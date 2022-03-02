Обзор Dunobil Luft Uni. Смарт-компрессор с внешним аккумулятором

Его средняя стоимость на момент публикации обзора 5490 рублей.
Габариты составляют 157*91*46 мм. Вес составляет 580 граммов.
Корпус выполнен из пластика. Сочетаются матовые и глянцевые покрытия. Сборка проведена качественно.
На боковой стороне выведена группа из пяти механических кнопок, с помощью которых можно переключать режимы работы, выставлять требуемый уровень давления и запускать/останавливать работу.
Просматривать данные по заряду аккумулятора, текущему режиму, целевому и текущему давлению можно через встроенный символьно-цифровой дисплей. Информативный и читаемый в дневное и ночное время.
На одной из боковых граней Dunobil Luft Uni светодиодный фонарик и винтовой фитинг, используемый для установки комплектного шланга.
С противоположной стороны разъем USB-C и гнездо под комплектный адаптер в прикуриватель. Разъем USB-C двухсторонний, может использоваться как для зарядки смартфона и других носимых устройств, так и восстановления заряда самой внешней батарейки.
На внутренней стороне корпуса помимо ключевой технической информации, есть вентиляционная решетка, используемая для доступа воздуха к компрессору.
В комплекте есть тканевый чехол черного цвета. В нем можно будет хранить как сам компрессор, так и все аксессуары. Не потеряются.
Также в комплекте различные типы насадок, подходящие под различные типы клапанов.
Предустановлено несколько режимов работы. После подключения к воздушному клапану идет выбор режима и для него выставляется требуемый уровень давления. Остается включить работу и смарт-компрессор автоматически остановится после достижения требуемого уровня.
В автономном режиме производительность 28.7 литров в минуту, при подключении к прикуривателю повышается до 35 литров в минуту. Максимальное давление 150 PSI. Накачивать можно колеса автомобилей разных диаметров, включая и внедорожники. В поршне используется медный цилиндр, обеспечивающий повышенную надежность.
Поддерживает защиту от короткого замыкания, перегрузки и перезаряда. Емкость встроенной батареи составляет 6000 мАч. Полного заряда в среднем хватает на несколько циклов накачивания.
В то время, когда не требуется поддержание или восстановление давления в колесах, его можно использовать для зарядки смартфона или другого носимого устройства. Для этого на боковой грани доступен USB-C.