Обзор Defender ExtraLife Fast 10000D. Недорогой PowerBank с QC 3.0 и Power Delivery

Рекомендованная стоимость составляет 1300 рублей. Продажи стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется в коробке с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видПо габаритам сопоставим с корпусом пятидюймового смартфона. Выполнен из окрашенного в темно-серебристый цвет пластика.
Боковые грани закруглены. Толщина небольшая. На крышку нанесен логотип производителя.
Слева Defender ExtraLife Fast 10000D компактная зона с четырехпозиционным индикатором, отображающим текущий заряд аккумулятора. Рядом с ней механическая кнопка включения.
Из разъемов доступны полноразмерный USB, один USB Type-C и microUSB. Оптимально для проведения зарядки смартфонов и планшетов на Android и iOS.
С внутренней стороны черный пластик с нанесенной на ней маркировкой по разъемам и техническая информация.
Внешние поверхности не маркие. Огрехов в качестве сборки не наблюдается
ТестыЕмкость аккумулятора составляет 10 000 мАч. Поддерживаются технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery. Максимальный ток 12В 1.5А. Активируется автоматически при условии поддержки на заряжаемого устройстве. USB Type-C используется как входной и выходной. Мощность до 18 Вт.
Ток стабилен. При продолжительной нагрузке просадок замечено не было. Одновременно заряжать можно до двух устройств. Время восстановления заряда самой батарейки тоже сокращено за счет поддержки Quick Charge 3.0.