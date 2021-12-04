Обзор Digma CR-СP2513-G. Картридер для ультрабука

Тестируемый сегодня картридер помимо слотов под два распространённых типа карт памяти поддерживает сквозное подключение источника питания с технологией PowerDelivery. Актуально для MacBook и ультрабуков на Windows, так можно будет не прерывать зарядку при передаче файлов с накопителя.

Комплектация

Digma CR-СP2513-G доступен за 800 рублей в российских магазинах.Упакован в коробку с прозрачным окошком и подложкой из пластика. комплект включает документацию и сам картридер.

Внешний вид

Корпус выполнен из металла. Оформлен в стилистике современных ноутбуков и ультрабуков.

Поддерживает карты памяти стандартов SD и microSD. Оба слота выведены на передней грани.

На этой же грани расположен разъем USB-C, он используется для сквозного подключения источника питания.

Мы вели тесты с MacBook Air с процессором М1, у него только два USB-C разъема и с учетом того, что только два разъема и один чаще всего будет занят зарядником, с периферийными устройствами не разгуляешься.

Digma CR-СP2513-G же и адаптер питания можно будет подключить в один разъем. Это же касается планшетов и других совместимых устройств.

Габариты компактные, без проблем можно закинуть в сумку ноутбука или чехол планшета.

Тесты

Интерфейсный кабель короткий, оптимально с учетом того, что картридер ориентирован на переносимые устройства. По качеству сборки нареканий нет.Тестировался картридер с картой памяти Toshiba Exceria Pro. Подключался к разъему USB 3.2 gen.2

Итоги

Digma CR-СP2513-G – картридер для тех кто использует ноутбуки для творческой работы, монтируя ролики и обрабатывания снимки. Хороший вариант под MacBook последних поколений и актуальные ультрабуки на Windows. Конструктивной особенностью является поддержка сквозного PowerDelivery.