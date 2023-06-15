Обзор DUNOBIL LUFT UNI PRO. Беспроводной шинный компрессор…

Стартовал сезон самокатов, велосипедов и мотоциклов, всю эту технику с автомобилями объединяет общая проблема связанная с внезапными проколами колеса и необходимость контроля давления. Изучаемый сегодня портативный компрессор DUNOBIL LUFT UNI PRO решает не только эти задачи, но и обслуживать спортивный инвентарь, а также использовать для зарядки смартфона и других носимых аксессуаров.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам. Внутри компрессор и все комплектующие зафиксирован в пенную подложку, предотвращающую тряску и повреждения при транспортировке.

DUNOBIL LUFT UNI PRO обзор

Внешний вид

Комплект включает USB-кабель, адаптер питания в прикуриватель, четыре вида насадок, шланг для насоса, руководство пользователя и гарантийный талон.Корпус выполнен из пластика черного цвета с преимущественно матовым покрытием. Габариты и форма подобраны оптимально, как для возможности свободно разместить в бардачке автомобиля, так и поместив в сумке на раме велосипеда.

На лицевую сторону компрессора выведен дисплей с белой подсветкой. На экране в виде пикторгамы отображается текущий режим работы, давление в камере и целевое, единица измерения.

Информация с экрана хорошо читается в дневное и ночное время. Есть несколько единиц измерения давления, они переключаются как автоматически при смене режима, так и можно изменить вручную.

Управление идет с помощью пяти механических кнопок, иконки на которые нанесены с помощью гравировки. Не будет проблем со стиранием и износом в ходе длительной эксплуатации.

Из нововведений у DUNOBIL LUFT UNI PRO, которую мы не встречали ранее при изучении компрессоров этого производителя, отметим зону со светодиодной подсветкой вдоль всей боковой грани. Для нее есть несколько режимов работы, это мигание со сменой цветов, имитирующих мигалку, а также свечение белым светом, которое будет полезно для подсвечивания рабочей зоны в ночное время.

На верхней грани USB-разъем, используемый для зарядки носимых устройств в режиме PowerBank, светодиодный фонарик и винтовое отверстие для установки комплектного шланга насоса.

В основании USB-C и круглое гнездо для комплектного адаптера, подключаемого в прикуриватель. Оба вида разъема могут использоваться для восстановления заряда встроенной батареи.

Шланг длиной 20 сантиметров с быстронакидным металлическим наконечником. Есть дополнительная защитная нейлоновая оплетка.

Тесты

В комплекте с DUNOBIL LUFT UNI PRO идут четыре вида насадок для спортивного инвентаря, мячей, колес велосипедов.Мы разобрали его изучив внутреннее исполнение. В этом портативном компрессоре используется надежный медный цилиндр и металлический поршень. Также можно обратить внимание что объем в 6000 мАч здесь набран распространённым типом аккумулятором 18650. Печатная плата с аккуратной пайкой, сделано все добротно. Есть защиты от перегрузки, короткого замыкания и перезаряда.

Тест DUNOBIL LUFT UNI PRO с 18-дюймовым колесом

Производительность составляет 34.2 литра в минуту. Максимальное давление до 150 PSI. Мы спустили колесо 18 диаметра до 1.07 и установив целевое давление 2.15, включили и замерили время, которое затрачивает компрессор для его набора. На это ушло 3 минуты, темп набора и шум во время работы можно оценить в отдельном ролике.Полного заряда аккумулятора при этом будет с запасом хватать на полное накачивание всех четырех 18 дюймовых колес. Отметим простоту работу и весомый плюс в свободном перемещении, не ограниченном длиной кабеля питания, как в моделях с классическим исполнением.

Есть четыре разных режима работы: автомобиль, мотоцикл, велосипед и мячи. При выборе режима меняется изначально рекомендованный уровень давления, который можно как увеличить, так и уменьшить. Для удобства предлагается переключение между четырьмя разными единицами измерения: Psi, Bar, Kpa, Кг/см2.

Итоги

DUNOBIL LUFT UNI PRO – универсальный беспроводной компрессор, оснащенный качественными компонентами с высоким ресурсом службы и аккумулятором с емкостью 6000 мАч. Зарядка через USB-C или с помощью адаптера прикуривателя, информативный дисплей, яркая подсветка с несколькими режимами работы, четыре насадки в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".