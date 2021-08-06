Обзор DUNOBIL STROM LICHT. Пуско-зарядное устройство в формате фонарика

Рекомендованная стоимость составляет 6 990 рублей.
Внутри все собрано в жесткий кейс, который можно будет использовать в дальнейшем для хранения комплектующих и самого пуско-зарядного устройства.
Комплект включает клеммы с контроллером, адаптер в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон, мягкий чехол.
Корпус неразборный. На боковой грани под резиновой заглушкой расположены гнездо для комплектных клемм, полноразмерный USB, microUSB и механический тумблер питания.
Порт EC5 поддерживает ток 12V до 600А и 16V в пике. Клеммы сопровождаются встроенным контроллером.
На нем выведены индикаторы, отражающие наличие ошибки подключения и текущий рабочий статус.
Отдельная клавиша для включения фонарика и изменения режимов его работы. Рядом светодиодный индикатор, отражающий оставшийся заряд батареи.
Фонарик яркий. Светит концентрированным пучком на большом расстоянии. Помимо постоянного свечения есть пульсация.
Может быть полезно, если машина заводится в ночное время или нужно обеспечить безопасную аварийную парковку на трассе. Также фонарик можно будет использовать и по прямому назначению.
Он светодиодный, мощность 8 Вт. Полного заряда DUNOBIL STROM LICHT хватает до 11 часов постоянной работы.
Рассчитана эта модель на бензиновые двигатели с объемом до 6 литров и дизельные двигатели до 2 литров. Запуск проходит корректно. После запуска устройство отсоединяется от аккумулятора.
Предусмотрено несколько ступеней защиты, включая перегрузку, короткое замыкание и глубокую разрядку. Заявлен ресурс на 1000 циклов заряда/разряда с амортизацией емкости около 70%.
Также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для зарядки смартфонов, планшетов и носимых устройств. Выходной USB с 5V 2.1A. Емкость 8000 мАч. В среднем хватает на 2 полных цикла зарядки смартфона.