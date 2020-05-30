Обзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power Delivery

Внешние аккумуляторы – это самый актуальный аксессуар для смартфонов, работающих как на iOS, так и Android. В рамках «Лаборатории» мы регулярно проводим тесты PowerBank, сегодня продолжая изучение проведем тесты Defender ExtraLife Fast 10000D. Это недорогая модель с поддержкой быстрой зарядки Power Delivery и Quick Charge 3.0.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 1300 рублей. Продажи стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По габаритам сопоставим с корпусом пятидюймового смартфона. Выполнен из окрашенного в темно-серебристый цвет пластика.

Боковые грани закруглены. Толщина небольшая. На крышку нанесен логотип производителя.

Слева Defender ExtraLife Fast 10000D компактная зона с четырехпозиционным индикатором, отображающим текущий заряд аккумулятора. Рядом с ней механическая кнопка включения.

Из разъемов доступны полноразмерный USB, один USB Type-C и microUSB. Оптимально для проведения зарядки смартфонов и планшетов на Android и iOS.

С внутренней стороны черный пластик с нанесенной на ней маркировкой по разъемам и техническая информация.

Внешние поверхности не маркие. Огрехов в качестве сборки не наблюдается

Тесты

Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальный ток 12В 1.5А. Активируется автоматически при условии поддержки на заряжаемого устройстве. USB Type-C используется как входной и выходной. Мощность до 18 Вт.

Итоги по Defender ExtraLife Fast 10000D

Ток стабилен. При продолжительной нагрузке просадок замечено не было. Одновременно заряжать можно до двух устройств. Время восстановления заряда самой батарейки тоже сокращено за счет поддержки Quick Charge 3.0.При невысокой стоимости Defender ExtraLife Fast 10000D предлагает поддержку технологий быстрых зарядок, актуальный набор разъемов, компактные габариты. Проблем и сбоев за время тестов выявлено не было.