Защитный чехол для Steam Deck. Обзор DOBE TY-2835…

Мы уже рассматривали аксессуары для PlayStation и Nintendo Switch, сегодня же оснастим полезным аксессуаром Steam Deck, набирающий популярность и полюбившийся геймерам. Это защитный чехол DOBE TY-2835, обеспечивающий защиту корпуса от получения царапин и повреждений.
Комплектация
Покупатель получает его упакованным в коробку из картона, внутри которой находится в защитном пакете.
Внешний вид и особенности
Выполнен чехол из прозрачного пластика. Жесткий каркас и устойчивость к механическому повреждению.
Его форма отлита с учетом как самого Steam Deck, так и всех разъемов, кнопок и интерфейсов. Можно обратить внимание что есть и вырезы в районе решеток охлаждения, а также триггеров на задней крышке.
Устанавливается с небольшим усилием. Прилегает к корпусу плотно, при эксплуатации в руках не сдвигается и не смещается. Есть вырез для свободной установки карты памяти.
На верхнем торце также отверстия под кнопки, выпускную решетку системы отвода тепла, разъем USB-C.
Установленным заметно не увеличивает габариты консоли. С лицевой стороны ее не видно. Поверхность приятна тактильно, не скользит.
DOBE TY-2835 обзор
Итоги
DOBE TY-2835 – стильный чехол из прозрачного пластика для Steam Deck, решающий задачу защиты от появления царапин и повреждений корпуса приставки.