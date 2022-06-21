Обзор DeepCool MG510. Беспроводная игровая мышка с точным сенсором

Мы продолжаем изучать игровую периферию Deepcool и сегодня в центре внимания будет MG510 с беспроводным способом подключения. Из особенностей отмечаются высокая разрешающая способность установленного сенсора, микропереключатели с высоким ресурсом службы, программное обеспечение для детальных настроек и управляемая подсветка.

Комплектация

Приобрести эту мышку можно в среднем за 6999 рублей.Упакована в коробку с изображением устройства, с характеристиками можно будет ознакомиться, изучив информацию на сводной таблице, нанесенной на обратной стороне коробки.

DeepCool MG510 обзор

Внешний вид

Комплект ее включает интерфейсный кабель, адаптер подключения, переходник с USB-A на USB-C, руководство пользователя.Выполнена в корпусе симметричной формы из пластика черного цвета. Внешние поверхности у нее матовые.

Как и у рассмотренной ранее DeepCool MG350, в оформлении применено сочетание черного и синего цветов. Выдержанный стиль и плавность линий.

Есть несколько зон со светодиодной подсветкой. Это логотип бренда на спинке, вставка на нижней грани спинки и периметр.

Управляются все зоны общей группы. Поддерживается выбор из предустановленных эффектов или статичный цвет из палитры RGB.

Также подсветка связывается с уровнем чувствительности сенсора. Наглядно и информативно.

Колесико прокрутки с накладкой, выполненной из резины. Есть текстурные горизонтальные выступы. Вращается с хорошо различимыми тактильными отсечками.

За колесиком находится кнопка, отвечающая за переключение между уровнями чувствительности сенсора. Есть возможность изменить и настроить количество уровней самостоятельно.

Оснащена DeepCool MG510 переключателями OMRON с ресурсом службы 20 миллионов кликов. Нажимаются с мягким щелчком. Основные клавиши с углублением в центре.

Боковые грани заужены. Есть накладки с выступом в виде сетки треугольной формы. Есть две программируемые клавиши.

На основании две ножки скольжения. Центральную часть занимает наклейка с техническими данными.

Здесь же скрывается механический тумблер питания, кнопки изменения частоты сенсора, сброса настроек чувствительности сенсора. Тумблер помимо общего выключения питания имеет и третье положение, используемое для выключения подсветки. Актуально для увеличения времени автономной работы.

На передней грани разъем USB-C. Он выполняет две задачи: проведение сеанса зарядки и эксплуатации в беспроводном режиме работы.

Софт

Комплектуется DeepCool MG510 кабелем с нейлоновой оплеткой. Длина 1.8 метра, он мягкий. Дополнительно предусмотрели переходник на полноразмерный USB, с помощью которого адаптер подключения располагается на расстоянии от системного блока, сокращая дистанцию и возможные задержки.Для нее доступна утилита управления. Интерфейс ее полностью локализован под русскоязычных пользователей. Настройки можно распределять между профилями.

В окне выводится информация по текущему уровню заряда аккумулятора. Меняются действия для шести кнопок, скорость опроса сенсора. В нижней зоне ведется управление работающей подсветкой.

Есть готовый набор действий, включающий горячие команды в играх и софте.

Задаются до семи уровней чувствительности сенсора. Каждому присваивается свой цвет. Есть возможность сократить количество отсечек.

Изменение чувствительности колесика прокрутки, скорости прокрутки и двойного нажатия.

Тесты

Редактор макросов. Записанные редактируются. Есть изменение времени нажатия и отпускания кнопок, корректировка времени циклов.

Форма корпуса эргономичная. Подходит под различные типы хвата, включая ладонный. Длина корпуса 124 мм. Весит 83 грамма без учета кабеля. Вес хорошо сбалансирован, в руке лежит удобно. С ней мы играли в Escape from Tarkov и обновленные версии Resident Evil 2/3.

Оснащается сенсором с максимальным уровнем чувствительности до 19000 DPI. Это PixArt PAW3970 с высокой точностью. Работал без срывов, в шутере давал хорошую кучность и точность стрельбы. Заметных задержек при работе в беспроводном режиме замечено не было.

Скользит по коврику легко. Движения контролируемы во всех направлениях. Отсутствие кабеля положительно влияет на удобство и эргономику.

За автономную работу в ней отвечает аккумулятор с емкостью 700 мАч. С работающей подсветкой и ежедневной эксплуатацией хватает на 1 неделю. Эксплуатацию можно совместить с зарядкой. При приближении разрядки загорается индикатор на спинке.

Итоги

DeepCool MG510 – беспроводная мышка с точным оптическим сенсором. Хороший вариант как для игр, требующих быстрой реакции, так и рутинного выполнения рабочих задач. Программное обеспечение с русской локализацией, дополнительные клавиши под действия и макросы, легкий вес, длительное время автономной работы, управляемая подсветка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".