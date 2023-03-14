Обзор Dunobil Luft Klein Pro. Беспроводной компрессор с производительностью до 34.2 литров в минуту

Ранее мы проводили тестирование линейки беспроводных компрессоров Dunobil, выполненных в формате 2-в-1 и 3-в-1, эффективно решающих вопрос поддержания давления в колесах легкого и грузового транспорта, мотоциклов, самокатов, квадроциклов, без привязки к прикуривателю. Компактно, удобно и надежно. Не так давно производитель расширил модельный ряд, выпустив улучшенную модель Dunobil Luft Klein Pro с повышенной производительностью до 34.2 литров в минуту, мощным встроенным аккумулятором и зарядкой через актуальный USB-C разъем.

Комплектация

Коробка из плотного картона с изображением компрессора и данными по его техническим характеристикам. Внутри устройство и комплектующие зафиксированы в пенном наполнителе, предотвращая тряску.

Dunobil Luft Klein Pro обзор

Внешний вид

Комплект включает игольчатые адаптеры в 3 вариантах исполнения и клапан presta, USB-кабель, шланг насоса, сумку-чехол и руководство пользователя.Корпус изготовлен из черного пластика с матовым покрытием. Сборка качественная, щели между частями корпуса не видны, выглядит и ощущается монолитным.

На верхней грани винтовое отверстие для фиксации шланга и светодиодный фонарик, активируемый зажатием клавиши.

С обратной стороны корпуса вентиляционная решетка, используемая для забора воздуха.

На лицевой стороне верхнюю часть занимает блок с LED-дисплеем, на который выводится информация по активному режиму работы, давлению, единицам измерения, а также уровню заряда аккумулятора.

Выводимая информация хорошо читаема в дневное и ночное время. Наглядно и информативно. Под дисплеем в ряд расположены механические кнопки управления. Управление интуитивное, также в комплектной инструкции описана схема взаимодействия.На основании у Dunobil Luft Klein Pro разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, соответствующий кабель идет в комплекте. В качестве источника можно использовать зарядку от телефона или адаптер в прикуриватель автомобиля.

Тесты

Комплектный шланг длиной 20 сантиметров с защитной нейлоновой оплеткой. Насадка быстронакидная с прижимной ножкой. Есть четыре вида дополнительных насадок.Беспроводной компрессор оснащен медным цилиндром с высоким ресурсом службы и увеличенной производительностью (34.2 литра в минуту). Это заметно сокращает время, необходимое для получения требуемого уровня давления с точностью до 0,1 кг/см2. Его можно использовать с колесами большого диаметра, включая малогабаритный грузовой транспорт.

При этом встроенный аккумулятор в 6000 мАч дает хороший запас по времени работы. Для примера мы полностью накачали четыре колеса диаметром 18 дюймов и заряд при этом сократился только на 50%.

Можно использовать как внешнюю батарейку подключив смартфон или планшет двухсторонним USB-C кабелем.

Выставлять и контролировать целевое давление можно в разных единицах измерения: Psi, BAR, KPa, кг/см2. Максимально можно выставить давление до 10.3 BAR, что соответствует 150 PSI. ССам же выбор разных единиц измерения позволит точно подбирать целевое давление, пользуясь рекомендациями от производителя, без необходимости ручного перевода между разными единицами измерения. При достижении целевого уровня автоматически отключается. При накачивании детских игрушек, матрасов, плавательных средств можно выключать вручную, контролируя процесс визуально.

А это здесь актуально с учетом того, что с четырьмя комплектными насадками можно накачивать разные предметы, включая такие экзотичные, как камера в газовом котле, в накопительном баке осмотического фильтра, амортизаторы велосипедов, надувные матрасы и мячи. Здесь доступен следующий набор режимов: автомобиль, мотоцикл, велосипед и мяч.

Эксплуатировался компрессор в зимнее время. Согласно рекомендациям от производителя, диапазон рабочих температур от – 10 до 50 градусов. Есть защита от магнитного поля, перегрева, короткого замыкания и перезарядки. Есть фонарик чтобы подсветить рабочую зону при плохом освещении.

Для хранения насадок, шланга и компрессора есть мягкий чехол.

Итоги

Dunobil Luft Klein Pro – беспроводной компрессор с высокой производительностью и надёжностью, оснащенный медной помпой и емким аккумулятором. Сборка премиального уровня, информативный LED-дисплей, четыре вида съемных насадок в комплекте, широкий диапазон выбора целевого давления с точностью до 0,1 кг/см2.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".