Силиконовый чехол для Steam Deck. Обзор DOBE TY-2836

Steam Deck это носимая консоль, которую можно разместить у себя в рюкзаке и поиграть в любимые игры вне дома или офиса. Но такая частая перевозка может негативно сказаться на внешнем состоянии. Силиконовый чехол DOBE TY-2836 предотвращает износ корпуса и повышает удобство эксплуатации.

DOBE TY-2836

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона, на обратной стороне которого описаны особенности исполнения. Внутри находится в защитном пакете.

DOBE TY-2836

Внешний вид и особенности

Выполнен чехол из силикона черного цвета. Внешние поверхности софт-тач, хорошее сцепление в руках, но и следы пальцев тоже оставаться будут.

DOBE TY-2836

Он закрывает большую часть площади консоли, за исключением дисплея, сенсорных панелей, разъемов и органов управления.

DOBE TY-2836

В районе грипов есть ребристые выступы, улучшающие сцепление в руках. Вырезы на вентиляционных решетках не ухудшают температурные режимы работы.

DOBE TY-2836

Как и отмечали выше, DOBE TY-2836 не ограничивается и не ухудшается взаимодействие с органами управления. Свободный доступ ко всем разъемам и портам.

DOBE TY-2836

Чехол прилегает к корпусу консоли плотно. При нахождении в руках не смещается.

DOBE TY-2836 обзор

Итоги

DOBE TY-2836 – простой и надежный вариант для защиты корпуса Steam Deck. Полное сохранение доступа к разъемам и органам управления, хорошее сцепление в руках. Не устроить может подверженность загрязнению следами пальцев, но они легко убираются.
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