Обзор кнопочного телефона Digma LINX A242 2G

Популярность кнопочных телефонов начала вновь расти, глобальные продажи таких моделей увеличились на 5%, смартфоны за этот же период выросли только на 2%. Один из интересов к ним связан с отсутствием зависимости от подключения к Сети. На такие телефоны меньше отвлекаются в течение для, снимается зависимость от социальных сетей, сохраняя при этом возможность совершения голосовых вызовов.

Комплектация

Тестируемая Digma LINX A242 2G полностью соответствует этой философии, предлагая привлекательный ценник относительно схожих решений конкурентов. Убедится в этом можно изучив таблицу, составленную на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в компактной коробке с изображением телефона и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, съемный аккумулятор, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вышел Digma LINX A242 2G в нескольких цветовых расцветках: классическая черная, красно-черная, пурпурно-черная.

Корпус аккуратный и компактный, идеально лежит в руке. Строгий и выверенный дизайн подойдет разновозрастной аудитории.

На фронтальной стороне классическая компоновка с блоком цифровой клавиатуры и цветным дисплеем.

По центру хромированная кнопка с подсветкой, при выборе красно-черной и пурпурно-черной версии будет соответствующая подсветка по её периметру.

Кнопки пластиковые, расстояние между ними отсутствует. В ходе эксплуатации проблем с загрязнением пылью быть не должно. Шрифт на кнопки нанесен краской, подверженности стиранию за время длительного теста замечено не было.

Встроенный разговорный динамик с достаточным уровнем громкости. Собеседника хорошо слышно в шумном помещении, но микрофон тут без шумоподавления.Digma LINX A242 2G может использоваться в качестве недорогого музыкального плеера. Тут есть для этого слот под накопитель объемом до 16 Гбайт и аудиоразъем для проводных наушников.Расположены разъемы на нижнем торце. Заряд восстанавливается через распространённый microUSB.

Экран

На тыльной крышке расположены логотип производителя, решетка основного динамика и заглушка под объектив камеры.Корпус разборный, внутри скрывается съемная батарейка, два отдельных слота под SIM и слот для карты памяти формата microSD.Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет. Внешне телефон производит приятное впечатление.Изображение выводится на TFT TN дисплей с разрешением 320 на 240 пикселей. Углы обзоры ограничены. По ощущениям экрану не хватает уровня яркости для комфортной работы под прямыми солнечными лучами. В целом в обычных задачах для такого класса устройств он вполне комфортен.

Тесты

Интерфейс оформлен в виде плиток с сеткой 3 на 4. Интерфейс адаптирован под русскоязычных пользователей. Разобраться и найти нужный пункт тут будет не сложно. Работает плавно, без зависаний. За работу Digma LINX A242 2G отвечает одноядерный процессор SpreadTrum SC6531E. Связь ограничена стандартом GSM.

Итоги по Digma LINX A242 2G

Из дополнительных моделей отметим наличие Bluetooth 2.1 и FM-тюнера. Набор приложений классический для кнопочных телефонов. Встроенного аккумулятор с емкостью 600 мАч хватает на 4-6 дней работы в зависимости от активности.Digma LINX A242 2G при своей невысокой стоимости предлагает отличное качество исполнения и стабильную работу 2G-модуля. Это та самая «звонилка», которая не подведет в критичный момент, позволяя оставаться на связи. Может выступать, как основным, так и дополнительным спутником к смартфону/планшету.