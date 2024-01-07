Яркий противоударный чехол для Nintendo Switch. Обзор DOBE iTNS-1130

Изучаемый сегодня чехол DOBE iTNS-1130 представлен в четырех различных вариантах оформления, как в зависимости от цвета и рисунка. Это компактный вариант для хранения и перевозки консоли Nintendo Switch, а также до 10 картриджей с играми.

DOBE iTNS-1130

Комплектация

Поставляются в блистере с прозрачным пластиком и картонной подложкой. На зону с рисунком дополнительно нанесена прозрачная защитная пленка.

DOBE iTNS-1130

Внешний вид

Два из вариантов оформлены в духе Mario, а два других в аниме стилистике. Есть розовый, синий и красный варианты покраски.

DOBE iTNS-1130

Форма корпуса у всех общая. Отличает их компактность, они только незначительно увеличивают габариты в сравнение с самой консолью.

DOBE iTNS-1130

Каркас у чехла из плотного картона, удерживающего форма и амортизирующего возможные удары при падении или перевозке, сохраняя в безопасности консоль. Крышка закрывается при помощи молнии, выполненной в цвет основной части корпуса.

DOBE iTNS-1130

Внутренняя часть крышки с отсеком для мелочевки и аксессуаров с сетчатой стенкой. в промежуточной части мягкий органайзер на десять картриджей. Внутренняя сторона его по габаритам рассчитана на размер дисплея, дополнительно его защищая.

DOBE iTNS-1130

В основании консоль с джойконами фиксируется при помощи двух резиновых ремешков. При наклоне и даже перевороте чехла она будет оставаться в своей нише.

DOBE iTNS-1130

DOBE iTNS-1130 обзор

Итоги

DOBE iTNS-1130 – противоударный чехол для Nintendo Switch с интересным внешним исполнением. Хорошее качество исполнения, органайзер для картриджей, дополнительная фиксация консоли внутри чехла.
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