дальние расстояния, но и хранить аккуратно в домашних условиях.

Комплектация

Покупатель получает сумку упакованной в транспортировочный пакет с картонным буклетом. В комплект входят наплечный ремень и два органайзера для картриджей.

Внешний вид и особенности

Внешняя поверхность выполнена из плотной ткани с выраженной текстурой. Внутри жесткий каркас, удерживающий форму и защищающий содержимое от физических ударов.

Внешний вид строгий. Выделятся только акцентная вставка с молнией светло-синего цвета. На верхней грани ручка для переноски. Дополнительно к ручке можно с помощью карабинов зафиксировать наплечный ремень с регулируемой длиной.

Внутренний рабочий отсек с отлитыми нишами, рассчитанными на консоль и определенный тип аксессуаров. Здесь есть отсеки для док-станции, грипа, Controller Pro, держателей для джойконов, а также RING FIT.

Шестнадцать картриджей можно хранить в двух органайзерах. Выполнены они из пластика красного цвета.

На внутренней стороне крышки ниша для хранения кабелей и аксессуаров. Закрывается при помощи молнии.

Итоги

DOBE TNS-2157 станет отличным выбором для хранения и перевозки консоли Nintendo Switch и всего набора аксессуаров. Высокое качество исполнения, удобная организация внутреннего пространства, органайзеры для картриджей в комплекте, ручка и наплечный ремень.