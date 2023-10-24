Набор для хранения PS5 VR2 и зарядки контроллеров. Обзор DOBE TP5-2523

В центре внимания комплект DOBE TP5-2523 используемый для хранения шлема виртуальной реальности PS5 VR2 и его контроллеров, а также проведения одновременной зарядки. Здесь в качестве опоры используется сама консоль, не требуя выделения дополнительного места в месте размещения, в отличие от рассмотренной ранее зарядной станции DOBE TP5-2517

Комплектация

Упакована в компактную коробку внутри которой все элементы в дополнительных защитных пакетах. Комплект включает подставку для шлема, два держателя для контроллеров и кабель с магнитными коннекторами.

Внешний вид

Состоит набор из трех элементов, которые нужно будет зафиксировать на верхней грани консоли. Это прозрачный элемент под шлем и два крючка для контроллеров.

Для начала пластину в центр, на всех четырех крепежных лапках есть прорезиненные уплотнители. Предотвращающие смещение после монтажа.

Форма отлита с учетом обеспечения опоры для шлема в нескольких точках. Это регулятор в тыльной части и основание самого шлема. Стоит устойчиво, в центре есть органайзер под интерфейсный кабель.

Крючки для контролеров в наборе DOBE TP5-2523 из белого пластика, ставятся справа и слева на панели консоли. На них они будут подвешиваться.

В комплекте есть кабель с разветвлением, который подключается к разъему на тыльной стороне консоли. Для соединения с ними нужно будет предварительно установить в разъемы магнитные коннекторы.

С помощью него проходит одновременная зарядка двух контроллеров. За счет магнитов его удобно соединять и нет риска повреждения коннекторов. Такой же кабель можно приобрести отдельно, это DOBE TP5-2520.

DOBE TP5-2523 обзор

Итоги