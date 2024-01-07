Яркий противоударный чехол для Nintendo Switch. Обзор DOBE iTNS-1130

Форма корпуса у всех общая. Отличает их компактность, они только незначительно увеличивают габариты в сравнение с самой консолью.
Каркас у чехла из плотного картона, удерживающего форма и амортизирующего возможные удары при падении или перевозке, сохраняя в безопасности консоль. Крышка закрывается при помощи молнии, выполненной в цвет основной части корпуса.
Внутренняя часть крышки с отсеком для мелочевки и аксессуаров с сетчатой стенкой. в промежуточной части мягкий органайзер на десять картриджей. Внутренняя сторона его по габаритам рассчитана на размер дисплея, дополнительно его защищая.
В основании консоль с джойконами фиксируется при помощи двух резиновых ремешков. При наклоне и даже перевороте чехла она будет оставаться в своей нише.