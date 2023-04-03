Обзор Dunobil LUFT Repair KIT. Лучший герметик для ремонта колес

Не случайно, что в большинстве автомобилей в штатной комплектации предусмотрено запасное колесо. Поймать саморез, гвоздь или получить другие повреждения можно на любой дороге, даже во дворе своего дома. Но даже при наличии запаски установить ее не всегда возможно и просто, поэтому оптимально будет в аварийном комплекте держать средство первой помощи – герметик, например, Dunobil LUFT Repair KIT. Им можно будет быстро и без инструментов отремонтировать прокол диаметром до 6 мм.

Комплектация

Поставляется. В коробке из плотного картона черного цвета, на гранях которого приведены описание, меры предосторожности и способ применения с иллюстрациями.

Внешний вид

Герметик находится в пластиковой емкости объемом 450 мл. Этот объем рассчитан на ремонт одной шины.

На боковые стороны нанесена наклейки, дублирующая информацию по способу применения и мерам предосторожности.

Закрыта емкость крышкой оранжевого цвета на которой с одной из сторон находится предустановленный гибкий шланг с нейлоновой оплеткой.

С другой стороны коннектор для соединения с компрессором. Он изначально готов к эксплуатации и не требует предварительной подготовки перед использованием.

Тесты

Герметик Dunobil LUFT Repair KIT можно хранить при температуре от -40 до +80 градусов, позволяя после приобретения хранить его в багажнике автомобиля, не задумываясь о его сохранности.Как отмечали вначале, рассчитан комплект на разовое применение. При этом за один раз может заделать сразу несколько проколов в одном колесе диаметром от 1 до 6 мм. После ремонта колеса можно будет проехать на нем сотни километров при скорости не более 80 километров в час, что особенно актуально будет при получении прокола на трассе, где расстояние до ближайшего шиномонтажа может быть значительным.

Сам процесс ремонта прост, не требует снятия колеса и наличия дополнительных инструментов под рукой, как требуют ремкомплекты со жгутами. Для ремонта необходимо соединить емкость через гибкий шланг с колесом, к входу емкости соединяется автомобильный компрессор.

Емкость переворачивается и включив компрессор перекачивается в колесо. Необходимо перелить весь объем, восстановив рекомендованное давление в колесе. Далее для равномерного распределения внутри камеры в течение 5-10 километров нужно будет проехать на скорости ниже 60 км/ч. На этом ремонт завершается.

Мы проверили работу ремкомлекта с 18 дюймовым колесом. Умышлено закрутив два самореза на расстоянии друг от друга и выкрутив их после. Колесо было спущено с 2.3 атмосфер до 1 атмосферы. В качестве компрессора был использован недавно изученный DUNOBIL LUFT MINI PRO. Восстановили давление до 2.3 атмосфер, проехали рекомендованное расстояние и далее контролировали качество ремонта с помощью датчика давления. За три дня эксплуатации утечки воздуха замечено не было.

Итоги

Из особенностей отметим необходимость уже при обращении в шиномонтаж для полноценного ремонта попросить промыть водой внутреннюю сторону колеса, удалив герметик. Необходимо это для отсутствия проблем с его балансировкой.Dunobil LUFT Repair KIT будет таким же полезным как запасное колесо, огнетушитель и аптечка в автомобиле. Вероятность когда потребуется экстренный ремонт и нет в ближайшем доступе шиномонтажа мала, но именно как и бывает по стечению обстоятельств она может возникнуть в самый неподходящий момент. При этом ремкомплект, как и огнетушитель, можно круглый год хранить в автомобиле не задумываясь о его сохранности. К плюсам отнесем простоту эксплуатации, мягкий шланг с нейлоновой оплеткой, возможность смыть водой без следов в дальнейшем.