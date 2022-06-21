Обзор DeepCool MG510. Беспроводная игровая мышка с точным сенсором

Мы продолжаем изучать игровую периферию Deepcool и сегодня в центре внимания будет MG510 с беспроводным способом подключения. Из особенностей отмечаются высокая разрешающая способность установленного сенсора, микропереключатели с высоким ресурсом службы, программное обеспечение для детальных настроек и управляемая подсветка.

DeepCool MG510

Приобрести эту мышку можно в среднем за 6999 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением устройства, с характеристиками можно будет ознакомиться, изучив информацию на сводной таблице, нанесенной на обратной стороне коробки.

DeepCool MG510

Комплект ее включает интерфейсный кабель, адаптер подключения, переходник с USB-A на USB-C, руководство пользователя.

DeepCool MG510 обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе симметричной формы из пластика черного цвета. Внешние поверхности у нее матовые.

DeepCool MG510

Как и у рассмотренной ранее DeepCool MG350, в оформлении применено сочетание черного и синего цветов. Выдержанный стиль и плавность линий.

DeepCool MG510

Есть несколько зон со светодиодной подсветкой. Это логотип бренда на спинке, вставка на нижней грани спинки и периметр.

DeepCool MG510

Управляются все зоны общей группы. Поддерживается выбор из предустановленных эффектов или статичный цвет из палитры RGB.

DeepCool MG510

Также подсветка связывается с уровнем чувствительности сенсора. Наглядно и информативно.

DeepCool MG510

Колесико прокрутки с накладкой, выполненной из резины. Есть текстурные горизонтальные выступы. Вращается с хорошо различимыми тактильными отсечками.

DeepCool MG510

За колесиком находится кнопка, отвечающая за переключение между уровнями чувствительности сенсора. Есть возможность изменить и настроить количество уровней самостоятельно.

DeepCool MG510

Оснащена DeepCool MG510 переключателями OMRON с ресурсом службы 20 миллионов кликов. Нажимаются с мягким щелчком. Основные клавиши с углублением в центре.

DeepCool MG510

Боковые грани заужены. Есть накладки с выступом в виде сетки треугольной формы. Есть две программируемые клавиши.

DeepCool MG510

На основании две ножки скольжения. Центральную часть занимает наклейка с техническими данными.

DeepCool MG510

Здесь же скрывается механический тумблер питания, кнопки изменения частоты сенсора, сброса настроек чувствительности сенсора. Тумблер помимо общего выключения питания имеет и третье положение, используемое для выключения подсветки. Актуально для увеличения времени автономной работы.

DeepCool MG510

На передней грани разъем USB-C. Он выполняет две задачи: проведение сеанса зарядки и эксплуатации в беспроводном режиме работы.

DeepCool MG510

Комплектуется DeepCool MG510 кабелем с нейлоновой оплеткой. Длина 1.8 метра, он мягкий. Дополнительно предусмотрели переходник на полноразмерный USB, с помощью которого адаптер подключения располагается на расстоянии от системного блока, сокращая дистанцию и возможные задержки.

Софт

Для нее доступна утилита управления. Интерфейс ее полностью локализован под русскоязычных пользователей. Настройки можно распределять между профилями.

DeepCool MG510

В окне выводится информация по текущему уровню заряда аккумулятора. Меняются действия для шести кнопок, скорость опроса сенсора. В нижней зоне ведется управление работающей подсветкой.

DeepCool MG510

Есть готовый набор действий, включающий горячие команды в играх и софте.

DeepCool MG510

Задаются до семи уровней чувствительности сенсора. Каждому присваивается свой цвет. Есть возможность сократить количество отсечек.

DeepCool MG510

Изменение чувствительности колесика прокрутки, скорости прокрутки и двойного нажатия.

DeepCool MG510

Редактор макросов. Записанные редактируются. Есть изменение времени нажатия и отпускания кнопок, корректировка времени циклов.

Тесты

DeepCool MG510

Форма корпуса эргономичная. Подходит под различные типы хвата, включая ладонный. Длина корпуса 124 мм. Весит 83 грамма без учета кабеля. Вес хорошо сбалансирован, в руке лежит удобно. С ней мы играли в Escape from Tarkov и обновленные версии Resident Evil 2/3.

DeepCool MG510

Оснащается сенсором с максимальным уровнем чувствительности до 19000 DPI. Это PixArt PAW3970 с высокой точностью. Работал без срывов, в шутере давал хорошую кучность и точность стрельбы. Заметных задержек при работе в беспроводном режиме замечено не было.

DeepCool MG510

Скользит по коврику легко. Движения контролируемы во всех направлениях. Отсутствие кабеля положительно влияет на удобство и эргономику.

DeepCool MG510

За автономную работу в ней отвечает аккумулятор с емкостью 700 мАч. С работающей подсветкой и ежедневной эксплуатацией хватает на 1 неделю. Эксплуатацию можно совместить с зарядкой. При приближении разрядки загорается индикатор на спинке.

DeepCool MG510

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepCool MG510 – беспроводная мышка с точным оптическим сенсором. Хороший вариант как для игр, требующих быстрой реакции, так и рутинного выполнения рабочих задач. Программное обеспечение с русской локализацией, дополнительные клавиши под действия и макросы, легкий вес, длительное время автономной работы, управляемая подсветка.
DeepCool MG510 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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