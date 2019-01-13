Обзор Digma DCB-100. Автомобильное пуско-зарядное устройство

2019-01-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma DCB-100; [85]
Сегодня мы детально изучим возможности пуско-зарядного устройства Digma DCB-100, выполняющего также функцию PowerBank. Емкость 10000 мАч, ток запуска 300А, выход 12В, максимальный ток заряда 3.5А. Обзор будет интересным тем, кто находится в поисках многофункциональной внешней батарейки, а также резервного источника питания для запуска автомобиля зимой.

Digma DCB-100

К моменту публикации его продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 3190 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Digma DCB-100 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает зарядное устройство в розетку, зарядное устройство в прикуриватель, клеммы, кабель с набором разъемов, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в аккуратной сумке-чехле. Поставляется в коробке из плотного картона с подробными данными по техническим характеристикам и изображением устройства.

Digma DCB-100

Внешний вид

Есть удобная ярко-зеленая сумка с замком-молнией, внутри неё находятся отдельные кармашки под комплектующие. Владелец вместе с аккумулятором сможет носить с собой весь набор аксессуаров.

Digma DCB-100

Зарядку батарейки можно будет проводить, как с розетки, так и с прикуривателя в автомобиле. Обе зарядки есть уже в комплекте, избавляя от дополнительных трат после покупки.

Digma DCB-100

Есть кабель переходник с полноразмерного USB на Lightning, microUSB, miniUSB и 30-pin Apple. Хотелось бы видеть также USB Type-C.

Digma DCB-100

Выполнена батарейка в компактном корпусе из пластика. Сочетаются белая глянцевая и черная поверхности. Сборка проведена без огрехов.

Digma DCB-100

На крышке помимо логотипа, кнопка включения и четырехпозиционный индикатор уровня заряда, позволяющий контролировать оставшийся уровень заряда.

Digma DCB-100

Разъемы и дополнительные элементы сосредоточены на боковой грани. Тут есть яркий светодиодный фонарик.

Digma DCB-100

Digma DCB-100 располагает полноразмерным USB с выходом 5V/2A. Вход 12V/1A.

Digma DCB-100

Под резиновой заглушкой находится выход под клеммы. Кабель 10AWG, контакты у клемм медные.

Digma DCB-100

С обратной стороны находится наклейка с техническими данными.

Тесты

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Этого хватит на два полных цикла зарядки современных смартфонов, а большинства даже и три. КПД высокий, емкость честная. График разрядки и зарядки равномерный.

Digma DCB-100

Весомым отличием будет конечно же выход 12В, который использовать можно будет в качестве пускового для аккумулятора. Пригодится при эксплуатации разряженного аккумулятора в автомобиле, мотоцикле или другой техники. Потребуется предварительное соединение с аккумулятором, соблюдая полярность. При полной зарядке хватит его на 2-3 запуска техники/автомобиля.

Итоги по Digma DCB-100

Digma DCB-100 станет полезным аксессуаром в автомобиль/мотоцикл, позволяя обеспечить старт двигателя при разрядке. Также он пригодится в поездках продлив время работы аксессуаров, смартфона или планшета. Не устроить может отсутствие в комплекте USB Type-C кабеля.

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