Обзор Dunobil Fix Auto. Автомобильный держатель с беспроводной зарядкой

Доступен он за 2990 рублей.
Три крепежных зажима, расположенные по углам корпуса. Все они с электроприводом.
Они автоматически открываются, освобождая зону для установки смартфона и закрываются при его установке.
Такой способ фиксации не только удобен и надежен, но и обеспечивает правильное позиционирование в зоне беспроводной зарядки.
Все зажимы сопровождаются резиновыми уплотнителями, предотвращающими смещение смартфона в креплении. При движении по дороге не дребезжит.
Для извлечения смартфона нужно нажать на механическую кнопку на боковой грани. После нажатия на нее зажимы у Dunobil Fix Auto разжимаются.
На внутренней стороне расположен крепежный фитинг с шарнирным креплением и затягивающей гайкой.
В комплекте есть два различных варианта крепежа в салоне автомобиля. Это вакуумная присоска с телескопической штангой.
С помощью нее автомобильный держатель фиксируется на лобовом стекле. Регулируется положение в нескольких плоскостях, включая и возможность менять вылет относительно плоскости стекла.
Второй тип крепежа устанавливается в решетку дефлектора. Оба варианта поддерживают корректировку угла наклона крепежного элемента.
Также отдельно отметим, что помимо крепления в вертикальном положении, телефон можно ориентировать вертикально. Во всех положениях выводимым интерфейсом на экран можно управлять.
На нижнем торце разъем USB-C, используемый для подачи питания. В комплекте идет необходимый тип кабеля.
Dunobil Fix Auto поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi c мощностью до 15 Вт. Корректно и быстро заряжали смартфоны, работающие на базе iOS и Android. Есть защита от перенапряжения. При продолжительном размещении телефона в креплении корпус автомобильного держателя заметно не нагревается.
В плане надежности и удобства фиксации проблем тоже не было. Эксплуатировали в этом автомобильном держателе смартфоны с разными диагоналями экранами.