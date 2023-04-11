Обзор DeepCool PQ850M. Тесты блока питания…

Упакован в коробку из экокартона с логотипом бренда, изображением блока питания. Комплект включает силовой кабель, модульные кабели, нейлоновые стяжки, стартер для блока питания для тестов без материнской платы, руководство пользователя и гарантийный талон.
На верхней крышке вентиляционная решетка с ячейками квадрантной формы. Отдельного доступа к вентилятору конструкцией не предусмотрено.
На основании нанесена наклейка с таблицей, согласно которой линия 12V идет с мощностью 840 Ватт и 70А, линии 3.3V и 5V – 100 Вт по 20А. На ней же логотип сертификата 80 Plus Gold.
Тыльная стенка помимо традиционного гнезда под кабель питания и тумблера, включает кнопку включения гибридного режима работы для системы вентиляции. В зависимости от ее положения будет активен режим с автоматическим отключением вентилятора. Стиль исполнения вентиляционной решетки на этой стенке схож с верхней.
Разъемы для подключения питания у DeepCool PQ850M сгруппированы по типу и подписаны.
В комплекте идут кабели с плоским исполнением, что упростит укладку внутри корпуса. Общий набор включает следующий набор: 20+4 ATX, два 4+4 СPU, три 6+2 PCIe, десять SATA, пять MOLEX.
Основной конденсатор 400V 680мКф, в схемотехнике используются японские Nippon Chemicon и твердотельные конденсаторы.
Отвод тепла осуществляет вентилятор HongHua HA1225H12F-Z типоразмера 120 мм со скоростью вращения 2200 оборотов в минуту.
|Данные
|150W
|29
|450W
|34
|850W
|38
|Данные
|150W
|87
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|93
|650W
|91
|850W
|90
|150W
|450W
|850W
|12
|12,09
|12,1
|12,08
|5
|5.04
|5.39
|5.02
|3,33
|3.33
|3.32
|3.32