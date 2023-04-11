Обзор DeepCool PQ850M. Тесты блока питания

Серия блоков питания DeepCool PQ-M включает модели с мощностью от 650 до 1000 Вт. Особенностью этой серии является платформа Seasonic, полностью модульный способ подключения кабелей, компактные габариты со 120 мм вентилятором, многоуровневая защита и 10-летняя гарантия. На основе изучаемого сегодня DeepCool PQ850M мы собрали игровую систему и сегодня рассмотрим его детально.

DeepCool PQ850M

Комплектация

DeepCool PQ850M

Упакован в коробку из экокартона с логотипом бренда, изображением блока питания. Комплект включает силовой кабель, модульные кабели, нейлоновые стяжки, стартер для блока питания для тестов без материнской платы, руководство пользователя и гарантийный талон.

DeepCool PQ850M

DeepCool PQ850M обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Габариты 140х150х86 мм, обеспечивающие широкую совместимость с разными корпусами.

DeepCool PQ850M

На верхней крышке вентиляционная решетка с ячейками квадрантной формы. Отдельного доступа к вентилятору конструкцией не предусмотрено.

DeepCool PQ850M

На основании нанесена наклейка с таблицей, согласно которой линия 12V идет с мощностью 840 Ватт и 70А, линии 3.3V и 5V – 100 Вт по 20А. На ней же логотип сертификата 80 Plus Gold.

DeepCool PQ850M

Тыльная стенка помимо традиционного гнезда под кабель питания и тумблера, включает кнопку включения гибридного режима работы для системы вентиляции. В зависимости от ее положения будет активен режим с автоматическим отключением вентилятора. Стиль исполнения вентиляционной решетки на этой стенке схож с верхней.

DeepCool PQ850M

Разъемы для подключения питания у DeepCool PQ850M сгруппированы по типу и подписаны.

DeepCool PQ850M

В комплекте идут кабели с плоским исполнением, что упростит укладку внутри корпуса. Общий набор включает следующий набор: 20+4 ATX, два 4+4 СPU, три 6+2 PCIe, десять SATA, пять MOLEX.

DeepCool PQ850M

Оснащение

Платформа Seasonic FOCUS с LLC-топологией и раздельной стабилизацией напряжения. Входная группа включает CY- и CX-конденсаторы, синфазные дроссели, варистор.

DeepCool PQ850M

Основной конденсатор 400V 680мКф, в схемотехнике используются японские Nippon Chemicon и твердотельные конденсаторы.

DeepCool PQ850M

Отвод тепла осуществляет вентилятор HongHua HA1225H12F-Z типоразмера 120 мм со скоростью вращения 2200 оборотов в минуту.

DeepCool PQ850M

Тесты

DeepCool PQ850M

Тесты

Уровень шума

DeepCool PQ850M

Данные
150W29
450W34
850W38
Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.

КПД

DeepCool PQ850M

Данные
150W87
250W91
350W92
500W93
650W91
850W90

Уровень напряжения на линиях

DeepCool PQ850M

150W450W850W
1212,0912,112,08
55.045.395.02
3,333.333.323.32

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepCool PQ850M – надежный, тихий и высокопроизводительный блок питания для топовых игровых и рабочих систем. Полностью съемные кабели, аккуратное внешнее исполнение, актуальный набор разъемов, 10-летняя гарантия. При этом он дешевле моделей на этой же платформе от конкурентов.
DeepCool PQ850M получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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