Обзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power Delivery

Внешние аккумуляторы – это самый актуальный аксессуар для смартфонов, работающих как на iOS, так и Android. В рамках «Лаборатории» мы регулярно проводим тесты PowerBank, сегодня продолжая изучение проведем тесты Defender ExtraLife Fast 10000D. Это недорогая модель с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge 3.0.

Defender ExtraLife Fast 10000D

Рекомендованная стоимость составляет 1300 рублей. Продажи стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Defender ExtraLife Fast 10000D

Внешний вид

По габаритам сопоставим с корпусом пятидюймового смартфона. Выполнен из окрашенного в темно-серебристый цвет пластика.

Defender ExtraLife Fast 10000D

Боковые грани закруглены. Толщина небольшая. На крышку нанесен логотип производителя.

Defender ExtraLife Fast 10000D

Слева Defender ExtraLife Fast 10000D компактная зона с четырехпозиционным индикатором, отображающим текущий заряд аккумулятора. Рядом с ней механическая кнопка включения.

Defender ExtraLife Fast 10000D

Из разъемов доступны полноразмерный USB, один USB Type-C и microUSB. Оптимально для проведения зарядки смартфонов и планшетов на Android и iOS.

Defender ExtraLife Fast 10000D

С внутренней стороны черный пластик с нанесенной на ней маркировкой по разъемам и техническая информация.

Defender ExtraLife Fast 10000D

Внешние поверхности не маркие. Огрехов в качестве сборки не наблюдается

Defender ExtraLife Fast 10000D

Тесты

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальный ток 12В 1.5А. Активируется автоматически при условии поддержки на заряжаемого устройстве. USB Type-C используется как входной и выходной. Мощность до 18 Вт.

Defender ExtraLife Fast 10000D

Ток стабилен. При продолжительной нагрузке просадок замечено не было. Одновременно заряжать можно до двух устройств. Время восстановления заряда самой батарейки тоже сокращено за счет поддержки Quick Charge 3.0.

Итоги по Defender ExtraLife Fast 10000D

При невысокой стоимости Defender ExtraLife Fast 10000D предлагает поддержку технологий быстрых зарядок, актуальный набор разъемов, компактные габариты. Проблем и сбоев за время тестов выявлено не было.
Комментарии и отзывы Defender ExtraLife Fast 10000D
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