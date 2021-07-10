Обзор DUNOBIL STROM MINI. Компактное пуско-зарядное устройство

Несмотря на то, что холодное время прошло и вместе с ним частые проблемы, связанные с запуском двигателя, актуальность пуско-зарядных устройств не теряется и в летнее время. Хотя тестируемый сегодня DUNOBIL STROM MINI помимо запуска автомобиля при разряженном аккумуляторе, может использоваться также для зарядки носимых устройств, включая смартфоны и планшеты.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 4 990 рублей.

Упакован в традиционную коробку из плотного картона, на боковую сторону которой нанесены ключевые особенности. Комплект включает блок с клеммами, адаптер в прикуриватель, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из черного пластика. По габаритам он немногим больше смартфона.

Такая форма позволяет брать с собой его в кармане куртки или разместить в бардачке автомобиля. Мы за время тестирования брали его с собой.

На боковой его грани выведен полноразмерный USB. Восстановление заряда проходит через USB-C, выбран наиболее актуальный формат разъема, часто встречаемый у смартфонов.

В центре светодиодный фонарик. С помощью него можно будет подсветить пространство под капотом или в труднодоступных участках салона автомобиля.

Под резиновой заглушкой скрываются контакты под комплектные клеммы. Комплектные идут с встроенным контроллером.

Выведенные на нем индикаторы отображают текущее рабочее состояние и правильность подключения клемм. Медные контакты и широкое сечение кабеля.

Тесты

Дополнительно на корпусе выведена механическая кнопка управления и группа индикаторов, отображающих оставшийся заряд батареи.Оснащён DUNOBIL STROM MINI полимерно-литиевым аккумулятором с емкостью 8000 мАч. Выход на клеммы поддерживает ток 12В c пиком до 16В (от 200 до 600 А). С помощью него можно запускать бензиновый двигатель объемом до 6 литров и дизельный до 2 литров. Мы заводили автомобиль Lada Granta с разряженным аккумулятором. Старт двигателя проходил корректно.

Есть несколько ступеней защиты, предотвращающих разрядку и короткое замыкание. Сам производитель заявляет о 1000 циклах разряда/заряда. При продолжительной нагрузке корпус пуско-зарядного устройства заметно не нагревался.

Также за время тестирования использовался для зарядки смартфона. В среднем хватает на 2 полных цикла зарядки смартфона.

Итоги

DUNOBIL STROM MINI полезный аксессуар для любого автомобилиста, позволяющий в экстренных ситуациях или при сильных морозах завести бензиновый или дизельный двигатель. При этом его же можно брать с собой в поездки или на природу для зарядки смартфонов и других носимых устройств.