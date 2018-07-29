Обзор Digma CITI 7507 4G. Планшет с быстрым интернетом и хорошими характеристиками

2018-07-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma CITI 7507 4G; [181]
Не так давно у нас выходили обзоры Digma CITI 8531 3G и Digma Plane 7565N 3G, недорогие планшеты, оснащенные функционалом смартфоном. Тестируемый сегодня Digma CITI 7507 4G в отличие от рассмотренных ранее моделей готов к тому же предложить высокие скорости передачи данных. Представлен планет был в марте прошлого года, но по сочетанию стоимости и характеристик остается актуальным и сейчас.

Digma CITI 7507 4G

К моменту публикации его продажи уже стартовали, список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma CITI 7507 4G обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением планшета и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma CITI 7507 4G

Внешний вид

Выполнен Digma CITI 7507 4G в компактном корпусе из пластика. Задняя крышка с текстурой под шлифованный металл.

Digma CITI 7507 4G

По соотношению сторон этот планшет, ближе к смартфонам, чем к своим собратьям. Как и у рассмотренных ранее моделей, тут есть дополнительный разговорный динамик.

Digma CITI 7507 4G

Его вполне можно использовать в качестве смартфона совершая голосовые вызовы без использования гарнитуры. Удобно.

Digma CITI 7507 4G

Корпус не разборный, устанавливаются две SIM и карта памяти в скрытую нишу в верхней части, защищенную съемной пластиковой заглушкой.

Digma CITI 7507 4G

По центру круглый объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Ниже по центру нанесены логотип производителя и техническая информация.

Digma CITI 7507 4G

Оба разъема на верхнем торце, тут проводное гнездо под наушники и microUSB, используемый для зарядки и передачи данных.

Digma CITI 7507 4G

Digma CITI 7507 4G

Фронтальная сторона с рамками классической ширины. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Олеофобное и антибликовые покрытия отсутствуют.

Digma CITI 7507 4G

Справа кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Digma CITI 7507 4G

Экран

Изображение выводится на 7-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 1280 на 800 пикселей. Углы обзора широкие. Цветовой баланс смещен в холодные тона. Между матрицей и стеклом отсутствует воздушная прослойка. Уровень максимальной яркости не позволит комфортно работать под прямыми солнечными лучами. В целом же для своей стоимости он хорош, отдельные пиксели можно рассмотреть только при близком рассмотрении. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Digma CITI 7507 4G

Начинка

Построен Digma CITI 7507 4G на базе четырехъядерной платформы Spreadtrum SC9832 с четырьмя ядрами Cortex A7 и графикой Mali-400 MP2. Пользователю доступны 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Тоже весьма неплохо, на рынке все еще присутствует большое количество недорогих смартфонов и планшетов с 1 Гбайт оперативной памяти и ограниченным местом под хранение файлов.

Digma CITI 7507 4G

Digma CITI 7507 4G

Связь

Поддерживается работа в сетях LTE со скоростью загрузки до 150 Мбит/с. Работают SIM-карты российских операторов стабильно, голос передается чистым, проблем с качеством приема за время длительных тестов замечено не было. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. Wi-Fi работает в диапазоне 2.4 ГГц. Встроенный GPS даст возможность использовать планшет в качестве навигатора с отображением трафика на дорогах.

Аккумулятор

На рекорды автономности с Digma CITI 7507 4G рассчитывать не стоит. Используется необслуживаемая батарейка с емкостью 2500 мАч. При постоянно работающем экране зарядка потребуется уже через 3 часа. График зарядки и разрядки равномерный. В длительные поездки не лишним будет взять PowerBank.

Digma CITI 7507 4G

Камера

Digma CITI 7507 4G

Digma CITI 7507 4G

Digma CITI 7507 4G

Digma CITI 7507 4G

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 6.0 без стороннего лаунчера. В память добавлена только утилита для работы с IP-камерами Digma, при желании ее можно будет удалить без получения root-доступа.

Digma CITI 7507 4G

Итоги по Digma CITI 7507 4G

Digma CITI 7507 4G – недорогой планшет с хорошими характеристиками. Его весомым плюсом относительно решений конкурентов является поддержка 4G c голосовыми вызовами. Тут достаточно оперативной и внутренней памяти, обеспечивающей свободу установки приложений и стабильную работу. К плюсам также отнесем S-IPS экран с широкими углами обзора. Не устроить могут слабые показатели автономности.

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