Обзор Digma Plane 7561N 3G. Недорогой 3G-планшет с IPS

2018-08-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma Plane 7561N 3G; [97]
Недорогие планшеты с телефонным модулем могут быть интересны для широкой аудитории под разный круг задач. Как показала практика длительных тестов, даже недорогие модели дают возможность полноценно использовать распространённые приложения. Продолжая изучение актуальных моделей сегодня в центре внимания у нас будет Digma Plane 7561N 3G с базовым функционалом.

Digma Plane 7561N 3G

К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma Plane 7561N 3G обзор

Комплектация

Поставляется Digma Plane 7561N 3G в компактной коробке из неокрашенного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma Plane 7561N 3G

Внешний вид

Выполнен Digma Plane 7561N 3G в классическом формате моноблока. Вышел в трех разных расцветках: черной, серебристой и золотистой.

Digma Plane 7561N 3G

В серебристой и золотистой версиях лицевая сторона окрашена в белый цвет. Общие габариты составляют 192 x 113 x 8.8 мм при весе в 285 граммов.

Digma Plane 7561N 3G

Большая часть площади задней крышки выполнена из металла с матовым покрытием. По центру нанесен логотип производителя, ниже техническая информация.

Digma Plane 7561N 3G

По центру расположен объектив основной камеры с хромированной окантовкой. Рядом с ней светодиодная вспышка.

Digma Plane 7561N 3G

Верхняя зона из пластика, она съемная. Тут расположены два отдельных слота под SIM и слот под карту памяти формата microSD с объемом до 64 Гбайт.

Digma Plane 7561N 3G

Фронтальная сторона планшета с защитным стеклом. В отличие от рассмотренных ранее моделей, тут края стекла закруглены.

Digma Plane 7561N 3G

Есть дополнительный динамик с защитной сеткой, он может быть использован для совершения голосовых вызовов без использования наушников.

Digma Plane 7561N 3G

На правой грани кнопка включения и регулятор громкости. Зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят и не дребезжат.

Digma Plane 7561N 3G

Сборка проведена без огрехов. Визуально планшет производит приятное впечатление.

Экран

Установлен 7-дюймовый экран с разрешением 1280 на 800 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка.

Digma Plane 7561N 3G

Диапазон регулировки позволит подобрать оптимальный уровень яркости в зависимости от окружающего освещения. Сенсорный слой отзывчивый, на нажатия реагирует точно.

Digma Plane 7561N 3G

Начинка

За производительность Digma Plane 7561N 3G отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT8321 с тактовой частотой 1.3 ГГц. За графику отвечает Mali-400. На борту 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Клиенты социальных сетей и популярные приложения работают без зависаний.

Digma Plane 7561N 3G

Digma Plane 7561N 3G

Связь

Модуль 3G с двумя SIM работает стабильно, голос передается чистым. Предустановлены приложения для голосовых вызовов и текстовых сообщений. Есть Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Планшет можно будет использовать в качестве навигатора в автомобиле.

Аккумулятор

Встроенной батарейки с емкостью 2500 мАч хватает примерно на 3.5 часа работы в смешанной нагрузке. В обычном сценарии в течение дня потребуется дополнительный сеанс зарядки. Комплектный адаптер восстановит заряд за 2 часа.

Digma Plane 7561N 3G

Камера

Основная камера с разрешением 2 Мп, фронтальная – 0.3 Мп. В приложении для съемки есть базовый набор режимов и опций настроек.

Digma Plane 7561N 3G

Digma Plane 7561N 3G

Digma Plane 7561N 3G

Digma Plane 7561N 3G

Digma Plane 7561N 3G

Софт

Предустановлена операционная система Google Android 7.0 без дополнительного софта и лаунчера.

Digma Plane 7561N 3G

Итоги по Digma Plane 7561N 3G

Digma Plane 7561N 3G – недорогой 3G-планшет с IPS-дисплеем, металлической крышкой и возможностью совершения голосовых вызовов. Помимо этого, есть достаточный объем памяти под хранение личных файлов и чистая операционная система.

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