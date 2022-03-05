Обзор Dunobil Fix Auto. Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой

Сложно найти автолюбителя в современной реальности, не использующего смартфон. Но стоит не забывать, что использование водителем телефона во время движения возможно только без использования рук, это касается как голосовых вызовов, так и навигации, а других типов приложений. Тестируемый сегодня автомобильный держатель Dunobil Fix Auto позволяет не только эксплуатировать его без риска административного штрафа, но и осуществлять беспроводную зарядку.

Комплектация

Доступен он за 2990 рублей.Комплект включает два вида крепежа, кабель USB-C, крепеж, руководство пользователя на русском языке и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с подробной информацией по характеристикам.

Dunobil Fix Auto обзор

Внешний вид

Корпус держателя выполнен из пластика черного цвета. Сборка проведена качественно, без видимых огрехов.

Три крепежных зажима, расположенные по углам корпуса. Все они с электроприводом.

Они автоматически открываются, освобождая зону для установки смартфона и закрываются при его установке.

Такой способ фиксации не только удобен и надежен, но и обеспечивает правильное позиционирование в зоне беспроводной зарядки.

Все зажимы сопровождаются резиновыми уплотнителями, предотвращающими смещение смартфона в креплении. При движении по дороге не дребезжит.

Для извлечения смартфона нужно нажать на механическую кнопку на боковой грани. После нажатия на нее зажимы у Dunobil Fix Auto разжимаются.

На внутренней стороне расположен крепежный фитинг с шарнирным креплением и затягивающей гайкой.

В комплекте есть два различных варианта крепежа в салоне автомобиля. Это вакуумная присоска с телескопической штангой.

С помощью нее автомобильный держатель фиксируется на лобовом стекле. Регулируется положение в нескольких плоскостях, включая и возможность менять вылет относительно плоскости стекла.

Второй тип крепежа устанавливается в решетку дефлектора. Оба варианта поддерживают корректировку угла наклона крепежного элемента.

Также отдельно отметим, что помимо крепления в вертикальном положении, телефон можно ориентировать вертикально. Во всех положениях выводимым интерфейсом на экран можно управлять.

Тесты

На нижнем торце разъем USB-C, используемый для подачи питания. В комплекте идет необходимый тип кабеля.

Dunobil Fix Auto поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi c мощностью до 15 Вт. Корректно и быстро заряжали смартфоны, работающие на базе iOS и Android. Есть защита от перенапряжения. При продолжительном размещении телефона в креплении корпус автомобильного держателя заметно не нагревается.

В плане надежности и удобства фиксации проблем тоже не было. Эксплуатировали в этом автомобильном держателе смартфоны с разными диагоналями экранами.

Итоги

Получаем в итоге универсальный автомобильный крепеж для смартфонов с разной диагональю экрана и разными габаритами. Dunobil Fix Auto станет отличным выбором при поиске аксессуара в автомобиль, решающего эффективно вопрос фиксации в автомобиле смартфона, так и проведения его беспроводной зарядки, предлагая при этом выбор между двумя вариантами фиксации в салоне.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".