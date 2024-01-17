Защитный чехол для Steam Deck. Обзор DOBE TY-2835

Мы уже рассматривали аксессуары для PlayStation и Nintendo Switch, сегодня же оснастим полезным аксессуаром Steam Deck, набирающий популярность и полюбившийся геймерам. Это защитный чехол DOBE TY-2835, обеспечивающий защиту корпуса от получения царапин и повреждений.

DOBE TY-2835

Комплектация

Покупатель получает его упакованным в коробку из картона, внутри которой находится в защитном пакете.

DOBE TY-2835

Внешний вид и особенности

Выполнен чехол из прозрачного пластика. Жесткий каркас и устойчивость к механическому повреждению.

DOBE TY-2835

Его форма отлита с учетом как самого Steam Deck, так и всех разъемов, кнопок и интерфейсов. Можно обратить внимание что есть и вырезы в районе решеток охлаждения, а также триггеров на задней крышке.

DOBE TY-2835

Устанавливается с небольшим усилием. Прилегает к корпусу плотно, при эксплуатации в руках не сдвигается и не смещается. Есть вырез для свободной установки карты памяти.

DOBE TY-2835

На верхнем торце также отверстия под кнопки, выпускную решетку системы отвода тепла, разъем USB-C.

DOBE TY-2835

Установленным заметно не увеличивает габариты консоли. С лицевой стороны ее не видно. Поверхность приятна тактильно, не скользит.

DOBE TY-2835

DOBE TY-2835 обзор

Итоги

DOBE TY-2835 – стильный чехол из прозрачного пластика для Steam Deck, решающий задачу защиты от появления царапин и повреждений корпуса приставки.
DOBE TY-2835 характеристики и цены
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