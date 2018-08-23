Обзор кнопочного телефона Digma LINX A242 2G

2018-08-23, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma LINX A242 2G; [163]
Популярность кнопочных телефонов начала вновь расти, глобальные продажи таких моделей увеличились на 5%, смартфоны за этот же период выросли только на 2%. Один из интересов к ним связан с отсутствием зависимости от подключения к Сети. На такие телефоны меньше отвлекаются в течение для, снимается зависимость от социальных сетей, сохраняя при этом возможность совершения голосовых вызовов.

Digma LINX A242 2G

Тестируемая Digma LINX A242 2G полностью соответствует этой философии, предлагая привлекательный ценник относительно схожих решений конкурентов. Убедится в этом можно изучив таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с изображением телефона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, съемный аккумулятор, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma LINX A242 2G

Внешний вид

Вышел Digma LINX A242 2G в нескольких цветовых расцветках: классическая черная, красно-черная, пурпурно-черная.

Digma LINX A242 2G

Корпус аккуратный и компактный, идеально лежит в руке. Строгий и выверенный дизайн подойдет разновозрастной аудитории.

Digma LINX A242 2G

На фронтальной стороне классическая компоновка с блоком цифровой клавиатуры и цветным дисплеем.

Digma LINX A242 2G

По центру хромированная кнопка с подсветкой, при выборе красно-черной и пурпурно-черной версии будет соответствующая подсветка по её периметру.

Digma LINX A242 2G

Кнопки пластиковые, расстояние между ними отсутствует. В ходе эксплуатации проблем с загрязнением пылью быть не должно. Шрифт на кнопки нанесен краской, подверженности стиранию за время длительного теста замечено не было.

Digma LINX A242 2G

Встроенный разговорный динамик с достаточным уровнем громкости. Собеседника хорошо слышно в шумном помещении, но микрофон тут без шумоподавления.

Digma LINX A242 2G может использоваться в качестве недорогого музыкального плеера. Тут есть для этого слот под накопитель объемом до 16 Гбайт и аудиоразъем для проводных наушников.

Расположены разъемы на нижнем торце. Заряд восстанавливается через распространённый microUSB.

Digma LINX A242 2G

На тыльной крышке расположены логотип производителя, решетка основного динамика и заглушка под объектив камеры.

Корпус разборный, внутри скрывается съемная батарейка, два отдельных слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет. Внешне телефон производит приятное впечатление.

Экран

Изображение выводится на TFT TN дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Углы обзоры ограничены. По ощущениям экрану не хватает уровня яркости для комфортной работы под прямыми солнечными лучами. В целом в обычных задачах для такого класса устройств он вполне комфортен.

Digma LINX A242 2G

Тесты

Интерфейс оформлен в виде плиток с сеткой 3 на 4. Интерфейс адаптирован под русскоязычных пользователей. Разобраться и найти нужный пункт тут будет не сложно. Работает плавно, без зависаний. За работу Digma LINX A242 2G отвечает одноядерный процессор SpreadTrum SC6531E. Связь ограничена стандартом GSM.

Digma LINX A242 2G

Из дополнительных моделей отметим наличие Bluetooth 2.1 и FM-тюнера. Набор приложений классический для кнопочных телефонов. Встроенного аккумулятор с емкостью 600 мАч хватает на 4-6 дней работы в зависимости от активности.

Итоги по Digma LINX A242 2G

Digma LINX A242 2G при своей невысокой стоимости предлагает отличное качество исполнения и стабильную работу 2G-модуля. Это та самая «звонилка», которая не подведет в критичный момент, позволяя оставаться на связи. Может выступать, как основным, так и дополнительным спутником к смартфону/планшету.

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