Обзор DUNOBIL STROM WIRELESS. Пуско-зарядное устройство с Qi и QC 3.0

Он же поддерживает беспроводную зарядку Qi и может использоваться для зарядки носимых устройств. Средняя стоимость составляет 8500 рублей.
Поставляется упакованным в коробку из плотного картона с традиционным для этого производителя оформлением. Комплект включает контроллер с клеммами, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Карманный вариант исполнения внешнего аккумулятора, который можно брать с собой в поездки, а также подзарядки смартфона вне дома.
Тут есть как традиционный вариант с проводной зарядкой смартфона, так и беспроводной. Зона с Qi-зарядкой отмечена на крышке.
Выше нее расположена кнопка включения питания, а также дисплей с выводом индикации заряда батареи.
На боковом торце два USB выхода, используемых для зарядки носимой электроники, LED-фонарик и USB-C, задействуемый для проведения восстановления заряда внешней батарейки.
Под защитной заглушкой расположены контакты для подключения комплектного контроллера с клеммами, окрашенными соответственно полярности. Подключается по мере необходимости.
Внешние поверхности матовые DUNOBIL STROM WIRELESS, не подвержены загрязнению следами пальцев и пылью. Форма у корпуса удобная.
Садимся в салон и запускаем двигатель. После этого можно отсоединить пуско-зарядное устройство. Эксплуатировать можно в температурном диапазоне от -20 до +60 градусов.
Безопасное использование обеспечивает встроенная защита от короткого замывания, перегрева, низкого напряжения на выходе и обратного заряда генератора. С помощью встроенного фонаря можно будет подсветить зону под капотом.
С помощью него можно заряжать смартфоны, планшеты и другую носимую электронику. Один из двух USB-разъемов поддерживает Quick Charge 3.0, сокращая время, требуемое на проведение цикла зарядки.
Беспроводную зарядку мы проверяли с iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Работала корректно. Размещенный телефон на крышке не соскальзывает. При продолжительной нагрузке заметно не нагревается.
Восстановление заряда самого пуско-зарядного устройства проходит через актуальный USB-C. Поэтому в поездку можно будет не брать дополнительный кабель, используя тот что обычно используется со смартфоном.