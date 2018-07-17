Обзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублей

2018-07-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma Plane 7565N 3G; [128]
В наше распоряжение попал необычный планшет Digma Plane 7565N 3G, получивший поддержку режима PowerBank и несколько интересных расцветок корпуса. Это не стандартный набор из нескольких цветов, есть «футбол», «медведи», «животные» и «космос». Но при этом производитель уделил в них внимание не только визуальной составляющей, но и предлагает хорошо сбалансированные характеристики.

Digma Plane 7565N 3G

Планшет уже доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Digma Plane 7565N 3G обзор

Комплектация

Поставляется Digma Plane 7565N 3G в коробке из эко-картона со схематичным изображением главных особенностей. На обратной стороне таблица с техническими характеристиками. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma Plane 7565N 3G

Внешний вид

Визуально Digma Plane 7565N 3G повторяет решения, выполненные в защищенном корпусе. Но тут эти боковые грани идут не из резины, а пластика. Важно отметить, что защиты от воды тут нет.

Digma Plane 7565N 3G

По опыту эксплуатации, такие боковые грани улучшают хват и положительно влияют на эргономику. С учетом того, что эта модель может рассматривать для детей, эта особенность корпуса является весомым плюсом.

Digma Plane 7565N 3G

Теперь к самому интересному на заднюю крышку нанесен рисунок с качественной полиграфией. Выглядит свежо и интересно.

Digma Plane 7565N 3G

Имея опыт эксплуатации, можем предположить, что со временем качество покрытия ухудшаться не будет. Также на крышке есть текстурный рисунок, хорошо дополняющий форму боковых граней.

Digma Plane 7565N 3G

Для примера вы могли видеть выше, как смотрятся три расцветки из доступных дополнительно: «футбол», «медведи» и «космос». Опрашиваемым взрослым и детям такое оформление пришлось по вкусу и вызывало интерес к планшету Digma Plane 7565N 3G.

Digma Plane 7565N 3G

На боковой грани справа кнопка включения и качелька громкости. Сверху аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

Digma Plane 7565N 3G

По центру крышки модуль основной камеры трапециевидной формы, он не выступает за пределы корпуса. Рядом с ним светодиодная вспышка.

Digma Plane 7565N 3G

В этой зоне есть небольшой съемный участок, скрывающий два отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Digma Plane 7565N 3G

На лицевой стороне присутствует разговорная решетка, дающая возможность принять входящий вызов и разговаривать без использования внешней гарнитуры или громкой связи. В ряде сценариев, его вполне можно рассматривать как альтернативу смартфону.

Digma Plane 7565N 3G

Есть фронтальная камера. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Рамки вокруг экрана характерной ширины.

Digma Plane 7565N 3G

На нижнем торце у Digma Plane 7565N 3G полноразмерный USB, который можно использовать для зарядки стороннего устройства.

Digma Plane 7565N 3G

Экран

Изображение выводится на 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1024 на 600 пикселей. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Углы обзора широкие. Уровень максимальной яркости недостаточно высок для комфортной работы под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касания.

Начинка

Используется Spreadtrum SC7731G с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1300 МГц. Графика Mali-400 MP2. Пользователю доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 64 Гбайт. Уровень быстродействия с учетом разрешения экрана, планшет справляется с игрой World of Tanks Blitz и Asphalt 8.

Digma Plane 7565N 3G

Связь

3G-модуль с двумя SIM, поддерживает текстовые сообщение и голосовые вызовы. Работает стабильно, проблем с качеством связи нет. Bluetooth 2.1 и Wi-Fi 2.4 ГГц. Навигационный модуль позволяет использовать Digma Plane 7565N 3G в качестве навигатора в автомобиле.

Аккумулятор

Батарейка с емкостью 4100 мАч дает хорошую автономность. В смешанном режиме работе при постоянно работающим экраном на максимальном уровне яркости даст до 6 часов работы. Лишним зарядом можно будет поделиться, полноразмерный разъем USB идет с силой тока 1 А.

Digma Plane 7565N 3G

Digma Plane 7565N 3G

Камера

Digma Plane 7565N 3G

Digma Plane 7565N 3G

Digma Plane 7565N 3G

Digma Plane 7565N 3G

Софт

На борту операционная система Android 7.0 без сторонних включений. Планшет порадовал отсутствием рекламного и партнерского софта. Пользователь сам сможет выбрать необходимые приложения в Play Market.

Digma Plane 7565N 3G

Итоги по Digma Plane 7565N 3G

Digma Plane 7565N 3G в новых расцветках корпуса, можно смело рекомендовать к покупке для детей, решим задачи, возлагаемые и на планшеты, и на смартфоны. К плюсам отнесем возможность голосовых вызовов, качественную сборку, достаточный для своей стоимости уровень быстродействия, хорошую автономность, полноразмерный USB.

Комментарии:
Опубликованы технические характеристики ...
Опубликованы технические характеристики Компания Xiaomi готовит к выпуску фаблет Mi Max 3. Аппарат получит 6,9-дюймовый экран и двойную камеру на...
На российском рынке дебютировал смартфон...
На российском рынке дебютировал смартфонНа российском рынке дебютировал смартфон среднего класса Nokia 5.1 с NFC. Гаджет оснащен 5,5-дюймовым экр...
Планшет Alldocube X получил металлически...
Планшет Alldocube X получил металлическиКомпания Shenzhen Alldo Cube Technology представила новый планшет Alldocube X с ОС Android 8.1 Oreo. Апп...
Делаем займы в интернете...
Делаем займы в интернетеВ жизни бывают самые разные ситуации — прорвало кран, кошка заболела, нужно срочно оплатить интернет, а д...
Дизайн Xiaomi Mi Max 3 подтвержден офици...
Дизайн Xiaomi Mi Max 3 подтвержден официПрезидент компании Xiaomi Ли Бин опубликовал изображения смартфона Mi Max 3, официальный анонс которого с...
Представлен корпус Akasa для бесшумной N...
Представлен корпус Akasa для бесшумной NКомпания Akasa пополнила ассортимент корпусов новой моделью, которая предназначена для создания безвентил...
Новые ноутбуки Apple MacBook Pro почти н...
Новые ноутбуки Apple MacBook Pro почти нСпециалисты профильного ресурса iFixit разобрали обновленный ноутбук MacBook Pro с панелью Touch Bar, кот...
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 засветился...
Планшет Samsung Galaxy Tab S4 засветилсяСетевые источники поделились подробными характеристиками планшета Samsung Galaxy Tab S4, который еще не б...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублейОбзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублей
Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018Обзор Playme HARD 3. Лучший радар-детектор сезона 2018
Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингомОбзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингом
Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами
Обзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкой
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33...
Предварительный обзор Lenovo IdeaPad D33В последнее время мы наблюдаем повышенный интерес к гибридным устройствам на операционной системе Windows...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннер...
Обзор Ninja Dash. Шикарный раннерВ последнее время я не видел ничего адекватного из жанра раннеров, так как разработчики мобильных проекто...
Предварительный обзор Samsung C43J89. Оч...
Предварительный обзор Samsung C43J89. ОчКомпания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее ...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплее...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплееМобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на ме...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезомВ последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
Обзор Mimo. Учимся программировать...
Обзор Mimo. Учимся программироватьСовременный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без из...
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
Minima - смартфон с кредитку, который вс...
Minima - смартфон с кредитку, который вс9 июля 2018 года, известный французкий дизайнер Пьеррик Ромёф показал всему миру смартфон размером с кред...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. О...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. ОСовременные системы охлаждения уже достигли если не пика, то очень высокой планки в развитии. Производите...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor