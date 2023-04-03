Обзор Dunobil LUFT Repair KIT. Лучший герметик для ремонта колес

Поставляется. В коробке из плотного картона черного цвета, на гранях которого приведены описание, меры предосторожности и способ применения с иллюстрациями.
На боковые стороны нанесена наклейки, дублирующая информацию по способу применения и мерам предосторожности.
Закрыта емкость крышкой оранжевого цвета на которой с одной из сторон находится предустановленный гибкий шланг с нейлоновой оплеткой.
С другой стороны коннектор для соединения с компрессором. Он изначально готов к эксплуатации и не требует предварительной подготовки перед использованием.
Герметик Dunobil LUFT Repair KIT можно хранить при температуре от -40 до +80 градусов, позволяя после приобретения хранить его в багажнике автомобиля, не задумываясь о его сохранности.
Сам процесс ремонта прост, не требует снятия колеса и наличия дополнительных инструментов под рукой, как требуют ремкомплекты со жгутами. Для ремонта необходимо соединить емкость через гибкий шланг с колесом, к входу емкости соединяется автомобильный компрессор.
Емкость переворачивается и включив компрессор перекачивается в колесо. Необходимо перелить весь объем, восстановив рекомендованное давление в колесе. Далее для равномерного распределения внутри камеры в течение 5-10 километров нужно будет проехать на скорости ниже 60 км/ч. На этом ремонт завершается.
Мы проверили работу ремкомлекта с 18 дюймовым колесом. Умышлено закрутив два самореза на расстоянии друг от друга и выкрутив их после. Колесо было спущено с 2.3 атмосфер до 1 атмосферы. В качестве компрессора был использован недавно изученный DUNOBIL LUFT MINI PRO. Восстановили давление до 2.3 атмосфер, проехали рекомендованное расстояние и далее контролировали качество ремонта с помощью датчика давления. За три дня эксплуатации утечки воздуха замечено не было.
Из особенностей отметим необходимость уже при обращении в шиномонтаж для полноценного ремонта попросить промыть водой внутреннюю сторону колеса, удалив герметик. Необходимо это для отсутствия проблем с его балансировкой.