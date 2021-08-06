Обзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарика

В прошлом месяце мы проводили тестирование пуско-зарядного устройства DUNOBIL STROM MINI, позволяющего запустить не только двигатель, но и эксплуатировать в качестве внешней батарейки. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки, в центре внимания будет DUNOBIL STROM LICHT.

DUNOBIL STROM LICHT

Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей.

Комплектация

Укомплектовано в коробку из плотного картона с традиционным оформлением. На боковой ее грани описаны ключевые особенности.

DUNOBIL STROM LICHT

Внутри все собрано в жесткий кейс, который можно будет использовать в дальнейшем для хранения комплектующих и самого пуско-зарядного устройства.

DUNOBIL STROM LICHT

Комплект включает клеммы с контроллером, адаптер в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон, мягкий чехол.

Внешний вид

Выполнен корпус в формате традиционного фонарика. Выполнен из износоустойчивого пластика.

DUNOBIL STROM LICHT

Корпус неразборный. На боковой грани под резиновой заглушкой расположены гнездо для комплектных клемм, полноразмерный USB, microUSB и механический тумблер питания.

DUNOBIL STROM LICHT

Порт EC5 поддерживает ток 12V до 600А и 16V в пике. Клеммы сопровождаются встроенным контроллером.

DUNOBIL STROM LICHT

На нем выведены индикаторы, отражающие наличие ошибки подключения и текущий рабочий статус.

DUNOBIL STROM LICHT

Отдельная клавиша для включения фонарика и изменения режимов его работы. Рядом светодиодный индикатор, отражающий оставшийся заряд батареи.

DUNOBIL STROM LICHT

Фонарик яркий. Светит концентрированным пучком на большом расстоянии. Помимо постоянного свечения есть пульсация.

DUNOBIL STROM LICHT

Может быть полезно, если машина заводится в ночное время или нужно обеспечить безопасную аварийную парковку на трассе. Также фонарик можно будет использовать и по прямому назначению.

DUNOBIL STROM LICHT

Он светодиодный, мощность 8 Вт. Полного заряда DUNOBIL STROM LICHT хватает до 11 часов постоянной работы.

Тесты

Для запуска двигателя при разрядившемся аккумуляторе необходимо подсоединить клеммы к пуско-зарядному устройству. Они имеют соответствующую цветовую маркировку. После этого включается устройство и можно приступать к запуску двигателя.

DUNOBIL STROM LICHT

Рассчитана эта модель на бензиновые двигатели с объемом до 6 литров и дизельные двигатели до 2 литров. Запуск проходит корректно. После запуска устройство отсоединяется от аккумулятора.

DUNOBIL STROM LICHT

Предусмотрено несколько ступеней защиты, включая перегрузку, короткое замыкание и глубокую разрядку. Заявлен ресурс на 1000 циклов заряда/разряда с амортизацией емкости около 70%.

DUNOBIL STROM LICHT

Также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для зарядки смартфонов, планшетов и носимых устройств. Выходной USB с 5V 2.1A. Емкость 8000 мАч. В среднем хватает на 2 полных цикла зарядки смартфона.

Итоги

DUNOBIL STROM LICHT – пуско-зарядное устройство, которое будет полезно и между сеансами аварийного запуска двигателя автомобиля. Яркий фонарик с несколькими режимами работы, зарядка носимых устройств. Хорошая стартовая комплектация и высокое качество исполнения.
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