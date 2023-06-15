Обзор DUNOBIL LUFT UNI PRO. Беспроводной шинный компрессор…

Комплект включает USB-кабель, адаптер питания в прикуриватель, четыре вида насадок, шланг для насоса, руководство пользователя и гарантийный талон.
На лицевую сторону компрессора выведен дисплей с белой подсветкой. На экране в виде пикторгамы отображается текущий режим работы, давление в камере и целевое, единица измерения.
Информация с экрана хорошо читается в дневное и ночное время. Есть несколько единиц измерения давления, они переключаются как автоматически при смене режима, так и можно изменить вручную.
Управление идет с помощью пяти механических кнопок, иконки на которые нанесены с помощью гравировки. Не будет проблем со стиранием и износом в ходе длительной эксплуатации.
Из нововведений у DUNOBIL LUFT UNI PRO, которую мы не встречали ранее при изучении компрессоров этого производителя, отметим зону со светодиодной подсветкой вдоль всей боковой грани. Для нее есть несколько режимов работы, это мигание со сменой цветов, имитирующих мигалку, а также свечение белым светом, которое будет полезно для подсвечивания рабочей зоны в ночное время.
На верхней грани USB-разъем, используемый для зарядки носимых устройств в режиме PowerBank, светодиодный фонарик и винтовое отверстие для установки комплектного шланга насоса.
В основании USB-C и круглое гнездо для комплектного адаптера, подключаемого в прикуриватель. Оба вида разъема могут использоваться для восстановления заряда встроенной батареи.
Шланг длиной 20 сантиметров с быстронакидным металлическим наконечником. Есть дополнительная защитная нейлоновая оплетка.
В комплекте с DUNOBIL LUFT UNI PRO идут четыре вида насадок для спортивного инвентаря, мячей, колес велосипедов.
Производительность составляет 34.2 литра в минуту. Максимальное давление до 150 PSI. Мы спустили колесо 18 диаметра до 1.07 и установив целевое давление 2.15, включили и замерили время, которое затрачивает компрессор для его набора. На это ушло 3 минуты, темп набора и шум во время работы можно оценить в отдельном ролике.
Есть четыре разных режима работы: автомобиль, мотоцикл, велосипед и мячи. При выборе режима меняется изначально рекомендованный уровень давления, который можно как увеличить, так и уменьшить. Для удобства предлагается переключение между четырьмя разными единицами измерения: Psi, Bar, Kpa, Кг/см2.