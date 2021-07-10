Обзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройство

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей.
Упакован в традиционную коробку из плотного картона, на боковую сторону которой нанесены ключевые особенности. Комплект включает блок с клеммами, адаптер в прикуриватель, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Такая форма позволяет брать с собой его в кармане куртки или разместить в бардачке автомобиля. Мы за время тестирования брали его с собой.
На боковой его грани выведен полноразмерный USB. Восстановление заряда проходит через USB-C, выбран наиболее актуальный формат разъема, часто встречаемый у смартфонов.
В центре светодиодный фонарик. С помощью него можно будет подсветить пространство под капотом или в труднодоступных участках салона автомобиля.
Под резиновой заглушкой скрываются контакты под комплектные клеммы. Комплектные идут с встроенным контроллером.
Выведенные на нем индикаторы отображают текущее рабочее состояние и правильность подключения клемм. Медные контакты и широкое сечение кабеля.
Дополнительно на корпусе выведена механическая кнопка управления и группа индикаторов, отображающих оставшийся заряд батареи.
Есть несколько ступеней защиты, предотвращающих разрядку и короткое замыкание. Сам производитель заявляет о 1000 циклах разряда/заряда. При продолжительной нагрузке корпус пуско-зарядного устройства заметно не нагревался.
Также за время тестирования использовался для зарядки смартфона. В среднем хватает на 2 полных цикла зарядки смартфона.