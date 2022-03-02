Обзор Dunobil Luft Uni. Смарт-компрессор с внешним аккумулятором

В скором времени нас ждет переход на летнюю резину на автомобилях и также откроется сезон велосипедов, мотоциклов и мопедов. Все эти транспортные средства объединяет необходимость поддержания давления в шинах. А с учетом того, что шиномонтаж не всегда может находиться в пределах быстрого доступа, компрессор можно смело отнести к одному из самых важных аксессуаров. Тестируемый сегодня Dunobil Luft Uni, выполненный в портативном формате, сочетает в себе также функцию внешнего аккумулятора.

Комплектация

Его средняя стоимость на момент публикации обзора 5490 рублей.Упакован в коробку с изображением универсального смарт-компрессора и данными по его характеристикам. Комплект включает различные типы насадок, шланг, зарядное устройство в прикуриватель, USB-кабель, нейлоновый чехол и документацию.

Внешний вид

Выполнен этот компрессор в портативном формате. Он помещается в небольшой сумке или рюкзаке. Его же можно будет разместить в сумке, фиксируемой на раме велосипеда.

Габариты составляют 157*91*46 мм. Вес составляет 580 граммов.

Корпус выполнен из пластика. Сочетаются матовые и глянцевые покрытия. Сборка проведена качественно.

На боковой стороне выведена группа из пяти механических кнопок, с помощью которых можно переключать режимы работы, выставлять требуемый уровень давления и запускать/останавливать работу.

Просматривать данные по заряду аккумулятора, текущему режиму, целевому и текущему давлению можно через встроенный символьно-цифровой дисплей. Информативный и читаемый в дневное и ночное время.

На одной из боковых граней Dunobil Luft Uni светодиодный фонарик и винтовой фитинг, используемый для установки комплектного шланга.

С противоположной стороны разъем USB-C и гнездо под комплектный адаптер в прикуриватель. Разъем USB-C двухсторонний, может использоваться как для зарядки смартфона и других носимых устройств, так и восстановления заряда самой внешней батарейки.

На внутренней стороне корпуса помимо ключевой технической информации, есть вентиляционная решетка, используемая для доступа воздуха к компрессору.

В комплекте есть тканевый чехол черного цвета. В нем можно будет хранить как сам компрессор, так и все аксессуары. Не потеряются.

Тесты

Также в комплекте различные типы насадок, подходящие под различные типы клапанов.Dunobil Luft Uni дает возможность накачивать колеса автомобилей, мотоциклов, велосипедов, квадроциклов и мячей. Для работы компрессор не требует постоянного подключения к источнику питания, работает в автономном режиме. При этом вариант со сквозной подачей тоже рабочий.

Предустановлено несколько режимов работы. После подключения к воздушному клапану идет выбор режима и для него выставляется требуемый уровень давления. Остается включить работу и смарт-компрессор автоматически остановится после достижения требуемого уровня.

В автономном режиме производительность 28.7 литров в минуту, при подключении к прикуривателю повышается до 35 литров в минуту. Максимальное давление 150 PSI. Накачивать можно колеса автомобилей разных диаметров, включая и внедорожники. В поршне используется медный цилиндр, обеспечивающий повышенную надежность.

Поддерживает защиту от короткого замыкания, перегрузки и перезаряда. Емкость встроенной батареи составляет 6000 мАч. Полного заряда в среднем хватает на несколько циклов накачивания.

Итоги

В то время, когда не требуется поддержание или восстановление давления в колесах, его можно использовать для зарядки смартфона или другого носимого устройства. Для этого на боковой грани доступен USB-C.Dunobil Luft Uni – смарт-компрессор с функцией внешнего аккумулятора, являющийся универсальным в вопросе поддержания и восстановления давления в колесах и камерах. Медный цилиндр, большая емкость батареи, многоступенчатая защита, разъем USB-C, отдельное гнездо для зарядки от прикуривателя, набор насадок под различные типы клапанов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".