Обзор DeepCool PQ850M. Тесты блока питания…

Серия блоков питания DeepCool PQ-M включает модели с мощностью от 650 до 1000 Вт. Особенностью этой серии является платформа Seasonic, полностью модульный способ подключения кабелей, компактные габариты со 120 мм вентилятором, многоуровневая защита и 10-летняя гарантия. На основе изучаемого сегодня DeepCool PQ850M мы собрали игровую систему и сегодня рассмотрим его детально.

Комплектация

Упакован в коробку из экокартона с логотипом бренда, изображением блока питания. Комплект включает силовой кабель, модульные кабели, нейлоновые стяжки, стартер для блока питания для тестов без материнской платы, руководство пользователя и гарантийный талон.

DeepCool PQ850M обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Габариты 140х150х86 мм, обеспечивающие широкую совместимость с разными корпусами.

На верхней крышке вентиляционная решетка с ячейками квадрантной формы. Отдельного доступа к вентилятору конструкцией не предусмотрено.

На основании нанесена наклейка с таблицей, согласно которой линия 12V идет с мощностью 840 Ватт и 70А, линии 3.3V и 5V – 100 Вт по 20А. На ней же логотип сертификата 80 Plus Gold.

Тыльная стенка помимо традиционного гнезда под кабель питания и тумблера, включает кнопку включения гибридного режима работы для системы вентиляции. В зависимости от ее положения будет активен режим с автоматическим отключением вентилятора. Стиль исполнения вентиляционной решетки на этой стенке схож с верхней.

Разъемы для подключения питания у DeepCool PQ850M сгруппированы по типу и подписаны.

В комплекте идут кабели с плоским исполнением, что упростит укладку внутри корпуса. Общий набор включает следующий набор: 20+4 ATX, два 4+4 СPU, три 6+2 PCIe, десять SATA, пять MOLEX.

Оснащение

Платформа Seasonic FOCUS с LLC-топологией и раздельной стабилизацией напряжения. Входная группа включает CY- и CX-конденсаторы, синфазные дроссели, варистор.

Основной конденсатор 400V 680мКф, в схемотехнике используются японские Nippon Chemicon и твердотельные конденсаторы.

Отвод тепла осуществляет вентилятор HongHua HA1225H12F-Z типоразмера 120 мм со скоростью вращения 2200 оборотов в минуту.

Тесты

Тесты

Уровень шума

Данные 150W 29 450W 34 850W 38

КПД

Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.

Данные 150W 87 250W 91 350W 92 500W 93 650W 91 850W 90

Уровень напряжения на линиях

150W 450W 850W 12 12,09 12,1 12,08 5 5.04 5.39 5.02 3,33 3.33 3.32 3.32

Итоги

DeepCool PQ850M – надежный, тихий и высокопроизводительный блок питания для топовых игровых и рабочих систем. Полностью съемные кабели, аккуратное внешнее исполнение, актуальный набор разъемов, 10-летняя гарантия. При этом он дешевле моделей на этой же платформе от конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".