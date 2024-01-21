Силиконовый чехол для Steam Deck. Обзор DOBE TY-2836…

Steam Deck это носимая консоль, которую можно разместить у себя в рюкзаке и поиграть в любимые игры вне дома или офиса. Но такая частая перевозка может негативно сказаться на внешнем состоянии. Силиконовый чехол DOBE TY-2836 предотвращает износ корпуса и повышает удобство эксплуатации.

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона, на обратной стороне которого описаны особенности исполнения. Внутри находится в защитном пакете.

Внешний вид и особенности

Выполнен чехол из силикона черного цвета. Внешние поверхности софт-тач, хорошее сцепление в руках, но и следы пальцев тоже оставаться будут.

Он закрывает большую часть площади консоли, за исключением дисплея, сенсорных панелей, разъемов и органов управления.

В районе грипов есть ребристые выступы, улучшающие сцепление в руках. Вырезы на вентиляционных решетках не ухудшают температурные режимы работы.

Как и отмечали выше, DOBE TY-2836 не ограничивается и не ухудшается взаимодействие с органами управления. Свободный доступ ко всем разъемам и портам.

DOBE TY-2836 обзор

Итоги

Чехол прилегает к корпусу консоли плотно. При нахождении в руках не смещается.DOBE TY-2836 – простой и надежный вариант для защиты корпуса Steam Deck. Полное сохранение доступа к разъемам и органам управления, хорошее сцепление в руках. Не устроить может подверженность загрязнению следами пальцев, но они легко убираются.