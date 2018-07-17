Обзор Digma Plane 7565N 3G. Лучший детский планшет до 5000 рублей

В наше распоряжение попал необычный планшет Digma Plane 7565N 3G, получивший поддержку режима PowerBank и несколько интересных расцветок корпуса. Это не стандартный набор из нескольких цветов, есть «футбол», «медведи», «животные» и «космос». Но при этом производитель уделил в них внимание не только визуальной составляющей, но и предлагает хорошо сбалансированные характеристики.

Digma Plane 7565N 3G обзор

Планшет уже доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Digma Plane 7565N 3G в коробке из эко-картона со схематичным изображением главных особенностей. На обратной стороне таблица с техническими характеристиками. Комплект включает зарядное устройство, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Визуально Digma Plane 7565N 3G повторяет решения, выполненные в защищенном корпусе. Но тут эти боковые грани идут не из резины, а пластика. Важно отметить, что защиты от воды тут нет.

По опыту эксплуатации, такие боковые грани улучшают хват и положительно влияют на эргономику. С учетом того, что эта модель может рассматривать для детей, эта особенность корпуса является весомым плюсом.

Теперь к самому интересному на заднюю крышку нанесен рисунок с качественной полиграфией. Выглядит свежо и интересно.

Имея опыт эксплуатации, можем предположить, что со временем качество покрытия ухудшаться не будет. Также на крышке есть текстурный рисунок, хорошо дополняющий форму боковых граней.

Для примера вы могли видеть выше, как смотрятся три расцветки из доступных дополнительно: «футбол», «медведи» и «космос». Опрашиваемым взрослым и детям такое оформление пришлось по вкусу и вызывало интерес к планшету Digma Plane 7565N 3G.

На боковой грани справа кнопка включения и качелька громкости. Сверху аудиоразъем под проводное подключение наушников и microUSB с поддержкой OTG.

По центру крышки модуль основной камеры трапециевидной формы, он не выступает за пределы корпуса. Рядом с ним светодиодная вспышка.

В этой зоне есть небольшой съемный участок, скрывающий два отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

На лицевой стороне присутствует разговорная решетка, дающая возможность принять входящий вызов и разговаривать без использования внешней гарнитуры или громкой связи. В ряде сценариев, его вполне можно рассматривать как альтернативу смартфону.

Есть фронтальная камера. Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. Рамки вокруг экрана характерной ширины.

На нижнем торце у Digma Plane 7565N 3G полноразмерный USB, который можно использовать для зарядки стороннего устройства.

Экран

Начинка

Изображение выводится на 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1024 на 600 пикселей. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Углы обзора широкие. Уровень максимальной яркости недостаточно высок для комфортной работы под прямыми солнечными лучами. Сенсорный слой распознает до пяти одновременных касания.Используется Spreadtrum SC7731G с четырьмя ядрами, работающими на частоте 1300 МГц. Графика Mali-400 MP2. Пользователю доступны 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт встроенной памяти. Поддерживаются карты памяти объемом до 64 Гбайт. Уровень быстродействия с учетом разрешения экрана, планшет справляется с игрой World of Tanks Blitz и Asphalt 8.

Связь

Аккумулятор

3G-модуль с двумя SIM, поддерживает текстовые сообщение и голосовые вызовы. Работает стабильно, проблем с качеством связи нет. Bluetooth 2.1 и Wi-Fi 2.4 ГГц. Навигационный модуль позволяет использовать Digma Plane 7565N 3G в качестве навигатора в автомобиле.Батарейка с емкостью 4100 мАч дает хорошую автономность. В смешанном режиме работе при постоянно работающим экраном на максимальном уровне яркости даст до 6 часов работы. Лишним зарядом можно будет поделиться, полноразмерный разъем USB идет с силой тока 1 А.

Камера

Софт

На борту операционная система Android 7.0 без сторонних включений. Планшет порадовал отсутствием рекламного и партнерского софта. Пользователь сам сможет выбрать необходимые приложения в Play Market.

Итоги по Digma Plane 7565N 3G

Digma Plane 7565N 3G в новых расцветках корпуса, можно смело рекомендовать к покупке для детей, решим задачи, возлагаемые и на планшеты, и на смартфоны. К плюсам отнесем возможность голосовых вызовов, качественную сборку, достаточный для своей стоимости уровень быстродействия, хорошую автономность, полноразмерный USB.