Обзор DUNOBIL STROM WIRELESS. Пуско-зарядное устройство с Qi и QC 3.0

Основной причиной проблем при запуске двигателя внутреннего сгорания является износ аккумулятора и его разрядка. Это касается как автомобилей, так и другого типа техники, например, квадроциклов, мотоциклов и скутеров. Тестируемый сегодня автомобильный пауэрбанк DUNOBIL STROM WIRELESS позволит запустить бензиновый двигатель объемом до 5 литров и дизельный до 2 литров.

Комплектация

Он же поддерживает беспроводную зарядку Qi и может использоваться для зарядки носимых устройств. Средняя стоимость составляет 8500 рублей.

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с традиционным для этого производителя оформлением. Комплект включает контроллер с клеммами, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе, по габаритам сопоставимым с пауэрбанком. Такое исполнение позволяет эксплуатировать его не только для запуска двигателя.

Карманный вариант исполнения внешнего аккумулятора, который можно брать с собой в поездки, а также подзарядки смартфона вне дома.

Тут есть как традиционный вариант с проводной зарядкой смартфона, так и беспроводной. Зона с Qi-зарядкой отмечена на крышке.

Выше нее расположена кнопка включения питания, а также дисплей с выводом индикации заряда батареи.

На боковом торце два USB выхода, используемых для зарядки носимой электроники, LED-фонарик и USB-C, задействуемый для проведения восстановления заряда внешней батарейки.

Под защитной заглушкой расположены контакты для подключения комплектного контроллера с клеммами, окрашенными соответственно полярности. Подключается по мере необходимости.

Тесты

Внешние поверхности матовые DUNOBIL STROM WIRELESS, не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью. Форма у корпуса удобная.Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Этого заряда хватает на несколько запусков двигателя. Поддерживаются большинство моторной техники с объемом двигателя до пяти литров и дизельные до двух литров. В пике выдает до 600А. Для запуска автомобиля с разрядившемся аккумулятором нужно открыть капот, подключить контроллер с клеммами и соединить их с соответствующими на автомобильном аккумуляторе.

Садимся в салон и запускаем двигатель. После этого можно отсоединить пуско-зарядное устройство. Эксплуатировать можно в температурном диапазоне от -20 до +60 градусов.

Безопасное использование обеспечивает встроенная защита от короткого замывания, перегрева, низкого напряжения на выходе и обратного заряда генератора. С помощью встроенного фонаря можно будет подсветить зону под капотом.

С помощью него можно заряжать смартфоны, планшеты и другую носимую электронику. Один из двух USB-разъемов поддерживает Quick Charge 3.0, сокращая время, требуемое на проведение цикла зарядки.

Беспроводную зарядку мы проверяли с iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Работала корректно. Размещенный телефон на крышке не соскальзывает. При продолжительной нагрузке заметно не нагревается.

Итоги

Восстановление заряда самого пуско-зарядного устройства проходит через актуальный USB-C. Поэтому в поездку можно будет не брать дополнительный кабель, используя тот что обычно используется со смартфоном.DUNOBIL STROM WIRELESS – эффективно решает задачу аварийного запуска бензинового и дизельного двигателя разного типа моторной техники. При этом компактные габариты дают возможность использовать его повседневной эксплуатации, заряжая носимую электронику при помощи кабеля или зоны с Qi. Проблем и сбоев в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".